Industrias FERRI inaugura el mayor Banco de Pruebas de maquinaria naval de Europa en Pontevedra

La puesta en marcha del Banco de Pruebas consolida a Galicia como hub tecnológico europeo y beneficia a astilleros, armadores y al conjunto del sector naval español.

Este proyecto elimina la dependencia exterior en la certificación de sistemas navales y contribuye a crear empleo cualificado en la comarca de Gondomar.

La nueva instalación, de más de 2.000 metros cuadrados, permitirá ensayar y certificar grúas, sistemas de elevación, equipos RAS-FAS, cabrestantes y otros sistemas navales críticos.

Industrias Ferri ha inaugurado en Gondomar (Pontevedra) el mayor Banco de Pruebas de maquinaria naval de Europa, reforzando la autonomía estratégica de la industria naval española.

Industrias Ferri ha inaugurado en Gondomar (Pontevedra) su nuevo Banco de Pruebas Especiales, una instalación única en Europa que refuerza las capacidades de la industria naval española y su autonomía estratégica. El acto estuvo presidido por el director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique Nieto, y reunió a autoridades civiles y militares, así como a representantes del sector naval.

La nueva infraestructura, con más de 2.000 metros cuadrados, permitirá ensayar y certificar grúas, sistemas de elevación y tiro, equipos RAS-FAS, cabrestantes (winches), sistemas de lanzamiento y recuperación, así como poleas y ganchos. Su puesta en marcha supone, además, la creación de empleo cualificado en la comarca de Gondomar.

Durante la inauguración, el presidente de la compañía, Patricio Fernández, subrayó el alcance estratégico del proyecto: “España deja de depender del exterior para certificar sistemas navales críticos. Esta instalación garantiza que nuestra industria de defensa pueda operar con plena autonomía y a la vanguardia europea”.

Fernández destacó también el impacto transversal de la inversión, que beneficia a astilleros, armadores, sociedades de clasificación y, en última instancia, a las dotaciones de los buques.

Por su parte, el DIGAM puso en valor el papel de Industrias Ferri como socio estratégico en programas navales clave y señaló que capacidades como este banco de pruebas contribuyen a mejorar la seguridad de las dotaciones, la sostenibilidad medioambiental y el sostenimiento, uno de los ejes prioritarios del Ministerio de Defensa.

Asimismo, puso en valor la importancia de sumar esfuerzos entre grandes compañías e industrias auxiliares para reducir dependencias del exterior, internacionalizar la industria española y consolidar un tejido industrial y tecnológico competitivo, con Galicia como polo industrial y tecnológico de referencia.

En este sentido, señaló que iniciativas como la de Industrias Ferri marcan el camino de los nuevos tiempos, caracterizados por la innovación tecnológica, la diversificación, las economías de escala, la colaboración público-privada y el carácter dual de las capacidades industriales.

Visita de las autoridades a las nuevas instalaciones de Industrias Ferri.

La puesta en marcha de esta infraestructura estratégica permite trasladar los ensayos críticos del astillero a la fábrica, eliminando costes y retrasos, acelerando los plazos de entrega de los buques y garantizando la certificación bajo normativas AQAP/PECAL, Sociedades de Clasificación y protocolos OTAN (NSPA).

Y más importante aún, incrementa la seguridad de los trabajadores.

Este proyecto, nacido de la iniciativa privada y del compromiso de Industrias Ferri con la industria civil y de Defensa, consolida a Galicia como hub tecnológico de referencia europeo y refuerza la soberanía nacional en la certificación de sistemas críticos navales.