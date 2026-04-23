Eslovaquia blinda su cielo con el sistema israelí BARAK MX tras un acuerdo de 560 millones

El BARAK MX proporciona a Eslovaquia una capacidad de respuesta multicapa, con interceptores capaces de abatir amenazas a 35, 70 y 150 kilómetros.

Eslovaquia ha recibido y desplegado la primera batería del sistema de defensa aérea israelí BARAK MX tras un acuerdo de 560 millones de euros.

Eslovaquia ya tiene en su poder la primera batería del BARAK MX. El Ministerio de Defensa de Israel (IMOD) e Israel Aerospace Industries (IAI) han confirmado la entrega adelantada de este sistema de defensa aérea de última generación, diseñado para neutralizar desde drones, aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos.

El contrato, suscrito en 2024 por 560 millones de euros, refuerza la seguridad europea y consolida el auge de la industria militar israelí.

El sistema, que ya se encuentra en una ubicación estratégica no revelada, otorga a Eslovaquia (miembro de la OTAN) una capacidad de respuesta multicapa única. Gracias a sus tres tipos de interceptores, el BARAK MX puede abatir amenazas en radios de 35, 70 y 150 kilómetros.

"La primera batería ya ha sido desplegada y estará totalmente operativa en las próximas semanas", afirmó el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, destacando que el proceso incluye el entrenamiento intensivo de sus tropas por parte de expertos extranjeros.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, subrayó que “la guerra reciente -contra Irán- ha demostrado sin lugar a dudas la eficacia de nuestros sistemas”, lo que ha impulsado la demanda internacional.

En la misma línea, el director general del Ministerio de Defensa de Israel, el general Amir Baram, destacó que la entrega —alineada con estándares OTAN— constituye “un testimonio de la profundidad de la relación estratégica” entre Israel y Eslovaquia.

Más allá del componente militar, el acuerdo incorpora transferencia tecnológica y cooperación industrial, con el objetivo de impulsar la producción local en territorio eslovaco.

Superioridad tecnológica

El corazón del BARAK MX reside en su radar multimisión (MMR), capaz de detectar, clasificar y rastrear múltiples amenazas simultáneamente en entornos de alta complejidad.

Según Boaz Levy, CEO de IAI, la rapidez en la entrega y la formación de los soldados eslovacos permitirán que el país asegure su soberanía aérea de forma inmediata contra el "espectro completo de amenazas modernas".

Con este movimiento, Israel se posiciona como el socio defensivo clave en el flanco este de Europa, mientras el director de SIBAT, Yair Kulas, anticipa que este modelo de cooperación "seguirá evolucionando" con nuevos acuerdos en la región.