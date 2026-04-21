Indra lidera dos programas del Fondo Europeo de Defensa y participa en trece más junto a otras compañías

Indra forma parte de iniciativas clave como la nube de combate multidominio y plataformas terrestres, fortaleciendo su papel estratégico en la defensa europea.

Los proyectos en los que participa Indra suman una financiación de 799 millones de euros y refuerzan la soberanía tecnológica y cooperación industrial europea.

La compañía encabeza los proyectos SHIMBAD, centrado en un radar multibanda 4D para buques europeos, y ECC2, enfocado en capacidades de mando y control de ciberdefensa.

Indra lidera dos programas del Fondo Europeo de Defensa (EDF) y participa en otros trece, consolidándose como la empresa española con mayor presencia en la convocatoria.

La tecnológica española Indra vuelve a posicionarse como una de las compañías con más participación en los programas de desarrollo impulsados por el Fondo Europeo de Defensa (EDF). Impulsados por la Comisión Europea, la compañía presidida por Ángel Simón ha sido designada para participar en un total de 15 proyectos, liderando dos de ellos.

Este resultado sitúa de nuevo a Indra como la empresa española con mayor presencia en la actual convocatoria del EDF y consolida su posición entre las tres compañías europeas con mayor nivel de participación, según han explicado.

Los proyectos cuentan con una financiación agregada de 799 millones de euros, lo que refleja el papel estratégico que está asumiendo en el desarrollo de nuevos sistemas y capacidades críticas, afirman.

También hacen mención al compromiso con la "soberanía tecnológica y autonomía estratégica de la UE", así como a la cooperación industrial dentro de Europa.

En lo relativo a los dos proyectos que encabeza Indra, SHIMBAD se centra en el desarrollo de un radar multibanda 4D de nueva generación. Este sistema tiene previsto integrarse en los futuros buques de combate europeos.

Por otro lado, ECC2 se centrará en la mejora de las capacidades operacionales y de mando y control de ciberdefensa, un ámbito en el que la compañía "se ha consolidado como un referente a nivel europeo".

La participación de Indra se extiende a otros proyectos clave en todos los dominios de la defensa. Algunos de los más relevantes están centrados en el desarrollo de una nube de combate multidominio, como son EICAS, LATACC2 y EDOMINION.

Otro programa importante es FAMOUS3, uno de los proyectos en los que Indra lleva participando desde el principio y está orientado al desarrollo de plataformas terrestres y sus sistemas asociados.

El resultado obtenido, afirman desde la compañía, pone de manifiesto la capacidad de Indra para liderar y articular colaboraciones industriales de gran escala en Europa, integrando de esta forma a socios de distintos países —incluidos otros españoles—, tamaños y con perfiles tecnológicos diversos.

A lo largo de las distintas convocatorias de los EDF y programas preparatorios, la compañía ha participado en más de 90 proyectos de investigación y desarrollo impulsados por la Comisión Europea, asumiendo el liderazgo de 13 de ellos.

"Estos proyectos constituyen, en muchos casos, la antesala de grandes programas de adquisición conjunta de capacidades en Europa", afirman.

"La compañía adquiere así una sólida posición para poder formar parte de los grandes programas que se pondrán en marcha en el continente y contribuir a los objetivos del Defence Readiness Roadmap 2030 de la Unión Europea".