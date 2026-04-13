Navantia será la encargada de realizar el sostenimiento del buque anfibio turco Anadolu, el barco gemelo del Juan Carlos I

Las claves nuevo Generado con IA Navantia ha firmado un acuerdo marco de mantenimiento por tres años, prorrogable, con la Dirección General de Astilleros Navales Turcos para el buque anfibio TCG Anadolu. El acuerdo incluye servicios de mantenimiento y reparación, soporte técnico presencial y remoto, actualización de documentación técnica y formación especializada. El TCG Anadolu fue construido en Estambul con ingeniería y transferencia de tecnología de Navantia, y está basado en el diseño del buque Juan Carlos I de la Armada española. Desde 2023, Navantia también suministra repuestos al TCG Anadolu, fortaleciendo la colaboración entre la empresa española y la marina turca.

La compañía pública española Navantia y la Dirección General de Astilleros Navales Turcos (TGM) han formalizado en Ankara la firma de un acuerdo marco de mantenimiento para el buque anfibio TCG Anadolu.

Con una duración de tres años, prorrogable por otros tres, el acuerdo contempla que Navantia proporcionará servicios de mantenimiento y reparación, soporte técnico tanto presencial como remoto, actualización de la documentación técnica y formación especializada.

Asimismo, según ha recogido Navantia, establece un marco contractual flexible, permitiendo a la Armada Turca solicitar estos servicios de manera periódica o en función de las necesidades específicas, mediante peticiones de oferta, para asegurar la óptima operatividad de los sistemas, dispositivos y equipos del buque.

La rúbrica de este acuerdo marco estuvo a cargo de Alfonso Valea González, director comercial de Navantia para Europa y Turquía, en representación de la compañía española, mientras que Emme Dinçer, director general de TGM, firmó por parte de la institución turca.

El TCG Anadolu, cuyo contrato se firmó en 2015, fue construido en los astilleros de SEDEF en Estambul, con ingeniería y transferencia de tecnología de Navantia.

Firma del contrato del sostenimiento entre Navantia y las autoridades turcas Cedida

De hecho, el buque está construido en base al buque de proyección estratégica LHD Juan Carlos I, que se encuentra actualmente en servicio en la Armada española.

En el contrato de construcción también se contemplaba el suministro de cinco grupos diésel-generadores, manufacturados por la Fábrica de Motores de Navantia y un sistema de control de plataforma (IPMS), desarrollado en este caso por Navantia Sistemas.

Durante la firma de este último acuerdo marco, tal y como apunta Navantia, "se agradeció la implicación y el esfuerzo de todos los compañeros que han participado en este proceso, y se reafirmó el compromiso de seguir colaborando en el futuro".

Por otro lado, el contrato de suministro de repuestos para el buque TGC Anadolu permanece vigente desde 2023, "consolidando así una relación de éxito y continuidad entre Navantia y TGM".