Robles denuncia que el Ejército de Israel trató con "violencia física" al casco azul español retenido en el Líbano

España ha presentado una protesta formal ante Israel y Naciones Unidas tras el incidente con el convoy logístico que apoyaba a soldados indonesios en la frontera.

El militar español fue trasladado a una aldea, donde estuvo privado de libertad en condiciones complicadas, según explicó Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó la actuación israelí como "absolutamente hostil" y denunció una vulneración de las normas internacionales.

El Ejército de Israel retuvo durante una hora a un militar español de la misión de la ONU en el Líbano y ejerció violencia física sobre él.

El pasado martes, el Ejército israelí retuvo durante una hora a un militar español de la misión que mantiene la ONU en el Líbano. Un hecho que movilizó de forma inmediata la maquinaria diplomática en Madrid y en el que Robles acaba de confirmar que existió violencia.

Los militares del país oriental ejercieron "violencia física" contra el español cuando fue retenido tras participar en un convoy como parte de la misión UNIFIL de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa también ha calificado la actuación del Ejército de Israel con el convoy de soldados españoles de "absolutamente hostil", en respuesta a unas declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Robles también ha detallado que se trataba de un convoy logístico que tenía la labor de proporcionar alimentos y material a los soldados indonesios, cuyas posiciones están muy avanzadas sobre la línea fronteriza que separa Israel y el Líbano, la conocida como blue line.

Estos soldados indonesios sufrieron hace unos días tres bajas por una explosión en la zona y otros tres fueron heridos. Más recientemente, hace sólo unas horas, otros cinco soldados del mismo país han sido heridos —dos de ellos se encuentran en estado crítico— por ataques de Israel en la zona.

La misión UNIFIL, incluidas las tropas indonesias, se encuentra bajo el mando de España.

Traslado a una aldea

En un momento determinado, según ha explicado Robles, apareció un grupo de soldados israelíes que pararon el convoy cuando ya estaba de vuelta y les pidieron todo tipo de documentación, revisaron los vehículos y, en ese contexto, un grupo con personal "especialmente exaltado" metió al sargento español en un vehículo "con una violencia evidente".

Posteriormente, el militar español fue trasladado a una aldea, "donde estuvo privado de libertad en unas condiciones que me van a permitir por un elemental sentido de prudencia que no diga", pero, según la ministra, "sufrió una situación bastante complicada".

Robles también ha explicado que España elevó una protesta tanto ante Israel como ante Naciones Unidas, y el soldado español fue puesto en libertad, pero ha incidido en que fue una "vulneración absoluta de todas las normas".

"Evidentemente, fue un acto absolutamente hostil con violencia física sobre ese militar español", ha afirmado en La Sexta. Lo que supone un ataque "clarísimo" a una misión de Naciones Unidas "claramente identificada". De hecho, todos los vehículos están pintados de blanco con las iniciales UN (United Nations) y los soldados van igualmente identificados.

Sobre las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en las que ha afirmado que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo que el casco azul español, Robles le ha pedido que no caiga en frivolidades y muestre respeto a las Fuerzas Armadas españolas.