Reino Unido despliega en Chipre más sistemas antiaéreos ante el ataque constante de drones iraníes a su base militar

Este refuerzo eleva la capacidad de defensa de corto alcance de la base y responde a lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania sobre amenazas con drones.

El sistema Stormer utiliza misiles Starstreak guiados por láser, eficaces en la interceptación de drones a baja altitud y resistentes a la guerra electrónica.

El Ministerio de Defensa británico confirmó el traslado urgente de una batería Stormer tras el derribo de 14 drones en un solo enfrentamiento reciente.

Reino Unido ha desplegado sistemas antiaéreos Stormer en su base militar en Chipre para protegerse de ataques constantes de drones iraníes.

La necesidad de protección de su base militar en Chipre ante los ataques de Irán ha conducido a Reino Unido a trasladar un sistema antiaéreo a la isla mediterránea.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa británico, se han desplazado en las últimas horas una batería Stormer a bordo de un avión militar de carga que ya habría aterrizado en la base chipriota.

Esta movilización de medios llega pocas horas después de que Reino Unido tuviera que derribar 14 drones en un solo enfrentamiento, la cifra más alta registrada por las tropas británicas en la región.

El despliegue responde a una necesidad urgente de contar con sistemas de defensa aérea, dado que esa parte más oriental del Mediterráneo está inmersa en una saturación por ataques con drones en un escenario para el que Reino Unido no estaba preparado.

Con la adición de estos nuevos efectivos sobre el terreno, refuerzan la capacidad de interceptación principalmente en el terreno del corto alcance como última o penúltima capa de defensa.

De hecho, la neutralización de esos 14 drones a los que se refiere el Ministerio de Defensa británico demuestra tanto la escala de la amenaza a la que está sometida la isla como el buen trabajo que están haciendo hasta ahora los sistemas desplegados.

Reino Unido no ha especificado la arquitectura exacta que tiene operativa, pero seguramente responda a varios sistemas activos junto a la coordinación de las fuerzas aliadas en el plano naval, terrestre —con el caso de la batería Patriot española al sur de Turquía— y aéreo.

Despliegue de un Stormer hacia Chipre Ministerio de Defensa de Reino Unido

De hecho, lidiar con las amenazas que suponen los drones ha sido una de las lecciones extraídas de la guerra en Ucrania, donde las interceptaciones se cuentan por centenares todos los días y las capacidades industriales de fabricación ya superan las miles de unidades al mes.

Este mismo sistema Stormer ha sido igualmente transferido a las tropas comandadas por Volodímir Zelenski y, según los analistas, con muy buen resultado en el campo de batalla.

Tal y como recoge Army Recognition, la información recabada de su uso en un entorno operativo real indica que el mecanismo de guiado por láser del sistema Stormer "proporciona resistencia contra la guerra electrónica". Lo que supone una ventaja crucial en un escenario altamente disputado en ese aspecto.

Exactamente lo mismo ocurre con los misiles Starstreak, los encargados de interceptar a las amenazas, que han demostrado ser especialmente eficaces en distancias y altitudes muy cortas como a las que vuelan los drones Shahed en su fase terminal.

Stormer

El desarrollo del Stormer responde a la necesidad de Reino Unido de contar con un sistema antiaéreo móvil y de respuesta rápida en los años 90 del pasado siglo.

Cuenta como plataforma base el vehículo blindado Alvis Stormer y está equipado con el sistema de lanzamiento de misiles Starstreak.

La función principal del conjunto es la de proporcionar protección a las fuerzas terrestres y a las instalaciones clave, que pueden ser pasto de ataques mediante aviones, helicópteros o vehículos aéreos no tripulados que vuelan a baja altitud.

El sistema de misiles de alta velocidad (HVM) Stormer es una variante montada sobre vehículos del misil Starstreak desarrollado por el grupo francés Thales.

Vehículo Stormer justo al personal operador en unas maniobras realizadas en Canadá Mike Weston

La munición consta de un cohete de dos etapas, siendo la segunda la que impulsa tres proyectiles individuales hacia el objetivo a abatir.

De hecho, el empleo de un misil compuesto a su vez de tres proyectiles es uno de los aspectos diferenciadores respecto a otros formatos de munición de interceptación y también parte de su eficacia probada.

"El sistema es prácticamente idéntico a la dispersión de una escopeta, con la diferencia de que cada proyectil se dirige directamente a su objetivo", explican desde Missile Defense Advocacy.

"Starstreak es especialmente preciso gracias a su capacidad para evadir contramedidas" y al uso de un rayo láser para conducir a los interceptores hacia su objetivo.

En cuanto a las especificaciones, el misil tiene un rango efectivo que va desde los 300 metros a superar los 7 kilómetros en su última versión, cuenta con una altitud máxima operativa de 7.000 metros y una velocidad que triplica la del sonido.