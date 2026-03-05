EEUU prosigue la ampliación de Rota: adjudicó 13 millones el día que Trump cortó las relaciones comerciales con España

Las inversiones en las bases de Rota y Morón se producen en un contexto de tensiones diplomáticas y desacuerdos sobre el gasto en defensa y el embargo de armas a Israel.

Estados Unidos también destinará 78 millones de euros para construir cuatro nuevos polvorines en Rota, y España trabaja en un plan de ampliación de los amarres valorado en más de 300 millones.

La inversión incluye pavimentación, pintura y reparación de techos, y estará a cargo de la empresa española Sociedad Española de Montajes Industriales, con un plazo de ejecución de 60 meses.

Estados Unidos ha adjudicado 13 millones de euros para trabajos de mantenimiento en la Base Naval de Rota el mismo día que Trump anunció el fin de las relaciones comerciales con España.

En los planes de Estados Unidos no está abandonar la Base Naval de Rota, uno de los enclaves estratégicos más importantes para la Navy. En cambio, lo que sí ejecutará el Pentágono son unos trabajos de mantenimiento de algunas partes importantes de las instalaciones gaditanas.

Según la documentación publicada, el Departamento de Guerra estadounidense adjudicó 13 millones de euros (15 millones de dólares) para esta remodelación el mismo día que Trump anunció la rotura de las relaciones comerciales con España.

La empresa elegida ha sido la madrileña Sociedad Española de Montajes Industriales, que se encargará de la "pavimentación de vías y estacionamientos, pintura interior y exterior de instalaciones e inspección y reparación de techos", según la documentación estadounidense.

Los trabajos tienen un plazo estimado de finalización de 60 meses, por lo que deberían terminar en marzo de 2031. Para el año fiscal de 2026 se asignarán fondos de la Navy por un monto de 7.667 dólares al momento de la adjudicación para "satisfacer la garantía mínima y vencerán al final del año fiscal en curso". Por lo tanto, se trata de un contrato plurianual al que la propia Navy irá respondiendo económicamente.

Las obras previstas llegan en un momento crítico para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España.

El pasado 2 de septiembre, Estados Unidos publicó la adjudicación para la construcción de cuatro nuevos polvorines semienterrados en la Base Naval de Rota.

En la documentación, reflejada en la parte del Senado del Congressional Record, se estima en 92 millones de dólares (78,4 millones de euros) la inversión monetaria necesaria para llevar a cabo la obra.

Teniendo en cuenta que Rota es un puerto muy importante para los destructores de la Navy de EEUU, no sería extraño que se emplearan para almacenar misiles interceptores del escudo antiaéreo de la OTAN.

Junto con la inversión estadounidense, el Ministerio de Defensa español se encuentra actualmente trabajando en un plan de ampliación de los amarres de la Base Naval de Rota. El proyecto está valorado en más de 300 millones de euros.

Estados Unidos invertirá 78 millones en la Base Naval de Rota para la construcción de cuatro polvorines para misiles JaNae Capuno / USAF

La obra, con un plazo estimado de ejecución de seis años, permitirá prácticamente duplicar la capacidad de la base mediante la construcción de tres nuevos muelles y la adaptación de las instalaciones para dar cabida a más embarcaciones.

La Base de Morón también ha sido recientemente objeto de estudio para inversión. El pasado noviembre, las instalaciones sevillanas quedaron reflejadas en un informe del Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico para el levantamiento de 15 polvorines cubiertos de tierra.

"Las mejoras adicionales del sitio incluirán paisajismo, cercado de seguridad, puertas de control de acceso y mejoras en los sistemas de servicios públicos, como el sistema eléctrico y la gestión de aguas pluviales", detallan.

El coste de la construcción estimado es de entre 25 y 100 millones de dólares para el total del proyecto y anuncian que la solicitud de propuestas por parte de los contratistas estará disponible a partir del próximo día 11 de diciembre.

Malas relaciones

El primer gran encontronazo de Trump con el Gobierno presidido por Sánchez se produjo en plena Cumbre de la OTAN en La Haya el pasado verano.

El acuerdo rubricado por todos los países de la Alianza estipuló el incremento del gasto en defensa paulatino hasta alcanzar el 5% del PIB para 2035. Si bien Sánchez firmó el acuerdo, justo después aseguró que no lo iba a hacer efectivo.

Las tensiones fueron in crescendo hasta alcanzar uno de los puntos más altos a finales del pasado verano, poco antes de que se aprobara el Real Decreto que puso negro sobre blanco el embargo de armamento israelí por parte de España.

En aquel momento, se puso en duda si Estados Unidos podía utilizar las bases de Rota y Morón como escala para sus vuelos con armamento rumbo a Israel.

Por el convenio firmado entre ambos países, el Pentágono no tiene que informar sobre el destino final de los cargamentos que gestiona en las plazas españolas.

Lo que sí tiene que hacer Estados Unidos es informar al Comité Permanente de la carga o descarga de municiones y explosivos; así como su transporte por vía terrestre, marítima o aérea.

Sin embargo, en la práctica, España puede estar al tanto de la presencia de munición en esos transportes, pero no del destino final de la misma.

La situación actual, a pesar de lo que indica el Gobierno en cuanto a Irán, es exactamente calcada a la de septiembre. Nada ha cambiado en el acuerdo bilateral y Estados Unidos sigue empleando las bases para operar aviones cisterna.

Cuando el Gobierno prohibió su uso para dar soporte a la operación en Irán, aproximadamente 15 aeronaves cisterna volaron rumbo norte hacia bases de EEUU en Alemania. Sin embargo, a lo largo del miércoles, se han podido ver algunas operaciones en las aplicaciones de seguimiento de vuelos, estas últimas sin relación con la Furia Épica.