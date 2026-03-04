Dos cazas F-16 griegos despegan desde Chipre para investigar un dron sospechoso cerca del Líbano

El tráfico aéreo y el funcionamiento de los aeropuertos chipriotas no se vieron afectados, según las autoridades locales.

El despliegue se produce en el marco de una vigilancia reforzada tras recientes ataques con drones contra bases militares británicas en Chipre.

Los aviones realizaron una misión de reconocimiento y regresaron a su base en Pafos tras completar la operación.

Dos cazas F-16 griegos despegaron desde Chipre para investigar un dron sospechoso detectado cerca del espacio aéreo libanés.

Dos cazas F-16 de los que acaba de enviar Grecia para ayudar en la vigilancia del espacio aéreo de Chipre han tenido que despegar esta misma mañana después de que las autoridades chipriotas detectaran el vuelo sospechoso de drones en el espacio aéreo libanés.

Los aparatos fueron enviados con el objetivo de identificar el blanco y, en caso necesario, responder a la posible amenaza.

La costa del Líbano se sitúa a unos 220 kilómetros de Pafos, una distancia que permite a los cazas griegos operar con rapidez sobre el área en caso de incidente aéreo.

Según explicó en su cuenta en X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, “se detectó un posible objeto sospechoso en el espacio aéreo cerca del Líbano”.

Precisó que, por razones preventivas, “las autoridades competentes adoptaron todas las medidas necesarias para investigar el incidente y, en caso necesario, responder al mismo”.

De acuerdo con la agencia de noticias chipriota CNA, tras completar su misión de reconocimiento los F-16 regresaron a su base en Pafos.

Vigilancia reforzada

El despliegue de los cazas se enmarca en la vigilancia reforzada en la región tras el ataque con drones registrado la madrugada del lunes contra las bases militares soberanas del Reino Unido en Chipre, presentes en la isla desde la independencia del país en 1960.

Las autoridades aeroportuarias chipriotas señalaron este miércoles que el tráfico aéreo en la isla no se vio afectado.

Hermes Airports, empresa gestora de los aeropuertos de Lárnaca y Pafos, indicó que el espacio aéreo de Chipre permanece abierto y opera con normalidad, aunque la situación es evaluada de forma constante por las autoridades en coordinación con los servicios de aviación civil y defensa.

El incidente activó durante la mañana una breve alerta en algunos servicios, mientras las autoridades continuaban monitorizando la situación en el Mediterráneo oriental.