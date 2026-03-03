Europa protege las bases británicas de Chipre por su alto valor estratégico y militar

Chipre ha activado su plan nacional de evacuación ESTIA para facilitar la salida segura de ciudadanos desde zonas de conflicto en Oriente Medio, usando la isla como punto de tránsito.

Irán ha amenazado con atacar Chipre si Estados Unidos mantiene su presencia militar en la isla, aumentando la tensión en la región.

Las bases británicas en Chipre son clave para operaciones logísticas, de inteligencia y despliegues a Oriente Próximo, lo que las convierte en puntos estratégicos para Europa y sus aliados.

Francia y Grecia han enviado fragatas, sistemas antimisiles y cazas para reforzar la defensa de Chipre tras ataques con drones iraníes a bases británicas en la isla.

Los líderes europeos comienzan a tomar posiciones ante el conflicto con Irán, justo cuando las hostilidades en Oriente Próximo se aproximan peligrosamente a las puertas de Europa. Este martes, Francia anunció el envío de una fragata y sistemas antimisiles y antidrones a Chipre, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada por aeronaves no tripuladas, según informó la agencia de noticias chipriota CNA.

La ayuda francesa a la isla llega después de la oferta de asistencia del Gobierno conservador griego de Kyriakos Mitsotakis que el lunes había anunciado el envío inmediato de dos fragatas y dos cazas F-16 para reforzar la defensa de Chipre.

Además, otros países como Alemania o el Reino Unido han optado por aumentar su presencia militar y autorizar el uso de sus bases en la región. España, en cambio, ha rechazado permitir a Estados Unidos operar desde Morón y Rota.

Considera que la intervención queda “fuera de la Carta de la ONU”, lo que ha obligado a desviar los aviones cisterna estadounidenses a la base aérea de Ramstein, en Alemania, que funciona como un importante nodo de mando y apoyo a las operaciones aliadas.

Una amenaza muy real

El impacto este domingo de un dron Shahed de fabricación iraní en la pista de la base aérea británica de RAF Akrotiri, en dirección a Chipre, provocó daños leves pero suficientes para hacer saltar las alarmas. Horas después, otros dos aparatos no tripulados fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo.

Aunque la República de Chipre no forma parte de la OTAN, sí integra la Unión Europea. En su territorio se encuentran las bases soberanas británicas de RAF Akrotiri y el área de Dhekelia, que se han consolidado como puntos estratégicos de apoyo logístico, inteligencia y proyección aérea para el Reino Unido y sus aliados.

Este mismo lunes, la Guardia Revolucionaria Islámica ha amenazado al pequeño país mediterráneo, que este semestre ostenta, además, la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

“Los estadounidenses han trasladado la mayoría de sus aviones de combate a Chipre. Lanzaremos ataques contra Chipre hasta que los estadounidenses se vean obligados a abandonarlo también”, amenazaba el general iraní Sardar Jabbari.

Desde estos enclaves se coordinan operaciones en Oriente Próximo, misiones de vigilancia y despliegues rápidos hacia varios teatros de crisis, lo que los convierte en engranajes discretos pero fundamentales del dispositivo occidental en el Mediterráneo oriental.

Europa es consciente del riesgo y de ahí, que ya haya comenzado a movilizar apoyos.

Que Chipre haya sido un objetivo —aunque sin sufrir daños graves— ha marcado un punto de inflexión: el conflicto ha dejado de limitarse a ataques indirectos o a la acción de actores interpuestos y comienza a rozar infraestructuras europeas directamente vinculadas a la seguridad colectiva.

El ataque fallido contra Chipre es, en términos estratégicos, un aviso: si la isla está al alcance —y lo está para prácticamente toda la gama de misiles iraníes— también lo están otras instalaciones críticas del flanco oriental europeo, desde bases aéreas y radares de alerta temprana hasta nodos de mando y control de la OTAN.

Plan de evacuación

Chipre, por su parte, mantiene desde la semana pasada activo el Plan Nacional Especial ESTIA debido "al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio".

ESTIA es el plan nacional de acción de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se activa en casos de emergencia o crisis para facilitar la evacuación segura de nacionales desde zonas de conflicto en Oriente Medio hacia o a través de Chipre.

Su objetivo consiste en "facilitar la evacuación segura de ciudadanos desde zonas en conflicto en la región más amplia de Oriente Medio, utilizando Chipre como punto de tránsito".

Chipre, ya fue un enclave estratégico para la salida de personas durante la crisis de Líbano en 2024.

Entonces, buques militares, barcos comerciales, ferrys o embarcaciones pesqueras, emplearon esta vía como escapatoria frente a los intensos bombardeos en el sur y el centro del país.