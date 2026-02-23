La ministra Robles visita las instalaciones del Batallón de Helicópteros de Ataque del Ejército de Tierra en Almagro

El Plan Nacional de Helicópteros prevé una gran modernización, con la adquisición de 100 helicópteros Airbus y la cooperación con la industria nacional en innovación y tecnología.

Robles subrayó la importancia económica y estratégica de la base para Almagro y la región, así como la buena imagen de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales.

El batallón incorporará nuevas aeronaves H145M y modernizará el modelo Tigre antes de 2030, con capacidades mejoradas de interacción con drones y comunicaciones seguras.

La ministra Margarita Robles visitó el Batallón de Helicópteros de Ataque en Almagro, destacando la formación y preparación de sus pilotos.

En su segunda visita a tierras manchegas en los últimos días, la ministra de Defensa Margarita Robles se ha desplazado esta mañana al Batallón de Helicópteros de Ataque con sede en Almagro, Ciudad Real.

Las instalaciones manchegas son uno de los centros de entrenamiento donde los pilotos de ataque del Ejército de Tierra se adiestran "para dar lo mejor de sí mismos en todo tipo de escenarios".

Se trata de una unidad que ofrece "capacidades únicas y que se prepara para los escenarios más adversos, con precisión y eficacia", según explican desde Defensa.

Durante la visita, Robles ha manifestado su reconocimiento a todo el personal por "sus ganas de crecer profesionalmente cada día y su entrega en la formación constante para ser los mejores".

Uno de los puntos que ha destacado la ministra es la variedad de la formación que allí se imparte en ramas tan diversas como el trabajo en plataformas navalizadas o en la realización de reportajes sin apoyo de personal y sin infraestructuras.

Esa formación a la que se refiere está alineada con el Plan Nacional de Helicópteros que el Ministerio de Defensa aprobó el pasado año como parte de los Programas Especiales de Modernización.

El Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I) tiene prevista la incorporación de nuevas aeronaves H145M y, antes de 2030, se llevará a cabo la modernización del modelo Tigre.

Robles junto a personal militar en el Batallón de Helicópteros de Ataque Rubén Somonte

Este último helicóptero incorporará capacidades de interacción con drones y ampliará sus comunicaciones seguras mediante conexión satelital.

Asimismo, Robles ha destacado el trabajo que se realiza en el Batallón en la buena imagen que tienen las Fuerzas Armadas españolas en cada despliegue internacional y la "importancia que tiene esta base para Almagro y la economía de la zona".

El BHELA I pertenece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y trabaja con los helicópteros HA-28 'Tigre', que proporcionan capacidades únicas dentro de la flota de ala rotatoria de todas las Fuerzas Armadas.

Tan solo unos días después, el viernes 20 de febrero, Robles visitó las instalaciones de Airbus Helicopters en Albacete, lugar de referencia para el citado Plan Nacional de Helicópteros.

Ubicada junto a la Base Aérea de Los Llanos, la ministra puso en valor la capacidad de la industria nacional en áreas como la innovación o el establecimiento de sinergias con universidades.

Del mismo modo, manifestó el "evidente interés del Ministerio por la inversión en un momento crucial, no solo para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, sino para estar preparados para afrontar las amenazas multidominio".

Junto a la ministra, Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, también visitó las instalaciones y definió al centro de Airbus Helicopters como "un enclave industrial estratégico" donde se desarrolla un "contrato récord para la adquisición de 100 helicópteros".

El Plan Nacional de Helicópteros 2025 representa la mayor modernización de medios aéreos de ala rotatoria en la historia de España. En él se incluye la adquisición de helicópteros NH-90, Tigre Mk III, H-145M, H-135 y H-175; todos ellos de Airbus.