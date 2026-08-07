Arabia Saudí ha afirmado este viernes que el acuerdo de defensa conjunta que ha firmado junto con Turquía y Pakistán no tiene como objetivo crear "un eje militar" sectario o esconder "ambiciones nucleares".

"El acuerdo no representa un intento de establecer un eje militar ni un bloque sectario. Tampoco está vinculado a ambiciones nucleares ni a una carrera armamentística; por el contrario, se centra en el desarrollo de capacidades sostenibles", ha asegurado el subsecretario para la Diplomacia Pública del Ministerio de Exteriores saudí, Rayed Krimly, en X.

تأتي اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث الممتدة لعقود، وتتويجًا لمفاوضات تفصيلية استمرت لسنوات.



تتيح اتفاقية مكة للدفاع المشترك للدول الثلاث المؤسسة تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية، والعمل على… — AMB Dr. Rayed Krimly (@Rayedkrimly) August 7, 2026

El diplomático también ha subrayado que este pacto firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "no constituye una amenaza para la seguridad de ningún país de la región ni representa una escalada de tensiones entre ningún Estado".