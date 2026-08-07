El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reconocido que falta munición, aunque dice que tiene suficiente para continuar con la ofensiva. Por otra parte, Irán continúa ultimando un acuerdo con Omán que deja fuera a Washington para el control del estrecho de Ormuz.
-
Arabia Saudí asegura que su pacto con Turquía y Pakistán no busca crear un "eje sectario" o "nuclear"
Arabia Saudí ha afirmado este viernes que el acuerdo de defensa conjunta que ha firmado junto con Turquía y Pakistán no tiene como objetivo crear "un eje militar" sectario o esconder "ambiciones nucleares".
"El acuerdo no representa un intento de establecer un eje militar ni un bloque sectario. Tampoco está vinculado a ambiciones nucleares ni a una carrera armamentística; por el contrario, se centra en el desarrollo de capacidades sostenibles", ha asegurado el subsecretario para la Diplomacia Pública del Ministerio de Exteriores saudí, Rayed Krimly, en X.
تأتي اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث الممتدة لعقود، وتتويجًا لمفاوضات تفصيلية استمرت لسنوات.— AMB Dr. Rayed Krimly (@Rayedkrimly) August 7, 2026
تتيح اتفاقية مكة للدفاع المشترك للدول الثلاث المؤسسة تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية، والعمل على…
El diplomático también ha subrayado que este pacto firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "no constituye una amenaza para la seguridad de ningún país de la región ni representa una escalada de tensiones entre ningún Estado".
-
Turquía confirma la firma en Yeda de un acuerdo de defensa con Arabia Saudí y Pakistán
El Gobierno turco ha confirmado que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajó a Yeda, Arabia Saudí, con la intención de firmar un acuerdo trilateral de defensa entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán.
La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía ha confirmado la llegada de Erdogan a Arabia Saudí y ha indicado que el mandatario se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
Además, ha señalado que "Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmarán este viernes un acuerdo trilateral de defensa en Arabia Saudí".
A la falta de conocer los detalles del acuerdo, la prensa turca ha destacado la posible importancia del pacto debido a la fortaleza militar de Turquía, el hecho de que Pakistán sea el único país musulmán con armas nucleares y el poder económico de Arabia Saudita.
Pakistán y Arabia Saudí anunciaron el año pasado que suscribirían un acuerdo conjunto de defensa, y Mohammed bin Salman y Sharif firmaron luego un "Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua" en septiembre pasado.
-
Al menos tres soldados muertos en norte del Yemen en nueva ofensiva con drones de hutíes
Al menos tres soldados del Ejército yemení han muerto en la estratégica provincia petrolera de Marib, en el norte del Yemen y controlada por el Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una nueva ofensiva con drones de los hutíes.
Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una andanada de aviones no tripulados contra posiciones de las fuerzas regulares en el distrito de Harib.
El Ejército también derribó "varios drones" lanzados por los hutíes contra la ciudad de Marib, la capital provincial y último bastión del Gobierno en el norte del país, que alberga a cientos de miles de desplazados internos desde el estallido de la guerra del Yemen en 2014.
Asimismo, ha indicado que los rebeldes, respaldados por Irán, atacaron esta ciudad densamente poblada con misiles y drones, aunque no especificó si hubo víctimas civiles o daños materiales, mientras que los rebeldes todavía no se han pronunciado sobre el ataque.
-
Israel y Líbano concluyen una ronda de negociaciones "mucho más cerca" del acuerdo, según EEUU
Israel y el Líbano han concluido en Roma su séptima ronda de negociaciones de paz "mucho más cerca" del acuerdo definitivo para consolidar la retirada de las tropas israelíes, declararon los mediadores estadounidenses a pesar de los últimos ataques israelíes.
"Las conversaciones han concluido y fueron productivas a nivel técnico y de expertos. Ambas partes están mucho más cerca de llegar a un acuerdo sobre lo que se debe hacer para avanzar y ampliar el proceso de la zona piloto", según un portavoz del Departamento de Estado.
Ambas partes negocian la implementación del marco de seguridad firmado el 26 de junio en Washington, que establece una serie de "zonas piloto" en el sur del Líbano, de donde deben retirarse paulatinamente las fuerzas israelíes para ceder el control al Ejército libanés.
Las conversaciones concluyeron el miércoles antes de lo previsto debido a los últimos ataques israelíes, pero se reanudaron este jueves.
Israel volvió a violar el alto el fuego acordado y siguió atacando este jueves el sur del Líbano, en una acción que ha provocado al menos ocho civiles heridos.
El Ejército israelí intensificó sus ataques en las últimas horas, sobre todo, en el distrito de Tiro, que incluyó una serie de bombardeos aéreos y de artillería, detalló la Agencia Nacional de Noticias libanesa.
El líder de Hizbulá, Naim Qassem, pidió el martes la suspensión de las negociaciones de paz entre el Líbano e Israel, unas conversaciones en las que no participa el grupo chií libanés.
-
Al menos 11 civiles heridos en un ataque hutí en zona la frontera entre Arabia Saudí con Yemen
Al menos 11 civiles han resultado heridos en un ataque "indiscriminado" efectuado por los rebeldes hutíes del Yemen contra la región de Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí y fronteriza con territorio yemení, en medio de una escalada de violencia entre los insurgentes y Riad.
El portavoz de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, el general de división saudí Turki al Maliki, ha dicho en un comunicado que entre los heridos se encuentran siete ciudadanos del reino árabe, un yemení, dos egipcios y un paquistaní.
"La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques mediante el lanzamiento indiscriminado de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles", lo que ha denunciado como "una flagrante violación" del derecho internacional humanitario.
El militar de la coalición que lidera Riad en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen ha afirmado que la alianza "continuará adoptando las medidas disuasorias necesarias contra estos ataques terroristas para garantizar la protección de los ciudadanos".
Sin embargo, no ha especificado el punto exacto en el que impactaron los proyectiles ni los daños materiales ocasionados, mientras que los rebeldes hutíes todavía no se han pronunciado al respecto.
-
Trump reconoce escasez de algunas armas pero dice que EEUU tiene munición suficiente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que su país registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque ha defendido que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.
"Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada", ha declarado a la prensa al ser preguntado por la solicitud de su Gobierno al Congreso de nuevos fondos para armamento.
El republicano ha asegurado que existen amplias reservas de armamento, además, ha señalado que los fabricantes estadounidenses están aumentando la producción de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
"Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas", ha dicho Trump, quien, no obstante, aseguró que Estados Unidos se encuentra en una "excelente posición".
Las declaraciones de Trump se producen después de que el diario The Washington Post informara el miércoles, citando a funcionarios, de que el mandatario habría expresado frustración por no haber sido informado, lo que habría provocado un desencuentro con su secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El episodio fue negado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien estuvo presente en la reunión.
Trump, además, escribió este jueves en su red Truth Social que Estados Unidos posee "enormes cantidades de municiones".
-
Trump le echa en cara al jefe del Pentágono la falta de munición pero niega en público la escasez y amenaza a los filtradores
Donald Trump publicó este jueves un mensaje en Truth Social desmintiendo los rumores que circulan desde hace tiempo sobre la escasez de munición, en especial, de misiles guiados de largo alcance. Esta sería la razón que explicaría la falta de iniciativa estadounidense en la guerra de Irán.
El presidente de Estados Unidos amenazó con "largas sentencias de cárcel" a quienes filtraran esas informaciones. En su mensaje aseguró que los fabricantes están suministrando "grandes cantidades" de munición y las empresas de defensa están levantando "el mayor número de fábricas en la historia de nuestro país".