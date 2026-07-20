Hamás elige como su nuevo líder a Jalil al Hayya, el jefe de la delegación que negoció con Israel el alto el fuego en Gaza

Las claves

Las claves Generado con IA Hamás ha elegido a Jalil al Hayya como su nuevo líder, reemplazando a Yahya Sinwar, tras unas elecciones internas marcadas por la participación de miembros en Gaza, Cisjordania y el extranjero. Al Hayya, considerado de la línea dura y con fuertes lazos con Irán y Catar, lideró las negociaciones del alto el fuego en Gaza y sobrevivió a un intento de asesinato israelí en 2025. La elección refuerza la influencia de Gaza en el liderazgo de Hamás y demuestra la capacidad del movimiento para mantener estructuras internas pese a la guerra y los ataques israelíes. Recientemente, Hamás disolvió su gobierno en Gaza y transfirió el poder a una administración técnica respaldada por un acuerdo de paz internacional.

Hamás tiene nuevo líder. "El Movimiento de Resistencia Islámica anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Hayya como jefe del Buró Político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya Sinwar", confirmó este lunes a través de un comunicado el grupo islamista palestino.

Al Hayya batió a Jaled Meshal en unas elecciones internas que pusieron de manifiesto las dos almas de la organización. Líder de Hamás en el exterior entre 2004 y 2017, Meshal es natural de Cisjordania, tiene un perfil más pragmático y es mucho más próximo a la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan.

En cambio, Al Hayya nació en la Franja, pertenece a la línea dura, mantiene relaciones fluidas con Irán y Catar, y contó con el respaldo del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, que lidera desde diciembre de 2024.

La votación que culminó este lunes se desarrolló a lo largo de las últimas semanas en Gaza y Cisjordania. En el proceso, interrumpido por las guerras en curso en Irán y Líbano, participaron decenas de presos palestinos recluidos en cárceles israelíes y los miembros del movimiento islamista que residen en el extranjero.

"Hamás pretende demostrar su capacidad de proyectar un sentido de continuación para el movimiento después de sufrir graves pérdidas", subraya en conversación con este periódico Yousef Munayyer, analista del Arab Center de Washington.

"Aunque Al Hayya representa a una generación más joven y mantiene sus diferencias con otros dirigentes, el severo golpe recibido por la antigua cúpula ha barrido a la mayoría de los perfiles afines", explica. "Como resultado, los supervivientes se sitúan, en cierto modo, en una línea más pragmática".

"Pero este es también un momento sin precedentes en la historia del movimiento, y no sería correcto pensar sobre esto en términos de pragmatismo", matiza Munayyer. "Tiene que ver más con restaurar su presencia y continuación en un momento de extrema turbulencia".

"En el plano interno, la elección de Al Hayya refuerza el continuo dominio de Gaza dentro de las estructuras de toma de decisiones de Hamás y confirma que el liderazgo del movimiento radicado en la Franja conserva la mayor influencia sobre su rumbo político", señala Ibrahim Dalalsha, fundador y director del Horizon Center, un think tank con sede en Ramala.

"También demuestra que Hamás sigue funcionando como una organización institucionalizada, manteniendo mecanismos electorales y consultivos internos a pesar de la guerra, la grave perturbación de su infraestructura organizativa y los reiterados ataques israelíes dirigidos contra sus altos dirigentes", añade.

Jefe negociador

Al Hayya fue el jefe de la delegación del grupo islamista palestino que negoció con Israel y los mediadores el final de la guerra en Gaza. Sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel en septiembre de 2025.

El Ejército hebreo bombardeó la oficina de Hamás en Doha cuando sus líderes permanecían reunidos para valorar la última propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores. En el ataque murieron seis personas, pero ninguna pertenecía a la organización.

Al Hayya tomó las riendas del grupo de manera interina en octubre de 2024 tras la muerte de Yahya Sinwar, el arquitecto de los salvajes atentados del 7 de octubre, abatido por las tropas israelíes en la localidad de Rafah, en el sur de Gaza.

Aunque había adquirido más peso orgánico unos meses antes. En concreto, desde la muerte de Ismail Haniyeh, abatido por un dron en el interior de una residencia de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán. Haniyeh acababa de asistir a la investidura del presidente Masud Pezeshkian.

Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y Jalil al Hayya, juntos en Gaza. Mohammed Salem Reuters

Muerto Sinwar, Hamás formó una estructura de liderazgo colectivo temporal, en lugar de nombrar a un único sucesor que pudiera convertirse en objetivo de Israel. Una medida de protección.

El órgano de cinco miembros operaba como el Comité Ejecutivo interino dentro del Buró Político, a la espera de elecciones internas. Lo encabezó Mohamed Darwish, jefe del Consejo Consultivo General, y lo integraron tanto Al Hayya como Meshal.

Nacido hace 65 años en la Ciudad de Gaza, Al Hayya liderará a Hamás en el momento más crítico desde su creación. Israel controla el 60% de Gaza, mantiene sus ataques diarios en el enclave palestino y las condiciones de vida de los dos millones de habitantes siguen siendo inhumanas.

La semana pasada, el grupo anunció que disolvía su Gobierno y entregaba el poder político a la administración palestina de corte técnico que, según el acuerdo de paz, trabajará bajo la supervisión de la Junta de Paz de Donald Trump.

Al Hayya es miembro de Hamás desde su fundación a finales de los años ochenta, pero no desempeñó actividades de peso en el seno de la organización hasta 2006, en la antesala de la guerra civil gazatí que enfrentó a Hamás contra Fatah y que acabó con la expulsión del partido de Mahmud Abás del enclave.

Llegó a ser detenido hasta en dos ocasiones por las fuerzas israelíes. La primera en 1980, cuando permaneció retenido durante un mes y medio; la segunda, en 1982, cuando estuvo detenido durante una semana, en la que fue severamente torturado y estuvo a punto de morir.