Los colonos israelíes desafían a la UE derribando las escuelas que financia en Cisjordania: "Son avanzadillas palestinas"

El debate en la UE sobre endurecer las sanciones sigue dividido, con algunos países oponiéndose a medidas más severas y otros exigiendo acciones más contundentes.

Las sanciones incluyen vetos migratorios y congelación de activos, pero no afectan al Estado de Israel, solo a individuos y entidades asociadas a la ocupación.

La UE ha impuesto sanciones a organizaciones y líderes colonos, vetando financiación y relaciones financieras, como respuesta al aumento de la violencia en Cisjordania.

Colonos israelíes han derribado escuelas financiadas por la UE en Cisjordania, argumentando que son parte de una estrategia palestina para ocupar territorio.

El escándalo por el vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, en el que se aprecia cómo ridiculiza a los activistas detenidos de la flotilla Sumud, interceptada antes de llegar a Gaza, ha vuelto a poner sobre la mesa las las posibles sanciones que la Unión Europea (UE) puede aprobar contra los extremistas israelíes.

Las denuncias de "violencia extrema", "humillación" y "acoso sexual" descritas por el grupo legal Adalah han puesto al ministro en el foco de las condenas de Giorgia Meloni, primera ministro de Italia, los ministro de Exteriores de Francia y España, Jean-Noel Barrot y José Manuel Albares, y hasta el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dijo que la actuación de Ben-Gvir "no se alinea con los valores de Israel".

Pero incluso después de que países como Italia, Francia, Canadá, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido convocaran a los respectivos embajadores de Israel, queda por verse si prospera alguna de las iniciativas para que la UE sancione más ampliamente a Israel, más allá de ciertos señalamientos a particulares.

El ministro de Exteriores de la República Checa, Petr Macinka, se posicionó en sentido contrario al recibir en Praga a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. "No permitiremos más sanciones comerciales incluso si tenemos que bloquearlas como un único país, y no consentiremos ninguna suspensión ni congelación del acuerdo de asociación con la UE", expresó Macinka.

Esta afirmación llega después de que los ministros de Exteriores de la UE aprobaran el pasado 11 de mayo acciones contra colonos israelíes y organizaciones asociadas igualmente a la ocupación de territorios palestinos, la promoción de puestos de avanzadas ilegales y los atentados contra comunidades palestinas.

Según la ONG Peace Now, estos son Meir Deutsch y Avichai Suissa, CEOs de Regavim y HaShomer Yosh (incluidas entre las compañías sancionadas junto a Amana, considerada una de las mayores organizaciones de colonos, y Nachala) y Daniella Weiss, conocida como la “madrina” del movimiento colono.

Daniella Weiss, 'madrina' de los colonos. Ilia Yefimovich

Así, las entidades asociadas a la UE no podrán financiar a las personas y organizaciones señaladas ni mantener relaciones financieras. Una iniciativa que había sido bloqueada durante meses por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hasta que este perdió las recientes elecciones presidenciales. Bajo el mando de su sucesor, Peter Magyar, el veto que bloqueaba estas sanciones se levantó.

Una representante de Regavim, cofundado por el actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó las sanciones de "una violación a la libertad de expresión y el sofocamiento de diferencias políticas" en conversación con EL ESPAÑOL.

Al preguntársele sobre las “diferencias políticas” a las que se refería, afirmó que existía "un desacuerdo con la UE sobre el derecho de Israel de construir comunidades en Judea y Samaria", topónimos con los que el sionismo designa la totalidad de Cisjordania (exceptuando Jerusalén oriental).

Tras destacar el hecho de que se emitieran a la vez sanciones para líderes del grupo islamista Hamás (designado por la UE como terroristas) como “una equivalencia moral escandalosa”, las mismas palabras usadas por Sa’ar, esta representante de Regavim niega que las actividades de la organización sean violentas.

El motivo de estas sanciones, dice, se debe a la demolición de una escuela financiada por la UE "que era ilegal, según dictaminó el Tribunal de Distrito de Jerusalén, se encontraba estratégicamente localizada para ocupar esa tierra en vez de para educar a niños, era peligrosa por estar mal construida y se encontraba en un sitio históricamente relevante para Israel, donde reinó el rey Herodes".

Este colegio, demolido en el 2023 y construida seis años antes, era la escuela Jib al-Dib, a la que asistían 40 niños palestinos. Al día siguiente, la cuenta de la red social Facebook de Regavim publicó unas fotos de la escuela antes y después de su demolición con un pie de foto en hebreo: "Esta es sólo una de un centenar de escuelas ilegales construidas como parte de una estrategia palestina para apoderarse de espacios abiertos".

Desde entonces han vuelto a tratar de destruir al menos una escuela más, la Escuela Secundaria Bat Zuwaydin, en la región de Badia, habitada por beduinos palestinos. "Si Israel ignora este problema para [evitar problemas mediáticos], las escuelas se vuelven anclas para nuevos puestos de avanzadilla en áreas previamente deshabitadas (y generalmente inhabitables), y así llega más financiamiento para aliviar las dificultades humanitarias de estas comunidades fabricadas", explica una publicación en la página oficial de Regavim.

Una 'Lista Negra'

Ahora, las tensiones que rodean esta decisión tiran de la UE entre dos direcciones: aquellos para quienes estas medidas ya son excesivas de por sí, y los que consideran que son insuficientes frente a una campaña de “extremismo y violencia”, en palabras de Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea.

Frente a los temores de que otros gobiernos de corte populista imitaran el apoyo de Orbán para Israel, Clara Portela, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Valencia, aclara que "en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, la posibilidad de bloqueo por parte de cada uno de los estados miembros y el consiguiente potencial de abuso siempre ha estado ahí".

Colonos israelíes ocupan posiciones alrededor del pueblo de Um Al-Khair, en Masafer Yatta. REUTERS/Mussa Qawasma

"De hecho, no existe ninguna sanción contra el Estado de Israel como tal, sólo contra colonos violentos en Cisjordania y sus organizaciones, que son particulares", apunta Portela.

Según Antonio López-Istúriz, diputado del Parlamento Europeo y miembro de la Delegación para las Relaciones con Israel, “la UE intenta generar un factor de moderación, que no quiere decir que sea lo más justo”.

El eurodiputado, que se enorgullece al aplicarse la responsabilidad de "evitar que se hablase de genocidio en las resoluciones sobre Gaza del Europarlamento", califica las sanciones como "una invitación a un gobierno democrático para que no se produzcan episodios de violencia provocada por una lucha sistemática de territorios".

Estas sanciones llegan tras semanas en las que los colonos israelíes han intensificado sus ataques contra palestinos en Cisjordania, resultando en el vaciamiento y ocupación de numerosos pueblos como consecuencia de los asesinatos, incendios provocados y vandalismo llevados a cabo por estos grupos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se han registrado más de 800 ataques de colonos a lo largo de este año, con al menos 13 muertes bajo su responsabilidad y el desplazamiento de más de 45 comunidades palestinas en la región.

En todo caso, "la inclusión en una 'lista negra' contribuye a aumentar la presión internacional y a menudo obstaculiza la obtención de fondos o la conclusión de negocios, pero esto puede no traducirse en una mayor moderación en las actuaciones de los actores incluidos en la lista", apunta Portela.

Por su lado, el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y activista propalestino Amiram Goldman opina que "si la UE no sanciona a todos los colonos y a todas sus empresas, si no cierran sus cuentas bancarias y prohíben su ingreso en Europa, estas medidas no tocan ni la punta del iceberg".

Los acuerdos económicos, en el objetivo

Las sanciones de la UE, que consisten en vetos migratorios, congelación de activos y la prohibición del acceso a instituciones financieras europeas, responden a "un incremento en la violencia por parte de colonos en Cisjordania", como explicó Kallas en una rueda de prensa, y llegan después de un "punto muerto político que estaba ahí desde hace mucho tiempo".

Respecto a las exigencias de otros Estados miembros, como España e Irlanda, Kallas argumentó que "algunos quieren más [sanciones], pero también hay otros que no las quieren". En este frente se encuentra principalmente Alemania, cuyo voto, junto con el de Italia, resultó clave al bloquear la propuesta hecha en junio del 2025 de suspender el acuerdo de asociación bilateral, que desde el año 2000 marca las relaciones del bloque con Israel.

Soldados israelíes escoltan a colonos en Hebrón. REUTERS/Mussa Qawasma

La propuesta, que lleva varios meses planteada, argumenta que las acciones del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania atentan contra "el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos" según el artículo 2 del Acuerdo Euro-Mediterráneo, lo cual justifica la suspensión unilateral de esta colaboración.

En la práctica, retiraría el estatus preferente a las importaciones a Europa de bienes de Israel y detendría el apoyo monetario bajo el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI por sus siglas en inglés), así como otros proyectos de cooperación.

Vale la comparación con la iniciativa, también fallida, de la Comisión Europea para excluir a Israel del fondo Horizonte Europa, un programa de investigación e intercambio científico dotado de 95 mil millones de euros.

“Mi prioridad absoluta es evitar que acaben con el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, los acuerdos Horizon en investigación cultural y científica, en educación y universidades”, insiste López-Istúriz, reflejando la posición oficial del Partido Popular Europeo (PPE).

"Que ponga sanciones el Consejo Europeo, que no el Parlamento Europeo, para hacer ver que están haciendo algo, con tal de evitar que los gobiernos de Irlanda y España disuelvan estos acuerdos”.

A pesar de encontrarse en una posición política opuesta, el profesor Goldman defiende el intercambio cultural y científico. “Entiendo que hay gente que no quiere colaborar con los científicos israelíes, pero boicotear la ciencia israelí sería un movimiento estúpido, igual que si lo hicieran con las relaciones culturales y las universidades”.

Sin embargo, explica que "si sólo condenan a los responsables sin actuar contra ellos, el Gobierno usa estas condenas para aumentar su popularidad". Sin dejar de lado penalizaciones adicionales para otros líderes de Hamás, este mismo proyecto pone sobre la mesa, la posibilidad de sancionar a los "ministros extremistas del Gobierno Israelí" junto a los "colonos violentos".

Aunque no están señalados aquí, la referencia apunta hacia Smotrich y Ben-Gvir. Es un paso que ya tomaron Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega al retirar el permiso de entrada a los dos políticos, así como congelando sus activos en estos países por haber “incitado la violencia extremista y los abusos de los derechos humanos de los palestinos”.

En este nuevo contexto, una nueva votación dependería de la evolución de las relaciones de Israel con cada Estado miembro individual, en varios casos deterioradas a raíz de la amplia condena a las operaciones en Gaza y la obstaculización de la entrada de ayuda humanitaria.

"Una suspensión parcial del acuerdo de asociación requeriría una votación por mayoría cualificada, y si se formase tal mayoría, Praga no podría bloquearla por sí sola, puesto que se operaría fuera de la PESC", dice Portela.