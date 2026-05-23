La Justicia de Turquía asesta un nuevo golpe a los adversarios de Erdogan y fuerza la destitución del líder de la oposición

La anulación ha generado divisiones en el partido, preocupación sobre la democracia turca y un impacto negativo inmediato en los mercados financieros.

La decisión judicial intensifica la crisis interna del CHP y se suma a una campaña de hostigamiento contra líderes de la oposición, con detenciones y procesos judiciales recientes.

La sentencia, que considera que hubo irregularidades en las primarias, es vista por la oposición como un "golpe judicial" a favor de Erdogan y su partido AKP.

Un tribunal de Ankara anuló el último congreso del CHP, principal partido opositor, lo que implica la destitución de su líder Özgür Özel y el regreso de Kemal Kilicdaroglu.

El viento sopla a favor del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Un tribunal de apelaciones de Ankara anuló el pasado jueves el último gran congreso del Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas), la formación socialdemócrata que se presenta como la gran alternativa de gobierno a los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

La sentencia sacude el tablero político turco porque, llevada a la práctica, conlleva la expulsión de Özgür Özel del liderazgo de la formación opositora y la disolución de su dirección ejecutiva, que se impuso en aquellas disputadas primarias de junio de 2023 a la plataforma de Kemal Kilicdaroglu, que llevaba trece años consecutivos a la cabeza del CHP.

"Estamos viviendo un día oscuro para la democracia turca", denunció Özel, que prometió impugnar el fallo ante el Consejo Supremo Electoral de Turquía (YSK). "Estos golpistas no vienen con tanques, cañones, rifles o uniformes militares; estos golpistas vienen con togas de jueces y fiscales", lamentó el hasta ahora líder de la oposición, que se mostró decidido frente a sus seguidores a permanecer "día y noche" en la sede del CHP en Ankara.

El tribunal dictaminó que las primarias estuvieron plagadas de irregularidades y repuso en el cargo a Kilicdaroglu, un líder escaso de carisma que perdió las últimas elecciones presidenciales frente a Erdoğan pese a haber articulado una coalición de hasta seis partidos opositores de distinto signo.

Özel y los suyos no tardaron en presentar la sentencia como un "golpe judicial" del oficialismo contra la oposición. Uno más.

"Cuestionaría el enfoque de que esto sea una 'persecución' deliberada", matiza Murat Yeşiltaş, director de investigación de SETA, un think tank en la órbita del Gobierno. "Lo que estamos viendo es un proceso judicial iniciado a partir de acusaciones reales, irregularidades procesales y problemas de transparencia en el congreso del CHP de 2023".

Lo cierto es que las acusaciones contra Özel no surgieron de la nada. "Exmiembros del partido presentaron denuncias legítimas, y el sistema judicial trabajó sobre ellas durante dos años: primero un tribunal inferior desestimó el caso y luego un tribunal de apelación revocó esa decisión", apunta Yeşiltaş en conversación con este periódico.

"El origen de esta crisis está dentro del propio CHP: en cómo se gestionó ese congreso y en las denuncias que el entorno de [Ekrem] İmamoglu generó dentro de su propio partido", subraya el analista, que recuerda cómo el alcalde de Estambul respaldó a Özel en su intento de arrebatar a Kilicdaroglu el control de las siglas.

"La decisión judicial sobre nuestro 38.º Congreso Ordinario no debe ser motivo de división, sino una oportunidad para unirnos bajo la sombra de nuestro árbol centenario", escribió el propio Kilicdaroglu en redes sociales tras conocer la sentencia.

"En este momento, el presidente del CHP es el señor Kemal Kılıçdaroğlu", reafirmó su portavoz, Atakan Sönmez, ante un nutrido grupo de periodistas congregados frente a la sede del partido en Ankara.

Sönmez adelantó en declaraciones a la prensa que el excandidato presidencial, de 77 años, acudiría en las próximas horas al cuartel general de los kemalistas en Ankara para tomar posesión, siempre y cuando mejorara su estado de salud. "Le administraron un suero y tiene un problema con la voz", reconoció.

El opositor Kemal Kiliçdaroglu, en un acto electoral. Reuters

Entre las bases del CHP hay quien considera un traidor a Kilicdaroglu porque le creen capaz de pactar con Erdoğan cuestiones como la convocatoria de elecciones anticipadas o las reformas constitucionales que ambiciona el presidente. "Es demasiado pronto para decirlo", reconoce Yeşiltaş.

Ahora, los analistas consideran que Özel y sus seguidores deberán formar otro partido para presentarse a las próximas elecciones. Este viernes, sin embargo, el propio Özel desmintió los rumores y abonó el enfrentamiento con el sector de Kilicdaroglu. "Los inquilinos se van, los propietarios se quedan", manifestó.

"Existe un solo Partido Republicano del Pueblo. No puede existir una definición de militancia del CHP como cercanos o lejanos a Özgür Özel, o cercanos o lejanos a Kemal Kilicdaroglu", le respondió Sönmez.

"El regreso de Kilicdaroglu como líder provisional es institucionalmente incómodo", apunta Yeşiltaş. "Porque perdió las elecciones presidenciales de 2023, perdió el liderazgo del partido y ahora regresa no mediante una votación, sino por orden judicial".

El analista reconoce, además, que Özel es "claramente más popular" que Kilicdaroglu: "El primero condujo al partido a su mejor resultado en elecciones locales en décadas en 2024, mientras que el segundo tiene un historial de derrotas electorales consecutivas frente a Erdoğan"

Acoso y derribo

Lo cierto es que el revés judicial contra la cúpula actual del CHP también se enmarca en la campaña de hostigamiento impulsada por el presidente turco contra los líderes de la formación socialdemócrata.

Desde finales de 2024, tras la arrolladora victoria de la oposición en las elecciones municipales, cientos de militantes, cargos electos o funcionarios del CHP han sido detenidos, procesados y apartados del cargo por sentencias judiciales.

Erdogan interviene desde la Universidad del Bósforo. Umit Bektas Reuters

El primer caso lo protagonizó Ahmet Özer, alcalde del distrito estambulí de Esenyurt. La justificación que las autoridades esgrimieron para detenerlo fueron sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una "organización terrorista" a ojos de la Justicia turca. Vínculos que, por supuesto, Özer negó.

A Özer le siguieron otras figuras con mayor peso político e institucional en el ecosistema del CHP. El caso más grave afecta al citado İmamoglu. El alcalde de Estambul, cara visible de la oposición, permanece en prisión desde que fue acusado de corrupción, espionaje y otros delitos en marzo del año pasado.

İmamoglu, que cerró filas con Özel, denunció desde la cárcel la sentencia del tribunal de apelaciones de Ankara. "La decisión de nulidad carece de validez. No es sólo un golpe contra el CHP; es un golpe contra Turquía, la democracia y la República. Es la destrucción del orden constitucional", escribió en redes sociales.

"El objetivo es arrastrar al CHP a conflictos internos, debilitar su sentido de unidad y neutralizar a la principal oposición de Turquía", advirtió el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, la otra gran figura del CHP. "Un proceso así no aporta ningún beneficio al país. Al contrario, profundiza la polarización social, debilita la confianza en la política y solo beneficia al poder", remató.

En cambio, el ministro de Justicia, Akın Gürlek, puntualizó que el tribunal de apelaciones de la capital había llevado a cabo un examen independiente, imparcial y "meticuloso" del caso, y presumió de que la sentencia judicial reforzaba "la confianza de nuestros ciudadanos en la democracia".

Por poner en contexto sus declaraciones, Gürlek era el fiscal que presentó la acusación contra İmamoglu. Pidió más de 2.000 años de prisión contra el alcalde de Estambul. Meses después Erdoğan le nombró ministro.

Consecuencias

La anulación del congreso del CHP es una decisión controvertida que cuestionaron incluso algunos socios de Erdoğan. El líder del ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, que gobierna en coalición con el AKP, deslizó que el poder judicial no debería intervenir en los asuntos internos de las distintas fuerzas políticas.

"La reacción de los mercados fue inmediata y fuerte. La lira alcanzó un mínimo histórico y el banco central tuvo que intervenir", añade Yeşiltaş. "En cuanto a las alianzas, el posicionamiento de Turquía en la OTAN y su peso estratégico en la región no están determinados por procedimientos judiciales internos".

"Los socios europeos expresarán preocupaciones sobre gobernanza, como siempre, pero la arquitectura funcional de las relaciones internacionales de Turquía opera con otra lógica", concluye el analista.