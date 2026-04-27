Irán propone a EEUU reabrir Ormuz y acabar la guerra antes de retomar las negociaciones sobre el acuerdo nuclear

El acercamiento de Irán a Rusia y el apoyo de Putin refuerzan la confianza del régimen iraní, complicando la estrategia de Washington y sus aliados en la región.

Estados Unidos exige a Irán suspender el enriquecimiento de uranio, mientras que la propuesta iraní elude estas demandas.

La oferta iraní, transmitida a través de mediadores pakistaníes, evita abordar la cuestión nuclear, principal motivo del conflicto.

Irán ha propuesto a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz y acabar la guerra, posponiendo las negociaciones nucleares para más adelante.

Irán ha entregado a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, posponiendo las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según reveló el pasado domingo el periodista Barak Ravid en Axios citando "a un alto cargo del gobierno estadounidense y dos fuentes con conocimiento del asunto".

La oferta, transmitida a través de mediadores pakistaníes, se centra en "resolver primero la crisis sobre el estrecho y el bloqueo estadounidense", dejando las conversaciones nucleares "para una etapa posterior".

Lo irónico de todo esto es que la propuesta iraní ni siquiera contemplaría abordar la cuestión que provocó originalmente la guerra. Irán ya no está proponiendo siquiera lo que le propuso a Barack Obama en 2015.

Trump lanzó la operación Furia Épica con el objetivo declarado de impedir que Irán desarrollara armas nucleares, pero ahora se encontraría negociando únicamente sobre las consecuencias del propio conflicto.

En rigor, esto se parece mucho a una rendición: aceptar detener tu operación militar a cambio de que el enemigo detenga la suya, sin abordar el motivo original.

Según Axios, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, planteó esta estrategia en Islamabad, "dejando claro a los mediadores que no hay consenso dentro del liderazgo iraní sobre cómo abordar las demandas estadounidenses".

Washington exige que Irán "suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos una década", pero la propuesta iraní eludiría estas exigencias nucleares.

Como reconoce Ravid, "levantar el bloqueo estadounidense sobre Ormuz eliminaría cualquier ventaja del presidente Trump en futuras negociaciones".

Sorprendente interés

En un principio, la reacción estadounidense fue notablemente fría y evasiva. La Casa Blanca se limitó a afirmar que "había recibido la propuesta" pero que "no estaba claro si Estados Unidos está dispuesto a explorarla".

La portavoz Olivia Wales, segunda al mando en la secretaría de comunicación de la Casa Blanca, afirmó: "Estados Unidos tiene las cartas y solo hará un trato que ponga primero al pueblo estadounidense, nunca permitiendo que Irán tenga un arma nuclear".

También el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó dudas sobre cualquier negociación con Teherán. En declaraciones a Fox News este lunes, Rubio aseguró que "desafortunadamente, quienes ostentan el poder supremo en Irán son extremistas con una visión apocalíptica".

Es una versión de los hechos bastante acertada… pero completamente alejada de la que repite su presidente una y otra vez.

Donald Trump y su mujer, Melania Trump, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. GTRES

Más tarde, según recoge Al Jazeera, Rubio matizó su posición: "No estoy seguro de que se pueda llegar a un acuerdo con estos tipos… pero vamos a intentar averiguarlo".

Rubio dejó claro que cualquier acuerdo "tendrá que incluir el alcance de sus misiles balísticos" y "su patrocinio de organizaciones terroristas". En otras palabras, los objetivos iniciales de Estados Unidos en esta guerra.

¿Por qué ha cambiado la posición estadounidense respecto a una oferta que habría sido impensable hace dos meses? Probablemente, Donald Trump quiera acabar con esto cuanto antes y apuntarse una nueva paz a su larga lista de conflictos supuestamente resueltos.

En ese sentido, Karoline Leavitt, la jefa de Wales, afirmó este lunes: "No diría que se lo estén planteando. Sólo puedo decir que hubo una reunión esta mañana de la que prefiero no adelantar nada y que el presidente, con toda seguridad, se pronunciará públicamente sobre este tema".

Irán se envalentona en Rusia

Tras los inicios devastadores de la guerra, el régimen iraní ha ido mostrando una confianza creciente que se refleja tanto en esta propuesta como en su acercamiento a Rusia.

Araqchi viajó desde Islamabad a San Petersburgo para reunirse el lunes con Vladímir Putin, una cita que duró "más de una hora y media" y cubrió "relaciones bilaterales y desarrollos regionales".

Por supuesto, Putin recibió a Araqchi con un apoyo inequívoco: "Rusia está lista para hacer todo lo que sirva a sus intereses, los intereses de todos los pueblos de la región, para que se pueda lograr la paz lo antes posible", declaró el presidente ruso, según recoge la agencia estatal TASS.

El autócrata elogió al pueblo iraní por "luchar por su independencia y soberanía" frente a los ataques estadounidenses-israelíes y confirmó que "Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestra relación estratégica".

Araqchi había declarado que Estados Unidos "no ha logrado ninguno de sus objetivos de guerra, y por eso está solicitando negociaciones".

La ironía de que Araqchi busque apoyo diplomático en Moscú resulta punzante considerando la obsesión de Trump por presumir de su relación con Putin.

Mientras el ministro iraní es acogido calurosamente en San Petersburgo, Trump había levantado en marzo las sanciones al petróleo ruso para contener los precios energéticos disparados por su guerra contra Irán.

Kirill Dmitriev, el enviado de Putin, publicó en X una bandera rusa con el mensaje "Compren petróleo y gas rusos", celebrando que "sin petróleo ruso, el mercado energético global no puede mantenerse estable".

El dilema estratégico

Los escenarios que se abren con esta propuesta iraní plantean dilemas estratégicos fundamentales para Estados Unidos y sus aliados. Si Trump acepta la oferta de Teherán, estaría reconociendo que su operación Furia Épica ha fracasado en su objetivo principal: impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares.

Washington se vería obligado a levantar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz —su principal baza negociadora— a cambio de vagas promesas de negociaciones nucleares futuras sin garantías.

Para Israel y Arabia Saudí, una paz en estos términos representaría una pesadilla estratégica. Tel Aviv había apostado por que la presión militar obligaría a Irán a desmantelar su programa nuclear, pero se encontraría con un régimen envalentonado que conserva su camino hacia la bomba.

Riad esperaba que Washington neutralizara la amenaza iraní, pero de esta manera se vería obligado a convivir indefinidamente con un Irán capaz de cerrar Ormuz cuando le convenga.

Buques en el estrecho de Ormuz. Reuters

Los mercados energéticos tampoco encontrarían estabilidad duradera en una paz que deje sin resolver la cuestión nuclear. Aunque la reapertura de Ormuz proporcionaría alivio inmediato a los precios del petróleo —que rozaron este lunes los 110 dólares—, el cierre en falso del conflicto mantendría la incertidumbre durante más tiempo.

Asimismo, Trump se vería obligado a vender como victoria lo que constituiría una derrota estratégica: haber librado una guerra costosa para terminar donde empezó, con un Irán nuclear en el horizonte y Ormuz bajo amenaza permanente.