El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, regresa este domingo a Pakistán al concluir su visita a Omán, junto con parte de su delegación que volvió a Teherán ayer para realizar consultas, según informa la agencia IRNA.

El medio estatal ha indicado esta madrugada que de acuerdo con la planificación anunciada por el Ministerio de Exteriores, Araqchí tiene previsto regresar a Islamabad al finalizar su visita a Mascate y antes de viajar a Moscú.

IRNA ha indicado además que parte de su delegación, que regresó a Teherán ayer para consultas y obtener las instrucciones necesarias sobre cuestiones relacionadas con el fin de la guerra, se reunirá con Araqchí en Islamabad el domingo por la noche.