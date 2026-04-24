Trump se atribuye sin pruebas la liberación de ocho mujeres condenadas a muerte en Irán para tapar la falta de avances

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, según Amnistía Internacional, y solo una pequeña parte de ellas son anunciadas oficialmente.

La represión en Irán se ha endurecido, con al menos 48 mujeres ejecutadas en 2025, la cifra más alta en más de dos décadas.

Las identidades de las mujeres siguen sin confirmarse, y algunas ya estaban libres bajo fianza antes de las declaraciones de Trump, según organizaciones de derechos humanos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, asegura haber intercedido para evitar que ocho mujeres iraníes fueran ejecutadas por protestar contra el régimen. Irán ha contestado acusándole de desinformar para tratar de disimular el hecho de que las negociaciones para concluir la guerra se encuentran encalladas.

El pasado martes, Trump se hacía eco del mensaje de un influencer proisraelí que denunciaba las condenas a muerte junto a un collage de ocho fotografías. En su red Truth Social, Trump pedía a los "líderes iraníes" con los que "pronto negociaría" que las liberasen como gesto de respeto hacia él.

24 horas después, el mandatario anunciaba en la red "muy buenas noticias", declarando que las "ocho mujeres que iban a ser ejecutadas hoy" salvarían la vida. Cuatro serían liberadas el mismo día y otras cuatro recibirían solo un mes de prisión, aseguraba. Agradecía a Irán que "respetase su solicitud" y "suspendiera las ejecuciones".

Eight Iranian women are set to be executed by the Islamic Republic.



The EU? Silent.



The UN? Silent.



Amnesty International? Silent.



The Red Cross? Silent. pic.twitter.com/Q0KR6149Sk — Eyal Yakoby (@EYakoby) April 22, 2026

Irán respondió a través de la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial, calificando la historia de "absoluto embuste". Afirmaban que el presidente de EEUU está "frustrado" ante la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz, donde mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes como medida de presión.

"La inoperancia de Trump en el campo de batalla le ha llevado a fingir logros basados en noticias falsas", afirmaban. Insistían en que no han realizado ningún tipo de concesión y que el presidente estadounidense había caído en engaños de "grupos antiiraníes".

Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Exteriores de Irán han llegado a aclarar si las fotografías mostradas en el post de Trump correspondían realmente a opositoras detenidas. Para añadir más confusión, Mizan afirmaba que "algunas" de las mujeres ya habían sido liberadas, y otras se enfrentaban a penas pero no a la ejecución.

Uno de los rostros de la publicación correspondería a Bita Hemmati. Según grupos de derechos humanos como el Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos, habría sido condenada a muerte tras ser acusada de tirar bloques de hormigón desde un edificio contra la Policía.

Otras dos mujeres habrían sido identificadas como Golnaz Naraghi, de 37 años, y Venus Hosseininejad, de 28, según la ONG Iran Human Rights con sede en Oslo, Noruega. Sin embargo, según el NY Post, ambas se encontrarían libres bajo fianza desde el pasado mes de marzo tras haber sido detenidas en las protestas de enero.

Finalmente, las organizaciones habrían podido identificar a otras dos de las mujeres como Diana Taherabadi, de 16 años, y Mahboubeh Shabani, de 33, que también se encontrarían en prisión desde comienzos de año y de las que no se tiene noticia.

La represión iraní se recrudece

Pese a las dudas que cercan a la intercesión que Trump alega en su post -se le ha llegado a acusar de reproducir retratos creados con IA-, la guerra solo ha servido para recrudecer la represión contra la disidencia iraní según denuncian los grupos de derechos humanos.

La organización con sede en París Together Against the Death Penalty (ECPM) y el IHR han informado de al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025, la cifra más alta en más de 20 años. Entre los detenidos figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.

Según relataba AFP, su hija, Mehraveh Khandan, escribió en Instagram que su madre había llamado por teléfono el pasado sábado por primera vez desde su arresto el 2 de abril. No se le permitió revelar dónde se encontraba detenida.

Desde el 19 de marzo, Irán ha ahorcado a ocho personas condenadas por su participación en las protestas de enero, y en los últimos meses se han disparado las ejecuciones de presos acusados de colaborar con Israel.

Irán es uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo. En 2025 ordenó "el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989", según recoge Amnistía Internacional (AI) en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo.

Solo 113 de esas ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7 %, del total, frente al 9,5 % en 2024 y al 15 % en 2023. Uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.