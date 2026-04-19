Trump anuncia que mañana la delegación de EEUU irá a Pakistán para negociar: "Es un trato muy justo y razonable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 18 de abril de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia que una delegación de EEUU viajará a Pakistán para negociar con Irán tras el cierre del estrecho de Ormuz. Trump advierte que, si Irán no acepta el acuerdo propuesto, EEUU destruirá infraestructuras iraníes como centrales eléctricas y puentes. Irán, por el momento, rechaza enviar una delegación negociadora mientras continúe el bloqueo naval estadounidense. Las conversaciones entre EEUU e Irán han avanzado, pero persisten diferencias sobre cuestiones nucleares y el control del estrecho de Ormuz.

Tras el nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán este sábado y de los ataques a varios buques que intentaron cruzarlo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado la actuación como "una violación de nuestro acuerdo de alto al fuego" y ha reiterado la amenaza de destruir los puentes y las centrales eléctricas iraníes a menos que acepte sus condiciones.

Así lo ha expresado en una publicación en su red social donde también consideró que el cierre iraní del estrecho les "está ayudando sin saberlo" porque el bloqueo estadounidense ya lo mantenía cerrado.

"Son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!", ha expresado.

Asimismo, el mandatario ha anunciado en la misma publicación que su delegación irá mañana por la noche a Islamabad para negociar justo antes de confirmar al New York Post que espera mantener la nueva ronda de conversaciones con Irán al día siguiente, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

"Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LA AMABILIDAD!", espetó el mandatario.

Aunque todavía no ha habido respuesta confirmación iraní a la supuesta segunda ronda de negociaciones en la capital de Pakistá, la agencia de noticias iraní TASNIM afirma que Irán actualmente no tiene intención de enviar una delegación negociadora "mientras dure el bloqueo naval"

Según ABC News, que cita al embajador de Estados Unidos ante la ONU, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, encabezará la delegación estadounidense para las conversaciones.

No obstante, el New York Post afirma que, en principio, la delegación estará formada por sus dos principales asesores en la región: su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial Steve Witkoff.

Trump, en comentarios a la cadena ABC, ha avisado este domingo de que alcanzará la paz con la república islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas.

En una escueta declaración al medio estadounidense, aseguró que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, ha asegurado, "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".

Ahora corresponde a Irán confirmar si acude al encuentro en la capital paquistaní, escenario en las últimas horas de una masiva operación de seguridad ante la posibilidad de que se concrete esta reunión.

Ciudad acorazada

El comisionado jefe de la capital de Pakistán, Irfan Nawaz Memon, ha anunciado este domingo en redes sociales que "el transporte pesado y el transporte público en la ciudad están suspendidos hasta nuevo aviso".

Su homólogo en la vecina Rawalpindi, Hasan Waqar Cheema, también ha confirmado la suspensión del transporte público y de mercancías desde este mediodía "hasta nuevo aviso". Rawalpindi lleva en estado de alerta desde el sábado e Islamabad se pondrá a la altura en las próximas horas.

En la primera ciudad han sido desplegados ya más de 10.000 agentes y personal policial y se han establecido 600 puestos de control especiales con una estricta vigilancia de todos los puntos de entrada y salida.

Avance de las conversaciones

El principal negociador de Irán —el presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf— afirmó este sábado que las recientes conversaciones con Estados Unidos habían avanzado, pero que aún persistían diferencias en materia nuclear y sobre el estrecho de Ormuz, mientras que el presidente Donald Trump mencionó "muy buenas conversaciones" con Teherán, a pesar de advertir contra el "chantaje" en relación con este canal de navegación clave.

"Hemos avanzado, pero aún hay mucha distancia entre nosotros", declaró a los medios estatales el jefe negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf , refiriéndose a las conversaciones del fin de semana pasado.

"Hay algunos temas en los que insistimos... También tienen líneas rojas. Pero estos temas podrían ser solo uno o dos".

Trump dijo que Estados Unidos estaba manteniendo "conversaciones muy positivas", pero no dio más detalles.

A pesar del supuesto buen entendimiento que se profesan EEUU y el país persa, Irán dio marcha atrás el sábado para reafirmar su control sobre el estrecho, cerrando de nuevo el punto estratégico para el suministro energético.

Irán afirmó que respondía al continuo bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, calificándolo de violación del alto el fuego.

Por su parte, el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, reapareció este sábado y declaró que la armada iraní estaba preparada para infligir "nuevas y amargas derrotas" a sus enemigos. Trump calificó la medida de "chantaje", aunque elogió las conversaciones.