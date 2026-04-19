Roman Gofman, nuevo jefe de los espías de Israel: un afín a Netanyahu que creyó que los ayatolás caerían con la guerra

Analistas cuestionan la idoneidad de Gofman para liderar el Mossad, al señalar que carece de experiencia esencial en operaciones de espionaje.

El nombramiento de Gofman, sin experiencia previa en inteligencia, responde a una reforma profunda del aparato de seguridad tras el ataque de Hamás en 2023.

Gofman y su predecesor, David Barnea, creían que una guerra y asesinatos selectivos en Irán podrían provocar la caída del régimen de los ayatolás.

Roman Gofman será el nuevo jefe del Mossad a partir de junio, elegido por su cercanía a Netanyahu y su papel como asesor militar.

Israel tendrá desde el próximo mes de junio un nuevo jefe de espionaje. El elegido será Roman Gofman, que actualmente desempeña el cargo de secretario militar del primer ministro. Gofman asumirá su nuevo rol por un periodo estimado de cinco años.

Según fuentes citadas por la CNN, Gofman era partidario de iniciar la guerra en Irán, ya que le explicó al líder israelí, Benjamin Netanyahu, durante las conversaciones de planificación que el régimen iraní podría ser derrocado, una opinión compartida por la agencia que dirigirá y que resultó ser demasiado optimista.

David Barnea, actual jefe de la inteligencia israelí, también compartía la misma opinión del que ahora le reemplazará, ya que consideraba que una guerra y la caída de sus principales rostros visibles podría derrocar a la República Islámica de Irán.

Según dos fuentes de seguridad israelíes consultadas por CNN, Barnea, quien dirige el Mosad, la agencia de inteligencia exterior israelí, desde 2021, desempeñó un papel clave como asesor en la preparación del ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, que dio inicio a la guerra.

David Barnea, será reemplazado por Roman Gofman como jefe de inteligencia. Reuters

The New York Times informó que Barnea convenció a Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump de que los asesinatos de los líderes iraníes, seguidos de una serie de operaciones de inteligencia, podrían movilizar a la oposición del país y desencadenar protestas y actos de desafío que conducirían al colapso del régimen.

Un cambio de régimen

Una de las fuentes de seguridad israelíes, declaró a la CNN, que "el Mosad consideraba posible un cambio de régimen" en caso de producirse una guerra en territorio iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tenían reservas y sus objetivos eran más matizados, añadió la fuente, abogando en cambio por debilitar al régimen y crear las condiciones para una revuelta popular. "La agencia de inteligencia hizo una serie de promesas que no cumplió", afirmó la citada fuente consultada.

Barnea, en su primera declaración pública desde el inicio de la guerra, afirmó que la misión de Israel en Irán estaba incompleta.

"Ciertamente habíamos planeado que nuestra campaña continuara y se manifestara incluso después de los ataques en Teherán", aseguró el martes, en el tradicional Día de Conmemoración del Holocausto, en un acto de recuerdo celebrado en Israel.

Además, Barnea explicó que el "compromiso israelí" solo se cumplirá cuando el régimen islamista sea reemplazado.

Sin embargo, pese al asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, durante la primera oleada de ataques, y la posterior destrucción, por parte de EEUU e Israel, de la infraestructura militar y gubernamental de Irán, hasta el momento no ha habido avances significativos.

El Ayatolá Khamenei, asesinado en la operación militar de EEUU e Israel en Irán. Reuters

Se cree que el nuevo líder supremo, hijo del gobernante asesinado, es más radical que su padre y más cercano a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Herido en el ataque de Hamás

Gofman, de 49 años, nació en Bielorrusia y emigró a Israel a los 14 años. El nuevo jefe de espionaje israelí ha estado más de tres décadas en el Cuerpo Blindado de las FDI, donde ha ocupado numerosos puestos de primera línea y de mando.

Gofman resultó gravemente herido en combate el 7 de octubre de 2023, durante un ataque de milicianos liderados por Hamás contra Israel. Este acto de terrorismo se cobró la vida de más de 1.200 personas, incluyendo a dos ciudadanos españoles.

Desde su recuperación, Gofman ha ganado relevancia y peso como hombre cercano a Netanyahu, al convertirse en su principal asesor militar.

Durante los últimos dos años, participó en todas las decisiones estratégicas y operativas clave en la región, incluyendo Irán, Líbano, Gaza y Siria.

Además, su conocimiento del ruso, debido a su lugar de origen, le ha llevado a ser el principal enlace entre el Ejecutivo israelí y el Kremlin.

Netanyahu anunció en diciembre su intención de nombrar a Gofman al frente del Mosad, eligiéndolo por encima de otros candidatos dentro de la propia agencia de espionaje.

Aunque no es algo insólito en Israel, resulta inusual seleccionar a un jefe de espionaje proveniente del ejército, y no de las filas de la agencia.

Cuando Netanyahu adelantó el futuro nombramiento de Gofman, lo describió como un "oficial excepcional, audaz y creativo que demostró una mentalidad innovadora y una impresionante capacidad de adaptación durante toda la guerra", aseveró en aquel entonces.

La elección de Gofman como nuevo jefe del Mosad, ha resultado llamativa para algunos analistas internacionales, que apuntan a que se ha debido principalmente a tratarse de alguien cercano al primer ministro israelí, quien confía en la lealtad del elegido.

Así lo ha asegurado el veterano analista de defensa Amir Oren, en un testimonio recogido por la CNN:

"Existe una valoración unánime, tanto por parte de militares en activo como de veteranos, de que estos nombramientos no tenían como objetivo beneficiar la seguridad de Israel, sino más bien ayudar a Netanyahu personal y políticamente", expresó Oren.

En paralelo, Oren declaró que Gofman no tiene la experiencia en las habilidades necesarias para convertirse en jefe del Mosad, incluyendo la recopilación de inteligencia, las operaciones especiales y la coordinación con otras agencias de espionaje.

De hecho, Oren describió estos conocimientos como "indispensables", y aseguró que un candidato a jefe de inteligencia de Israel requiere de años de experiencia, para poder atreverse a dar órdenes a otros subordinados de la agencia de espionaje.

Reforma del aparato de seguridad

El nombramiento de Gofman refleja un esfuerzo más amplio del Ejecutivo encabezado por Netanyahu por reformar el aparato de seguridad de Israel tras los atentados del 7 de octubre, considerados por muchos como el mayor fracaso de seguridad del Estado hebreo.

Desde la agencia de inteligencia israelí no pudieron prever el ataque terrorista de Hamás, lo que ha llevado a que se realice una reforma de la seguridad del país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una foto de archivo. Reuters

Desde entonces, casi toda la cúpula de la dirección de seguridad ha dimitido, ha sido destituida o ha finalizado su mandato. Estos cambios han incluido la de puestos relevantes como el ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor de las FDI, a los directores de inteligencia militar y al Shin Bet.

Con la prevista salida de Barnea y el nombramiento de Gofman, Netanyahu se convertirá, de hecho, en el último alto funcionario israelí que permanece en su cargo desde que la nación judía sufriera el ataque más mortífero de su historia.