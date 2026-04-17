Sánchez condiciona que España participe en la misión de Starmer y Macron en Ormuz a que sea bajo mando de la ONU

La misión internacional contempla operaciones de desminado y posibles sanciones a Irán para asegurar la seguridad y reactivar el tráfico marítimo en Ormuz.

Hay división en Europa sobre la inclusión de Estados Unidos en la operación: Starmer es favorable, Macron se opone, y Alemania respalda la postura española.

Líderes europeos debaten cómo garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio mundial de petróleo y gas.

Pedro Sánchez condiciona la participación de España en la misión internacional en Ormuz a que sea bajo mandato de la ONU y tras el fin de la guerra.

España estará presente en la reunión telemática que mantendrán este viernes más de 40 países para abordar la situación del estrecho de Ormuz, el cruce por donde transita el 20% del gas y el petróleo mundial, que permanece sometido a un doble bloqueo a pesar del alto el fuego y las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intervendrá en la videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, las caras visibles de la llamada Coalición de los Dispuestos en defensa de Ucrania que toman ahora la iniciativa en Ormuz.

Los líderes europeos siguen divididos sobre la conveniencia de incluir o no en sus planes a Donald Trump. Starmer es partidario de hacerlo; Macron, no.

Además de la eventual inclusión de Estados Unidos, los participantes en la cita sondearán las distintas opciones existentes para garantizar el tránsito por Ormuz cuando acabe la guerra. Un escenario que este mismo jueves empezó a dibujar el propio Trump.

"Creo que tenemos una negociación muy exitosa en este momento. Eso nos dará petróleo gratis, libre paso por el estrecho de Ormuz. Todo será estupendo", declaró desde la Casa Blanca el mandatario republicano, que presumió de la mejora de sus relaciones con el nuevo liderazgo en Teherán.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender "el derecho a la libre navegación", pero descartó la participación de España "en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán y esto incluye una intervención en el estrecho de Ormuz".

La Moncloa pone dos condiciones para implicarse en el asunto: que acabe la guerra y que la operación se lleve a cabo "bajo el paraguas de la ONU".

Sánchez evitó intervenir en la primera videoconferencia sobre Ormuz que los líderes europeos mantuvieron a principios de abril, pero sí firmó el comunicado conjunto emitido una semana después tras el anuncio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

En esa nota, los firmantes instaban a las partes a avanzar con rapidez "hacia un acuerdo negociado de fondo" que sirviera para reabrir Ormuz y evitara "una grave crisis energética mundial".

En este sentido, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este jueves de que Europa sólo dispone de combustible para aviones "tal vez unas seis semanas" y que "pronto" puede haber cancelaciones de vuelo.

División

Reino Unido considera necesaria la implicación de Estados Unidos en los esfuerzos para garantizar la circulación en Ormuz. Starmer teme irritar a Trump, que denuncia desde el inicio de la operación Furia Épica la falta de apoyo entre sus aliados de la OTAN, a los que considera "cobardes". Los franceses, en cambio, son reticentes. Prefieren navegar sin las ataduras de Trump, más hostil de lo habitual con sus socios de la Alianza.

En este contexto, el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, declaró este jueves que sí, que el estrecho de Ormuz debe reabrirse, "pero no a cualquier precio": "Les voy a decir muy seriamente: no quiero pagar 1 dólar por pasar por el estrecho de Ormuz".

A diferencia de Sánchez, ni Starmer ni Macron han condicionado la misión en Ormuz a la implicación de Naciones Unidas en el asunto. El canciller alemán Friedrich Merz ha adoptado, en cambio, una postura similar a la de España.

El líder democristiano ofreció los recursos de Alemania para asegurar las rutas de tránsito en Ormuz cuando acabe la guerra, siempre que exista un mandato, preferiblemente de las Naciones Unidas, y la aprobación del Bundestag.

"Todavía estamos muy lejos de todo eso", reconoció Merz, que sondea aportar cazaminas de la clase Type MJ332 o buques de reconocimiento, y propone el uso de la base logística naval en Yibuti que gestiona Francia.

Los líderes europeos, con más o menos matices, siguen enrocados en descongestionar y asegurar el tráfico. La clave está en el cómo. Serán precisamente las medidas a adoptar las que se abordarán en la cumbre virtual de este viernes.

Los esfuerzos se centrarán en establecer la logística necesaria para liberar a los centenares de cargueros que actualmente se encuentran atrapados en el Golfo.

Luego, la prioridad será iniciar una compleja operación de desminado para limpiar las cargas explosivas colocadas por Irán al inicio de las hostilidades y garantizar así que la vía marítima vuelva a ser transitable.

Por último, el objetivo fundamental de esta misión internacional será devolver la certidumbre al comercio global. Para ello, se tantea la posibilidad de desplegar un sistema de vigilancia y escoltas militares regulares —compuesto por fragatas y destructores— para que las compañías navieras recuperen la confianza necesaria para operar en la zona.

En este contexto, algunas informaciones sostienen que el plan contempla la imposición de sanciones económicas contra Irán si persiste en el bloqueo de esta arteria energética vital.