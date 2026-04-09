Pakistán insiste en que el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán incluía a Líbano y urge a Israel a detener la ofensiva

Pakistán refuerza la seguridad en la 'zona roja' diplomática de Islamabad antes de la cumbre entre EEUU e Irán. EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán urge a Israel a detener su ofensiva militar en Líbano tras una jornada de bombardeos con más de 250 muertos y 1.100 heridos. Islamabad asegura que el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán incluye explícitamente a Líbano y denuncia que los ataques israelíes violan el derecho internacional. Mientras Israel cuestiona que la tregua afecte a su operación en Líbano, Pakistán busca apoyos internacionales y coordina esfuerzos diplomáticos con Turquía. Una delegación iraní y un equipo negociador estadounidense llegarán a Islamabad para negociar una hoja de ruta, mientras Irán condiciona su participación al cese de hostilidades en Beirut.

Pakistán ha instado a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, que vivió el miércoles su jornada más cruenta de bombardeos con más de 250 muertos y más de 1.100 heridos.

Los mediadores pakistaníes advierten que los recientes bombardeos masivos sobre el sur de Líbano y la capital, Beirut, violan el derecho internacional y ponen en riesgo la tregua regional de 14 días alcanzada con la intervención de Islamabad.



"Pakistán condena en los términos más enérgicos la continua agresión israelí contra el Líbano, que socava los esfuerzos internacionales para establecer la paz y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de los principios humanitarios fundamentales", indica el ministerio de Exteriores pakistaní.

Fuentes diplomáticas han defendido la redacción del post original en la red social X de su primer ministro Shehbaz Sharif. Al anunciar el acuerdo tras horas de negociación en la madrugada del miércoles, escribió que las partes habían acordado un alto el fuego inmediato "en todas partes, incluyendo el Líbano".

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Poco después de publicarse el mensaje del primer ministro pakistaní, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, advertía en un comunicado que no consideraba que los términos del acuerdo se aplicasen a su operación militar en Líbano.

Según el Wall Street Journal, Tel Aviv se enteró a última hora de las conversaciones entre EEUU e Irán mediadas por Pakistán, y el contenido de lo acordado "contrarió" a Netanyahu.

Consecuencias de los ataques masivos israelíes en Líbano a 8 de abril de 2026. Reuters.

Sin embargo, en una videoconferencia emitida en la tarde del miércoles, el primer ministro israelí ofrecía una versión distinta. Aseguraba que habían estado en todo momento en contacto con Washington, y que habían sido consultados sobre los términos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, parecía apoyar a su homólogo israelí en las últimas horas. Ha calificado los ataques israelíes como una "escaramuza" que no estaba incluida en el pacto con Irán.

Pakistán se defiende: Líbano estaba incluido

Los mediadores paquistaníes sostienen que el anuncio de Sharif fue plenamente fiel a lo acordado por las partes. Sharif ha buscado fortalecer el respaldo internacional al pacto reuniendo apoyos para frenar el ataque en Líbano.

Lo ha hecho con una publicación masiva en redes sociales de mensajes de agradecimiento a los líderes que han acogido la tregua. Entre ellos se encuentran el británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

I appreciate Prime Minister @Keir_Starmer for his endorsement of Pakistan’s sincere efforts for peace.



We remain committed to working closely with our friends and partners including the United Kingdom, in our collective pursuit of enduring peace in the region and beyond. https://t.co/QzvSGuZvts — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 9, 2026

La nota de la Cancillería paquistaní pidió a la comunidad internacional adoptar "medidas urgentes y concretas para poner fin a la agresión israelí contra el Líbano", en línea con su papel líder en las negociaciones de paz.



En la noche del miércoles, el mandatario conversó por teléfono con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien ha coordinado los esfuerzos de paz durante las últimas dos semanas.



La ofensiva israelí ha provocado que Teherán interrumpa nuevamente la navegación en el Estrecho de Ormuz y condicione su participación en la ronda de negociaciones prevista para el sábado en Pakistán a que el cese de hostilidades incluya a Beirut.

La cumbre de Islamabad avanza

Una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre la base de una hoja de ruta de diez puntos, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego.

"A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní, la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad", confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam.



Por su parte, la Casa Blanca confirmó este jueves el envío de un equipo negociador de máximo nivel: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

El presidente Trump advirtió, sin embargo, que mantendrá desplegadas sus fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla el acuerdo y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento.