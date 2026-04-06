Trump afirma que no volverá a prorrogar el ultimátum para negociar mientras Irán rechaza la propuesta de alto el fuego

Donald Trump permanece en la Sala Azul antes de salir al balcón para dirigirse a la multitud durante el tradicional evento de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca. Brendan Smialowski Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que no volverá a prorrogar el ultimátum para negociar con Irán, que vence este martes. El presidente estadounidense calificó la propuesta iraní de alto el fuego como significativa pero insuficiente para detener la guerra. Irán rechaza la mediación de Pakistán y condiciona el acuerdo a diez exigencias, incluyendo el levantamiento de sanciones y la seguridad en el estrecho de Ormuz. Teherán demanda el fin permanente de la guerra, sin aceptar ceses temporales de hostilidades, y vincula la paz a la reconstrucción económica y el fin de otros conflictos en la región.

Donald Trump aseguró este lunes que no extenderá más su ultimátum a Irán, que vence este martes. El presidente de Estados Unidos reconoció que la propuesta iraní para pausar los combates era significativa, pero insuficiente. "Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso significativo. Pero no es suficiente", lamentó.

"La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que deben hacer. Tienen que cumplir con ciertas cosas. Ellos lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe", insistió el mandatario republicano durante el tradicional evento de Pascua en la Casa Blanca.

Trump confirmó en el mismo acto que su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, estaban participando en las negociaciones, y deslizó que su vicepresidente, JD Vance, más del gusto de sus interlocutores iraníes, "también podría estar hablando".

Trump también confesó que, si de él dependiera "se quedaría con el petróleo" de Irán, pero que, "por desgracia, al pueblo estadounidense le gustaría vernos regresar a casa". "Yo también quiero hacer felices a los ciudadanos de nuestro país. Creo que la mayoría de la gente no entendería eso", añadió.

"¿Qué le dice a los estadounidenses a los que no les gusta la guerra?", le preguntó un reportero desde el jardín de la Casa Blanca. "Que son unos necios, porque la guerra consiste en una cosa: que Irán no tenga un arma nuclear", respondió Trump, que volvió a presumir de estar "aniquilando" a su enemigo y a esquivar las críticas por atacar infraestructuras civiles.

"Si eso es cierto, ¿por qué Estados Unidos sigue en guerra?", apuntó otra periodista: "Es un país grande. No pueden responder. No tienen capacidad. Quiero decir, les quedan algunos misiles, les quedan algunos drones, pero en esencia no tienen capacidad", replicó el mandatario republicano.

Diez condiciones

Irán había rechazado esta misma tarde la propuesta de Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El plan de Islamabad, insospechado mediador de las negociaciones, contempla declarar un alto el fuego inmediato antes de negociar un acuerdo de paz más amplio. Un diálogo que podría durar entre quince y veinte días.

La República Islámica condiciona el acuerdo a que se cumplan diez de sus exigencias, según la agencia IRNA. En la lista remitida por Irán a los mediadores paquistaníes figuran, entre otras, la creación de un protocolo para garantizar el paso seguro de las embarcaciones por el estrecho de Ormuz y el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.

Los iraníes también vinculan el final del conflicto a la puesta en marcha de mecanismos de cooperación destinados a la reconstrucción económica y social de los países afectados y al final del resto de los conflictos en Oriente Próximo, una referencia a la invasión israelí de Líbano.

Pero la principal demanda, siempre según IRNA, es la declaración de "un fin permanente de la guerra en consonancia con las consideraciones de Irán, rechazando al mismo tiempo un alto el fuego". Teherán no se contenta con ceses momentáneos de las hostilidades.

"Podemos continuar la guerra mientras las autoridades políticas lo consideren oportuno", declaró el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia. "El enemigo sin duda lo lamentará, porque después de esta guerra necesitamos alcanzar un estado de seguridad y no presenciar otra guerra".