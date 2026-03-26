Irán considera a España un país "no hostil" y da luz verde al paso de sus buques por el estrecho de Ormuz

Las claves nuevo Generado con IA Irán permite el paso de buques comerciales vinculados a España por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde febrero por la guerra. La Embajada de Irán en España considera a España un país "no hostil" y comprometido con el derecho internacional. Irán se muestra receptivo ante cualquier solicitud española para el tránsito marítimo en la zona.

Irán da luz verde al paso de buques comerciales vinculados a España por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Así lo ha anunciado la Embajada de Irán en España en una publicación en X en la que considera que nuestro país "está compromentido con el derecho internacional", y por tanto, "se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.