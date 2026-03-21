Irán bombardea la sede del programa nuclear de Israel en represalia por el ataque contra la planta de Natanz

Vista aérea de la región de Dimona, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Irán lanzó un misil que impactó en Dimona, en el sur de Israel, donde se encuentra una de las principales instalaciones nucleares israelíes. El ataque dejó al menos 20 heridos por metralla, incluyendo un niño de 10 años, y provocó el colapso de un edificio y un incendio en la zona. El bombardeo iraní fue una represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel contra la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, Irán. El Organismo Internacional para la Energía Atómica confirmó daños estructurales en Natanz, aunque no hubo fuga de material radiactivo ni peligro para la población.

Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes.

El impacto ha dejado al menos 20 víctimas por heridas de metralla, entre ellos un niño de diez años.



Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local, tras lo cual se registraron varios impactos en la zona.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a las víctimas, que sufrieron las lesiones mientras se dirigían a zonas protegidas.

Search and rescue operations by the Magen David Adom (MDA) continue at the site of the Iranian ballistic missile impact in Dimona, Southern Israel. pic.twitter.com/WqHvsaA31u — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que provocó un incendio en la zona.



Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes dirigidas contra Dimona y otras áreas del sur del país.



En paralelo, el servicio de bomberos informó de varios incidentes en el norte de Israel atribuidos a impactos de cohetes lanzados por Hizbulá, con daños en algunos edificios.

Ataque a Natanz

Las autoridades iraníes confirmaron que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, en la provincia de Natanz.

Pese a la ofensiva contra la instalación estratégica, las fuentes oficiales aseguraron que no hubo constancia de ninguna fuga de material radiactivo tras las explosiones.

"No hubo constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existió peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", informó el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear.

El comunicado, recogido por la agencia Tasnim, buscó calmar a la población local tras el impacto del ataque en la zona.

Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó que las instalaciones de Natanz sufrieron daños estructurales.

Los inspectores internacionales verificaron el alcance de la ofensiva, mientras el Gobierno iraní evaluaba las consecuencias técnicas en su programa de enriquecimiento de uranio.

Noticia en actualización

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