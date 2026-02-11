Israel prepara una nueva invasión de la Franja de Gaza para desarmar por la fuerza a Hamás si no entrega las armas

Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza al inicio de la invasión, en marzo de 2024. Reuters

Una nueva ofensiva en Gaza para desarmar a Hamás por la fuerza. Ese es el posible, y casi único escenario, que contemplan las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para evitar que el diezmado grupo terrorista restaure su capacidad militar.

Tras cuatro meses de la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por la Administración Trump, sigue pendiente la cuestión de la desmilitarización de Gaza, elemento central de la llamada segunda fase que debería dar paso al establecimiento de un Gobierno tecnócrata sin rastro de Hamás.

El Gobierno de Netanyahu está cada vez más convencido de que desmantelar a Hamás será imposible sin una nueva intervención de las FDI en la Franja. Convicción que también comparte el Ejército del Estado hebreo, seguro de que el grupo terrorista no lo hará por su propia voluntad.

Por ello, el Comando Sur de las FDI ha estado elaborando planes en las últimas semanas para una serie de posibles operaciones en la Franja en caso de que el Ejecutivo de Netanyahu ordene a los militares desarmar a Hamás, según informó The Times of Israel.

Como ventaja en una hipotética nueva ofensiva en la Franja, el Ejército israelí tendría las 'manos libres' por primera vez desde los ataques del 7 de octubre al no haber ya ningún rehén, ni vivo ni muerto, en el enclave palestino.

Si se reanudan las hostilidades, los combates podrían ser más intensos y más generalizados que en ocasiones anteriores, extendiéndose en áreas de Gaza donde las tropas israelíes no pisaron en los más de dos años de guerra, incluyendo Deir al-Balah en el centro de la Franja y el área de Mawasi en la costa sur.

Las FDI no operaron en esas zonas principalmente debido al riesgo potencial para los rehenes, así como a la gran concentración de palestinos allí tras las órdenes de evacuación israelíes de otras zonas de la Franja.

Trump, único obstáculo

El único obstáculo para la reanudación de la ofensiva israelí radica en este momento en la resistencia del Gobierno de Trump. Hasta ahora, el republicano ha hecho del alto el fuego en Gaza un elemento central de su iniciativa de la Junta de Paz.

Sin embargo, el propio presidente estadounidense ya advirtió en octubre que permitiría a su aliado Netanyahu reanudar los combates en Gaza si Hamás no cumplía los términos del acuerdo para devolver a todos los rehenes.

Sin embargo, tras el regreso de todos los rehenes vivos que quedaban y la entrega de los cuerpos de los fallecidos, Trump no ha aclarado aún si mantiene esta postura y permitiría a Tel Aviv lanzar una ofensiva a gran escala contra Hamás.

Tanto el primer ministro israelí como Trump han insistido en que el grupo terrorista debe deponer las armas en un futuro próximo. Concretamente, el republicano ha amenazado a Hamás reiteradamente con un "infierno" si no depone las armas, sin que éste haya mostrado voluntad alguna en hacerlo.

Israel cree además que, si no actúa, el grupo terrorista palestino se mantendrá en el poder en la Franja e intentará reconstruir su fuerza militar mientras refuerza su control sobre las zonas bajo su control.

El Ejército israelí declaró este mes que, desde el inicio del alto el fuego, Hamás ha violado en varias ocasiones el acuerdo y ha centrado sus esfuerzos en restaurar su capacidad militar.