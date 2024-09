El ministro de Defensa de Israel pide renunciar al corredor Filadelfia para salvar al resto de rehenes

Giro de 180 grados del ministro de Defensa de Israel. Yoav Gallant ha pedido este domingo al gabinete de ministros revertir la decisión de mantener al Ejército en la línea divisoria gazatí con Egipto, conocida como el corredor Filadelfia, horas después de que se recuperasen los cadáveres de seis rehenes de Gaza.

"El gabinete debe reunirse inmediatamente y revertir la decisión tomada el jueves", dijo Gallant, consciente de que la permanencia de tropas en la divisoria, demandada recientemente por el primer ministro Netanyahu, representa uno de los mayores escollos para alcanzar una tregua con Hamás.

"Es demasiado tarde para los rehenes que fueron asesinados a sangre fría. Debemos recuperar a los que todavía están retenidos por Hamás", añadió el ministro en un comunicado.

Tras conocerse este domingo la muerte de los cautivos Ori Danino, Almog Sarusi, Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Alexander Lobanov y Eden Yerushalmi, cuyos cuerpos fueron hallados anoche en un túnel en Rafah, sur de Gaza, familiares de los rehenes culparon a Netanyahu de su trágico desenlace.

"Es el resultado directo de no firmar un acuerdo. Todos fueron asesinados en los últimos días, después de sobrevivir casi 11 meses de abuso, tortura y hambre en cautiverio de Hamás. El retraso en la firma del acuerdo ha provocado su muerte y la de muchos otros rehenes", alegó hoy en un comunicado el Foro de Familias los Rehenes.

"En los últimos meses, 8 rehenes fueron rescatados con vida mediante operaciones militares, en comparación con 105 rehenes liberados en un acuerdo (de tregua) en noviembre", recordaron, pidiendo a Netanyahu que compadezca públicamente.

La respuesta de Netanyahu al hallazdo de los seis cadáveres no se ha hecho esperar. "Quienes asesinan a secuestrados no quieren un acuerdo", zanjó en un mensaje grabado. "Nosotros, por nuestra parte, no cejamos. El Gobierno israelí está comprometido, y yo lo estoy personalmente, a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos nuestros secuestrados y garantice nuestra seguridad y existencia".

El jueves por la noche, ocho ministros de Netanyahu votaron a favor de mantener una presencia continuada de tropas en el corredor de Filadelfia incluso en caso de un acuerdo de tregua, con un único voto en contra de Gallant y la abstención del radical ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que ha expresado abiertamente sus deseos de reocoupar el enclave palestino.

Según testimonios filtrados de la reunión, citados por medios locales, Gallant ya perdió el jueves los papeles con Netanyahu, a quien acusó de estar condenando a muerte a los rehenes.

El primer ministro argumentó que Hamás pudo perpetrar el ataque del 7 de octubre porque Israel no controlaba la divisoria, y dijo que esta decisión haría un acuerdo de tregua más plausible ya que Hamás tendría que ceder ante esta demanda.