Netanyahu afea a Putin por teléfono sus posiciones "antiisraelíes" en la ONU y la alianza de Rusia e Irán

La tensión internacional contra la ofensiva de Israel en Gaza va en aumento cuando han pasado dos meses del inicio de las operaciones, y mientras el ejército israelí sigue cosechando victorias sobre el terreno. Rusia se sumó a la oleada de críticas, y este domingo Benjamin Netanyahu ha decidido tomar medidas al respecto.

El primer ministro de Israel ha hablado por teléfono durante unos 50 minutos con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, en el que ha expresado "su descontento por las posiciones expresadas por los representantes rusos en la ONU y otros foros contra Israel", señaló la Oficina del primer ministro sobre el mensaje trasladado por Netanyahu a Putin.

En su conversación con Putin, Netanyahu enfatizó que "cualquier país que sufriera un ataque terrorista criminal como el que experimentó Israel actuaría con no menos fuerza que aquel en el que opera Israel".

El primer ministro agradeció al líder ruso su implicación en la liberación de tres rehenes israelíes con ciudadanía rusa, que se logró gracias a la implicación directa de Putin en negociaciones con Hamás, pero también le pidió que presione para la liberación de todos los secuestrados -todavía quedan 137 dentro- y para que la Cruz Roja entre al enclave a visitarlos.

La conversación entre ambos mandatarios se ha producido el mismo día que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado que "no es aceptable el ataque terrorista a Israel para justificar el castigo colectivo sobre el pueblo palestino". En el mismo sentido, ha apuntado que "el ataque de Hamás no ocurrió en el vacío", sino que durante años vienen avisando de que "el factor más peligroso en Oriente Próximo es el estatus no resuelto de Palestina".

El israelí también "criticó duramente la peligrosa cooperación entre Rusia e Irán", principal enemigo de Israel, agrega el comunicado.

La relación entre Israel y Rusia, que desde hace años mantenían una alianza geoestratégica en Siria pese a apoyar bandos opuestos, se tensó al inicio de la guerra en Ucrania, ya que Israel se posicionó con los países occidentales en defensa de la soberanía e integridad territorial de ese país; aunque a diferencia de otras naciones, no ha enviado ayuda militar.

Veto de EEUU

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el viernes una resolución que instaba a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, que fue vetada por EEUU, tras un debate en el que el embajador ruso, Dmitriy Polyanskiy, fue muy duro con Israel y EEUU, y afirmó que continuar con la guerra supone "la condena a muerte de miles o decenas de miles de personas" entre la población civil de Gaza".

La resolución, propuesta por Emiratos Árabes Unidos, se debatió después de que secretario general, António Guterres, invocara el miércoles el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, una facultad del máximo responsable de la Organización que no se ha usado en décadas.

El texto, que logró 13 votos a favor, la abstención de Reino Unido y el veto de EEUU, también exigía la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y que se garantice el acceso humanitario.

