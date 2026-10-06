Detenido el exjefe de la agencia de espionaje de Alemania por alta traición y compartir secretos con un país extranjero

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LO ESENCIAL Las claves El exdirector del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) August Hanning ha sido detenido por presunto espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de alta traición. La Fiscalía sostiene que Hanning compró información secreta a un antiguo empleado del BND tras dejar el cargo, que ocupó hasta 2005. El exjefe de inteligencia habría usado los documentos para elaborar un análisis destinado a un empleado de un servicio de inteligencia extranjero, cuya nacionalidad no se ha revelado. Manfred D., funcionario del BND hasta este año, está investigado por presuntamente entregar a Hanning cerca de 2.000 documentos, muchos de ellos clasificados.

Un antiguo jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND) alemán, August Hanning, ha sido detenido este martes por sospechas de espionaje, obtención de secretos de Estado, tentativa de alta traición y compartir información clasificada con una potencia extranjera. Según ha informado la Fiscalía General, los hechos se habrían producido cuando Hanning ya había abandonado su puesto directivo en el organismo, encargado de la seguridad exterior.

El escrito de la Fiscalía apunta que Hanning, cuyo mandato al frente del BND concluyó en 2005, compró información secreta a un exempleado del servicio de inteligencia exterior y que habría tenido la intención de revenderla como parte de sus actividades de consultoría.

El otro hombre en el foco de la investigación es Manfred D., que trabajó en el BND hasta este año y a quien se le acusa de "complicidad en la tentativa de traición y espionaje". Los fiscales calculan que el funcionario entregó al exjefe del espionaje alemán "cerca de dos mil documentos", muchos de los cuales eran clasificados y habían sido elaborados únicamente para uso interno.

En el comunicado se detalla que Hanning utilizó la información a la que tuvo acceso para elaborar "un análisis para un empleado de un servicio de inteligencia extranjero". No obstante, no se ha especificado de qué país se trata.

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