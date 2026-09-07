Preocupación en Europa por la victoria de la AfD en Sajonia-Anhalt: "Sólo los idiotas y los traidores pueden alegrarse"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, en una imagen del pasado junio. Lukasz Glowala Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La AfD ha ganado las elecciones en Sajonia-Anhalt con el 43,8% de los votos, quedando a tres escaños de la mayoría absoluta. La victoria de la ultraderecha alemana ha generado preocupación en Europa, con fuertes críticas de líderes de Polonia y Francia. El partido de extrema izquierda BSW, recién creado, podría facilitar un gobierno de la AfD si decide abstenerse en la votación. Ambos partidos, AfD y BSW, comparten posturas antieuropeístas, antinmigración y críticas a la OTAN, pese a ser ideológicamente opuestos.

Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado este domingo una victoria aplastante en el estado oriental de Sajonia-Anhalt y, con el 43,8% de los votos, se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta (42).

El auge de la ultraderecha en Alemania es evidente y eso ha hecho saltar las alarmas en Europa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido quien se ha mostrado más contundente: "En Polonia sólo los idiotas y los traidores pueden alegrarse de la victoria de la AfD".

También en Francia ha generado desasosiego el éxito de la ultraderecha germana. "Esto envía una señal muy, muy preocupante", declaró el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, a la radio RTL.

"Esto demuestra que nos enfrentamos a un gran desafío ante la ola populista que se extiende por todo el mundo y a la que debemos resistir", añadió Lescure.

Las declaraciones de Lescure se hicieron eco de comentarios similares realizados el domingo por la noche por el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad.

"El triunfo de la ultraderecha en las elecciones regionales alemanas marca un momento muy grave para Europa", escribió en X, en un tuit recogido por Reuters.

"Debemos escuchar con humildad la ira, los miedos y las preocupaciones, y responder debidamente a estas inquietudes. Pero el nacionalismo y la xenofobia jamás serán la solución", añadió Haddad.

Los resultados han desatado un auténtico terremoto político en Alemania al lograr AfD, con el 43,8% de los votos, duplicar su resultado de hace cinco años, cuando obtuvo el 20,8%.

Ahora se abren las negociaciones para lograr esa mayoría holgada y uno de los partidos que podrían facilitarla, irónicamente, es el partido de extrema izquierda Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW).

Una formación que es una escisión de la izquierda radical tradicional, Die Linke, un partido similar a Podemos que fue creado en Alemania en 2024 por la política Sahra Wagenknecht.

Si esta formación se abstiene facilitaría un gobierno en solitario de la AfD.

De hecho, la candidata del partido, Claudia Wittig, ha explicado que su partido quiere "decidir en función de los contenidos" y llevar adelante proyectos que sean buenos para el estado federado, "también con AfD o con otros partidos".

Pero no ha querido comprometerse ante la pregunta de si el BSW votaría a Siegmund como primer ministro regional.

Algo que podría producirse porque BSW ha conseguido pasar por la mínima la barrera del 5% que es la que el sistema político alemán exige para poder tener representación dentro del parlamento.

Una coyuntura llamativa ya que estos dos partidos, que a priori parecerían antagónicos, podrían llegar a apoyarse al compartir políticas antieuropeístas o antinmigración. Además, ambas formaciones defienden el proteccionismo económico y mantienen una política exterior prorrusa siendo muy críticos con la OTAN.