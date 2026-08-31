Italia encarcela al timador que cobró a turistas durante años por visitar un teatro griego falso que construyó él mismo

Tras una investigación policial y un proceso judicial de 10 años, Malosso fue condenado a 28 meses de prisión y multado; el falso teatro ha sido clausurado.

Franco Malosso organizaba conciertos y visitas guiadas, llegando a cobrar hasta 600 euros por grupos, y promocionaba el lugar con afirmaciones falsas sobre su historia.

El supuesto anfiteatro, presentado como yacimiento milenario, fue construido con materiales modernos y envejecido artificialmente para engañar a turistas.

Un hombre en Italia fue encarcelado por construir y cobrar entradas a un falso teatro griego que él mismo creó cerca de Arcugnano, en la región del Véneto.

Las reseñas de TripAdvisor sobre el anfiteatro cercano a Arcugnano, en la región del Véneto en Italia, hablan de "un lugar encantador", "un mundo más allá del espacio y el tiempo" y algo "único en el planeta".

El Anfiteatro Marittimo Berico era, en efecto, único, pero no era griego, como pretendía ser. Ni siquiera era romano. Según publica CNN, el anfiteatro falso lo había construido el mismo propietario.

Este mes, tras una batalla legal de 10 años, el hombre ha sido encarcelado por falsificar obras de arte, realizar obras de construcción sin autorización y dañar un paisaje protegido.

El caso ha escandalizado a Italia, un país que alberga innumerables sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Entre ellos, numerosos teatros griegos y romanos legítimos, desde los de Siracusa y Pompeya, donde aún se representan obras, o el anfiteatro de Verona, a 64 kilómetros al oeste de Arcugnano, que se transforma en un gran escenario para la ópera cada verano.

Historia de una estafa

Franco Malosso, el propietario, se autoproclamó descubridor del yacimiento arqueológico de casi 5.000 metros cuadrados.

En una pintoresca ladera, con la ayuda de una constructora local, construyó asientos y gradas que, según las pruebas presentadas en el juicio, había envejecido artificialmente.

Posteriormente, añadió algunas columnas de cemento y estatuas de yeso sobre el pequeño "lago" que él mismo había excavado.

Las tradicionales gradas escalonadas, que según él fueron construidas a mano por los antiguos griegos hace más de 2.000 años, fueron erigidas por constructores del siglo XXI con maquinaria.

Utilizaron piedra recién extraída de Puglia y cemento, mientras que un muro de contención fue rematado con poliestireno, según documentos judiciales compartidos con CNN.

"Solo pensarlo es una locura", declaró a CNN Darius Arya, arqueólogo y director de Ancient Rome Live, calificando el plan de Malosso de "diabólico y terrible".

Según las pruebas presentadas en el juicio, Malosso organizaba conciertos y espectáculos en el recinto. El mismo tuvo al menos tres nombres: Anfiteatro Berico, Anfiteatro Marittimo Berico y Anfiteatro Porta degli Angeli.

En su página rezaba que era "el teatro milenario natural más grande del mundo parcialmente bajo agua. El escenario aún está sumergido". También organizaba visitas guiadas por el lugar, según la fiscalía.

Calendario de eventos del falso teatro Redes sociales

Sin embargo, para cualquiera con conocimientos básicos de historia antigua, había muchísimas señales de alerta, destacan los expertos.

El edificio de Malosso era un teatro con forma de abanico, no un anfiteatro, que es ovalado. No estaba cerca del mar, como sugiere el nombre 'Marittimo'. Arcugnano se encuentra a unos 80 kilómetros de la costa.

Tampoco había una antigua Puerta de los Ángeles en el lugar. Ni podía ser griego: si bien el norte de Italia está repleto de restos romanos, los antiguos griegos sólo colonizaron los territorios más al sur.

Aunque todo esto no pareció importarles a los visitantes, que elogiaban efusivamente las columnas de hormigón y las estatuas de tiza.

Tampoco parecieron percatarse de que, donde debería haber habido un escenario, Malosso había excavado una piscina de agua muy fotogénica.

Paisaje invernal del lago artificial del falso teatro griego Redes sociales

El teatro falso fue descubierto por la policía local, que lo remitió de inmediato a las autoridades competentes de Cultura en octubre de 2016.

Agentes de la división de los Carabinieri, conocida como la "escuadrilla de arte" por su labor de investigación de obras de arte robadas y falsificaciones, realizaron una inspección del lugar.

El teatro era tan claramente falso que la inspección concluyó en un solo día, según declaró a CNN el teniente coronel Giuseppe Marseglia, quien lo calificó como un intento de falsificación "verdaderamente obsceno".

"De todos los delincuentes, los falsificadores son los más talentosos, porque son capaces de crear obras de arte. Luego están los estafadores. No tengo ningún respeto por Malosso. Llamarlo falsificador es una ofensa para los falsificadores”, afirmó.

Añadió que nunca había visto ni oído hablar de la falsificación de un sitio arqueológico completo.

Escaleras del teatro falso Redes sociales

La construcción

El teatro se construyó en un terreno que formaba parte del paisaje de las Colinas Berici, protegido por la UNESCO. Malosso afirmaba ser el representante legal del propietario del terreno, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Inicialmente había solicitado un permiso de construcción para un garaje, según documentos judiciales.

En cambio, la realidad fue que contrató a constructores locales para levantar el teatro, y les indicó que “lo hicieran parecer antiguo”, según uno de ellos quien testificó en el tribunal.

Los fiscales afirmaron que Malosso les decía a los visitantes que lo había descubierto tras un deslizamiento de tierra y que lo promocionó públicamente desde 2014.

Iglesia Santa Croce en el municipio de Arcugnano, Italia Cianobix 61 Wikimedia Commons

Incluso llegó a escribir al alcalde de Arcugnano para explicarle la rentabilidad potencial del yacimiento. A los turistas les decía que Julio César, Cleopatra y hasta Julieta Capuleto (personaje literario famoso por la obra de Shakespeare) habían visitado el lugar.

Según los medios locales, a los visitantes de fuera de la ciudad se les cobraba 12 euros por la entrada, mientras que a los residentes locales se les disuadía con un precio de 40 euros.

También se ofrecían visitas guiadas privadas para grupos por 600 euros durante 45 minutos.

Se desconoce el número de turistas estafados. El sitio fue denunciado a las autoridades en 2016, dos años después de su inauguración.

Malosso fue condenado en 2019. Presentó varios recursos que terminaron siendo rechazados. Actualmente está cumpliendo la condena original de 28 meses de prisión. También fue multado con 3.000 euros, además de otros 3.500 euros en costas judiciales.

El sitio ha sido clausurado y se ordenó a Malosso demoler el teatro, aunque su destino aún está por verse. El alcalde de Arcugnano declaró recientemente a La Repubblica que no gastaría dinero público en ello.