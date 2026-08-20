Rusia lanza una nueva oleada de ataques contra Kiev: al menos 12 muertos y una escuela y un hospital infantil dañados

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 12 personas murieron y 34 resultaron heridas en un ataque aéreo ruso sobre Kiev, que dañó una escuela y un hospital infantil. El bombardeo con misiles y drones provocó el colapso de varios edificios, cortes de electricidad y daños en infraestructuras civiles y militares. Ucrania atraviesa una crisis política y acusa escasez de misiles interceptores, mientras Zelenski denuncia ataques masivos contra la infraestructura civil. Un dron ruso cayó en territorio rumano sin causar víctimas, y Polonia ha iniciado operaciones aéreas defensivas ante la escalada de ataques en la región.

Al menos 12 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el último ataque aéreo ruso sobre Kiev. La noche de la capital ucraniana y su región circundante se vio teñida con las implosiones por la ofensiva rusa con drones y misiles, lo cual ha provocado el colapso de varios edificios y cortes de electricidad en varios puntos de la región.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de que al menos 14 heridos tuvieron que ser hospitalizados tras el ataque con más de una decena de misiles balísticos, uno de los más intensos en los últimos días.

Klichkó ha asegurado también que un hospital infantil y una escuela se han visto afectados por los ataques. Además, se han dañado un centro industrial en Solomyanskyi, al suroeste de Kiev, diversos bloques de apartamentos y almacenes, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que el ataque ha provocado incendios y daños en múltiples edificios de varios puntos de la ciudad, pero Moscú asegura que los proyectiles se han dirigido a instalaciones que producen componentes para drones, un depósito militar y un centro logístico, entre otros.

Ahora, los equipos de rescate están trabajando en el terreno para tratar de rescatar a las personas que permanezcan con vida bajo los escombros, de los cuales han logrado rescatar por el momento ya a dos supervivientes.

La ofensiva forma parte de la última escalada bélica entre ambos países, los cuales han intensificado los ataques las últimas jornadas, causando múltiples bajas entre la población civil, al dirigirse a áreas urbanas y no únicamente a objetivos militares.

Consecuencias de los bombardeos rusos en un barrio residencial de Kiev, Ucrania. Reuters

Para Ucrania llega en un momento de crisis gubernamental en el que las protestas por la destitución del ministro de Defensa Mykhailo Fedorov han mermado la popularidad del presidente, Volodímir Zelenski, y cuando el país acusa la falta de misiles interceptores Patriot, lo cual ha usado el Kremlin para aumentar la ofensiva con estos proyectiles.

El presidente ucraniano ha denunciado en redes sociales el ataque masivo que los rusos "llevaban preparando hace tiempo" y en el que combinaron diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones "para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil".

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

Zelenski cifraba las agresiones de la última semana en más de 1.500 drones, 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles lanzados contra 12 regiones ucranianas, los cuales dejaron decenas de muertos.

Por otra parte, Kiev ha redoblado su ofensiva con más de 600 drones en territorio ruso, lo cual, además de causar bajas en la población, se ha traducido en el corte de suministros y electricidad, ya que muchos se han orientado a infraestructuras energéticas. En estos ataques murieron al menos 16 personas.

Un dron alcanza Rumanía

Este último episodio en la ofensiva cruzada entre Moscú y Kiev ha afectado a Rumanía. Un dron ruso se estrelló la pasada madrugada en su territorio, según ha informado su Ministerio de Defensa. El departamento ha informado de que el proyectil entró por el norte del país y colisionó en el condado de Tulcea.

El dron provocó un incendio que se sofocó rápidamente, sin causar muertes ni heridos.

Por su parte, Polonia ha anunciado que ha comenzado "operaciones aéreas defensivas" para defender su espacio aéreo, que se encuentra en medio de las dos naciones, en plena escalada en un conflicto en el que ambos países lanzan ataques aéreos prácticamente diarios.