Hallan un tesoro de nueve millones de euros en monedas y lingotes oculto en un edificio en obras en Flandes, Bélgica

Si el tesoro pasa a manos de la ONG, se utilizará para financiar centros de acogida y servicios sociales para personas sin hogar.

La policía y la Fiscalía investigan la procedencia y legalidad del oro, cuyo origen y propietarios aún se desconocen.

El tesoro estaba escondido en un cofre oculto tras las paredes del sótano del inmueble, actualmente propiedad de la ONG CAW.

Trabajadores de la construcción hallaron monedas y lingotes de oro valorados en 9 millones de euros en un edificio en obras en Dendermonde, Flandes.

Trabajadores de una empresa de construcción han hallado monedas y lingotes de oro valorados en 9 millones de euros ocultos en un edificio antiguo durante las obras para la reforma del inmueble en Flandes (norte de Bélgica), según han informado este jueves los medios locales.

El descubrimiento tuvo lugar en la localidad de Dendermonde, en la provincia de Flandes Oriental, durante las obras que una empresa local de construcción realizaba en un inmueble propiedad de la ONG CAW, que ofrece servicios asistenciales y está transformando el edificio en albergue.

Las monedas y lingotes de oro se encontraban dentro de un cofre oculto tras las paredes del sótano del edificio, según dijo a la cadena belga VRT un responsable de la organización sin ánimo de lucro, quien detalló que el hallazgo fue notificado a la policía en cuanto se produjo.

"Los obreros estaban ocupados instalando tuberías de drenaje cuando se toparon con algo especial", relatan las mismas fuentes. "Encontraron una bóveda integrada en las paredes del edificio". En el interior reposaba el cofre con su preciado contenido.

Las piezas de oro se encuentran bajo custodia policial, y la Fiscalía de Flandes Oriental ha iniciado una investigación para tratar de determinar su procedencia y a qué época se remontan. "Por el momento se desconoce a quién pertenece el oro y si su origen es legal", explican.

En caso de que la propiedad del tesoro terminara en manos de CAW, será destinado a financiar centros de acogida y servicios sociales para personas sin hogar, afirmó Geert Hillaert, portavoz de la organización.

"Evidentemente tendremos que cumplir con todas las normativas y leyes vigentes al respecto. Desde el punto de vista fiscal, también imagino que hay ciertos aspectos que deben tenerse en cuenta", adelantó el portavoz.

El tesoro se encuentra actualmente en "un lugar seguro, porque se trata de una cantidad muy grande", explica Hanne Ollevier, de la Fiscalía de Flandes Oriental. "Lo mantenemos bajo custodia para que a nadie se le ocurra ir a buscar ese dinero".

Dado que el origen del tesoro es desconocido, "hay que investigar hasta qué punto el oro puede estar vinculado a actos delictivos del pasado", apunta Ollevier. Además, "se está examinando si se puede encontrar a los legítimos propietarios".

Por el momento se desconoce el origen exacto del oro. La investigación deberá determinar quién lo escondió en el elaborado escondrijo de la pared y cuánto tiempo permaneció oculto.

En caso de que finalmente se pueda relacionar el botín con un legítimo propietario, la Fiscalía adelanta que podría dar lugar a litigios entre los potenciales herederos, e incluso a reclamaciones por parte de la ONG y la constructora de una bonificación como recompensa por haber encontrado el tesoro.

Hillaert admite que la investigación podría prolongarse incluso durante varios años, según le han transmitido tanto desde la Fiscalía como la Policía de Dendermonde. "Creo que todo terminará en una disputa civil sobre la propiedad de todo este dinero", concluye.