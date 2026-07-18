Burnham despide con honores a Starmer pero promete "laborismo sin complejos" en su camino hacia Downing Street

Burnham enfrenta desafíos internos y externos: recelo en parte del laborismo y cuestionamientos sobre su legitimidad, mientras Reform UK lidera las encuestas.

Su ascenso ocurre tras meses de maniobras internas y críticas al rumbo del laborismo, apostando por una identidad propia frente a la imitación de otros partidos.

Burnham marca distancias con su predecesor, Keir Starmer, y promete un "laborismo sin complejos" con enfoque claramente de izquierdas y políticas de descentralización.

Andy Burnham ha sido proclamado líder del Partido Laborista y asumirá como primer ministro británico, el séptimo en una década.

Andy Burnham fue proclamado este viernes líder del Partido Laborista y el lunes entrará en Downing Street como séptimo primer ministro británico en tan sólo una década.

En su primer discurso como líder marcó distancias con la caída de Keir Starmer y se apoyó en un hecho técnicamente cierto: cuando el laborismo forzó la dimisión de su predecesor, él ni siquiera se sentaba en la Cámara de los Comunes.

Es la coartada perfecta del recién llegado: yo no empuñé el cuchillo, yo estaba en Mánchester. El problema es que la cronología juega en su contra y todo el mundo en Westminster lo sabe. Repasemos las fechas, porque lo cuentan todo.

El 19 de junio, Burnham ganó la elección parcial de Makerfield —derrotando a Reform UK por más de 9.000 votos y con casi el 55% de las papeletas— y regresó así al Parlamento tras años como alcalde del Gran Mánchester.

Apenas tres días después, el 22 de junio, Starmer anunció que dimitía por la falta de confianza de sus diputados.

La secuencia no deja mucho espacio a la casualidad: Burnham llevaba meses maniobrando para volver a un escaño, había fundado en primavera la plataforma interna Mainstream —hogar de los "realistas radicales" del partido— y sus aliados llevaban desde enero pidiendo a Starmer "una transición ordenada".

El propio Starmer, que en enero había bloqueado el intento de su rival de presentarse a otra parcial, sabía perfectamente quién esperaba su turno. De ahí que el desmarque resulte, cuando menos, incómodo.

Burnham puede decir con verdad que no votó la caída de Starmer, del mismo modo que quien encarga un trabajo puede decir que no estuvo en la escena del crimen.

Pero la política británica lleva un año contemplando esta lenta coreografía: el "rey del Norte" tanteando el terreno, negándose a descartar un desafío y avisando de que "si los acontecimientos cambian" no se quedaría "atado religiosamente a una sola forma de pensar".

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa, Victoria Starmer, llegan a la misa funeral del Papa Francisco. Reuters

La dimisión de Starmer no fue un rayo caído del cielo sereno, sino el desenlace de una presión sostenida en la que Burnham fue parte siempre activa. Presentarse ahora como un heredero ajeno al proceso de sucesión es la primera ficción de su mandato.

Del escaño a la puerta de al lado

¿Cómo se convierte exactamente en primer ministro alguien que hace un mes era alcalde? El mecanismo tiene su miga y explica por qué todo ha ido tan rápido.

Para reemplazar a Starmer al frente del partido, Burnham necesitaba primero ser diputado —de ahí la urgencia de Makerfield— y después imponerse en el proceso de liderazgo laborista, que en circunstancias normales exige el aval de decenas de parlamentarios y una votación de las bases.

En la práctica, la falta de rivales de peso y el hundimiento de Starmer han convertido lo que podía ser una guerra civil en una coronación: Burnham fue confirmado este viernes en una conferencia especial del partido, sin la contienda larga y sangrienta que muchos temían.

El siguiente paso es similar al que veríamos en España si dimitiera un presidente del Gobierno. En el Reino Unido, el primer ministro tampoco lo elige directamente la ciudadanía, sino que es quien puede comandar la confianza de la Cámara de los Comunes.

Como el laborismo conserva la mayoría absoluta de 172 escaños que ganó en 2024, el cambio de líder del partido gobernante arrastra automáticamente el cambio de inquilino en el número 10 de Downing Street.

Keir Starmer charla con Andy Burnham. Ian Vogler Reuters

Starmer se despidió el miércoles con su última sesión de control al Gobierno, prometiendo a Burnham su "apoyo sin reservas", y el traspaso de poderes se formalizará el lunes con la visita al rey.

Burnham, como decíamos, será el séptimo primer ministro británico en 10 años y el tercero en cuatro, tras la breve Liz Truss y Rishi Sunak, que llega a Downing Street sin ganar unas generales, en un país cada vez más irritado por ver cómo el poder cambia de manos en despachos y conferencias de partido en lugar de en las urnas.

Reform UK, que ya venía reclamando comicios anticipados tras la dimisión de la secretaria de Vivienda, Angela Rayner, tiene servido el argumento: la legitimidad de Burnham nace, por diseño del sistema, con un asterisco. Y Nigel Farage ha demostrado saber atraer el descontento popular mejor que nadie.

Qué significa "laborismo sin complejos"

El corazón del discurso de Burnham fue una promesa de identidad: ser "descaradamente laborista" en las prioridades y en las decisiones. La frase, que suena a eslogan, encierra en realidad una tesis estratégica y una enmienda a la totalidad de la era Starmer.

Su diagnóstico es que el laborismo lleva años sin rumbo por intentar ser otra cosa: unas veces vistiendo "demasiada ropa tory", otras corriendo detrás de Reform en inmigración o de los Verdes en medio ambiente.

Su receta se resume en una idea: "No ganaremos siendo más verdes que los Verdes ni más Reform que Reform. Ganaremos siendo nosotros". Es decir, dejar de imitar a los adversarios y recuperar un perfil propio, inequívocamente de izquierda.

Ese perfil tiene contenido, no sólo envoltorio. Burnham situó el origen de los males británicos en los "giros equivocados" de Margaret Thatcher en los años ochenta, cuando —sostiene— se centralizó el poder político y se privatizó el económico, dejando a la gente a merced de los precios de la vivienda, el agua, la energía y el transporte.

De ahí se derivan sus señas: una agenda de devolución de poder a las regiones (incluida la idea de un "Número 10 del Norte" con sede en Mánchester), el foco en la renovación económica y los servicios públicos, y un flirteo calculado con la izquierda fiscal.

Aunque ha prometido respetar las reglas fiscales de Rachel Reeves y no tocar el IRPF, el IVA ni las cotizaciones, se ha negado a descartar un impuesto a la riqueza, una línea roja que lo separa nítidamente del starmerismo.

La pregunta, claro, es si este "laborismo sin complejos" es una estrategia o un compromiso.

Burnham vende autenticidad frente al tacticismo gris de su predecesor, y en un clima de hartazgo, eso tiene su atractivo. Pero la ambigüedad sobre cuánto se diferenciará realmente de Starmer sigue ahí: prometer coraje para "arreglar las grandes cosas que la política ha descuidado" es más fácil que arreglarlas en la práctica.

Su apuesta, en esencia, es que el problema del laborismo nunca fue su programa, sino la falta de convicción al defenderlo. En breve, podrá comprobar si tiene razón.

Un salvador con un problema de popularidad

Dicho esto, lo cierto es que no todo el laborismo celebra la llegada del salvador.

Aunque Burnham arrastra el apoyo de la izquierda del partido y de aliados como Lucy Powell —camino de la vicesecretaría general—, buena parte de la vieja guardia starmerista lo ve con recelo: para ellos es el hombre que pasó dos años erosionando a un primer ministro desde la comodidad del ayuntamiento, sin exponerse al desgaste de gobernar.

El propio Starmer, pese a su elegante despedida, dejó entrever durante meses su irritación ante las "ambiciones personales" del alcalde. La unidad que Burnham predica tendrá que construirse sobre un partido que acaba de defenestrar a su líder y que no las tiene todas consigo con el siguiente.

La oposición, mientras tanto, afila el cuchillo que Burnham dice no haber usado. Los conservadores de Kemi Badenoch —a quien el propio Burnham dedicó una pulla algo pueril sobre su vestuario— presentarán su ascenso como la enésima prueba de un laborismo ensimismado en sus guerras internas mientras el país se hunde.

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch Stefan Rousseau Europa Press

Y Farage, cuyo Reform UK lleva casi 18 meses por delante del laborismo en las encuestas, tiene el mejor de los regalos: un primer ministro no electo al que puede retratar como producto de un cambalache de despacho.

Reform ya prepara la maquinaria para unas generales que cree posibles en 2027, y el relevo laborista no hará sino alimentar su relato de que sólo unas urnas pueden legitimar al Gobierno.

Con todo, el mayor obstáculo de Burnham no lo tiene enfrente, sino en los sondeos que lo valoran. Su fama de "rey del Norte" convive con unos índices de popularidad personal modestos, y con los de un partido desplomado desde el 34% de 2024 hasta cifras que rondan el 19%, batido sistemáticamente por Reform y erosionado por los Verdes.

Burnham llega, pues, con una misión casi imposible: demostrar en poco más de dos años que un laborismo "de verdad" puede frenar a Farage donde el laborismo "posibilista" de Starmer fracasó.

Si acierta, haber reescrito las reglas del juego. Si falla, será recordado como una especie de Lady Macbeth que rehuyó empuñar el cuchillo sólo para heredar la tragedia.