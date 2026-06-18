Arranca el desafío al liderazgo de Starmer: Burnham, alcalde de Mánchester, aspirar a lograr un escaño y convocar primarias

Los sondeos prevén una contienda ajustada entre Burnham y Reform UK, favorecida por la fragmentación de la derecha, poniendo en juego el futuro liderazgo laborista.

Burnham es considerado un político pragmático y con fuerte apoyo en el norte de Inglaterra; su victoria en Makerfield podría iniciar un proceso de primarias en el laborismo.

El Partido Laborista enfrenta una crisis interna por el descontento social, recortes y la reciente victoria de la extrema derecha Reform UK en las municipales.

Andy Burnham, alcalde de Mánchester, aspira a ganar el escaño de Makerfield para poder desafiar el liderazgo del primer ministro laborista Keir Starmer.

Los vecinos de Makerfield, una localidad de 100.000 habitantes del área metropolitana del Gran Mánchester, votan este jueves por su candidato a la Cámara de los Comunes. El laborista Andy Burnham se perfila como favorito. Si gana su escaño en Westminster, se convertirá en una seria amenaza para el liderazgo del primer ministro Keir Starmer.

Está en juego mucho más que la posición al frente del partido: en caso de triunfar un desafío de Burnham sobre el actual premier, quedaría abierta la posibilidad de su relevo como primer ministro. El actual inquilino del 10 de Downing Street se enfrenta al momento más crítico de su mandato: el proceso de sustitución arranca con esta votación.

Ashton-in-Makerfield es una población residencial al noroeste de Mánchester habitada por trabajadores de las áreas industriales de la capital del norte. Es un feudo laborista desde hace más de 100 años, pero el descontento por la situación económica y el rechazo a la inmigración son caldo de cultivo para el ascenso de Reform UK, el partido de Nigel Farage que arrasó en las municipales de mayo.

El desgaste de la posición política de Starmer viene de lejos. Los recortes en el sistema de prestaciones que aprobó su Gobierno en junio de 2025 provocaron malestar en una parte de su grupo parlamentario.

Las voces en contra aumentaron de intensidad tras la destitución del embajador en Washington, Peter Mandelson, por su vinculación con el 'caso Epstein'. Sobre todo, tras el cese del jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, cuando se hizo público que había recomendado el nombramiento del embajador.

La crisis de destituciones y ceses de miembros clave del Gobierno acosó a Whitehall durante los meses posteriores. Los episodios más sonados fueron el cese de Wes Streeting, secretario de Salud y el más reciente de John Healey, secretario de Defensa, enfrentado al primer ministro por la falta de inversión militar.

Pero las voces críticas se convirtieron en un clamor tras la aplastante victoria del partido de extrema derecha Reform UK en las municipales de mayo. Los 'reformistas' de Nigel Farage ganaron 1.151 escaños locales, mientras que laboristas y conservadores perdieron 1.015 y 466 escaños respectivamente.

Nigel Farage, líder de Reform UK en Reino Unido, reacciona mientras se reúne con los candidatos recién elegidos de Reform UK en un bar, mientras se anuncian los resultados de las elecciones locales, en St Helens, Merseyside. Phil Noble re

El partido de Starmer sufrió pérdidas muy abultadas en feudos tradicionales del laborismo, como el Gobierno de Gales. En Escocia, quedó relegado a una irrelevante tercera posición. Según BBC, el paisaje político del Reino Unido cambió radicalmente en esos días.

Tras meses de presión creciente, el premier ha manifestado repetidas veces que no abandonará su cargo. "No pienso marcharme", declaró a BBC el pasado viernes. "No es una cuestión de vanidad personal o de tozudez. Es por sentido del deber: fui elegido para servir a este país y eso es lo que pienso hacer".

Un requisito para las primarias

Los estatutos del Partido Laborista permiten el relevo interno tras un proceso riguroso de sustitución. Cualquier miembro del grupo parlamentario puede plantear un desafío al líder si cuenta con el apoyo de, al menos, el 20 % de sus componentes, 81 diputados en el parlamento actual. En ese caso, el grupo debe elegir por votación entre el actual líder y el o los candidatos presentados.

Para participar en ese desafío, es indispensable formar parte del grupo parlamentario. Eso es, precisamente, lo que pretende conseguir el alcalde de Mánchester si sale elegido en representación de la circunscripción de Makerfield este jueves.

El sistema electoral británico establece que los miembros de la Cámara de los Comunes se eligen por circunscripciones. El recuento local de votos arroja un único ganador que se convierte en el representante de esa demarcación electoral.

Las últimas legislativas se celebraron en julio de 2024. En ellas los laboristas obtuvieron 411 escaños de un total de 650. Desde entonces, ha habido cambios por suspensiones, movimientos internos o ceses.

Cartel anunciando un votante de la ultraderecha. La fragmentación de la derecha puede facilitar el triunfo de los laboristas en Makerfield. Temilade Adelaja. Reuters.

Este es el caso de la circunscripción de Makerfield. Su representante, Josh Simons, renunció al escaño en mayo para dejar el camino libre al alcalde de Mánchester. Su cese dio pie a la convocatoria de elecciones locales.

Por el momento, Burnham se ha mostrado cauteloso. "Estoy dispuesto a entrar en un proceso de elección para el liderazgo laborista si gano las elecciones del 18 de junio", declaró a BBC a primeros de junio.

Otros miembros prominentes del partido han manifestado expresamente su deseo de que el proceso de sustitución comience. Entre ellos, el dimisionario secretario de Salud, Wes Streeting, quien declaró estar preparado para desafiar a Starmer si Burnham gana las elecciones en Makerfield.

"Preferiría que el primer ministro tomara la decisión él mismo antes de que Andy o yo, o cualquier otro, desencadene el proceso de selección", declaró Streeting a BBC este miércoles. "Si no es así, no podemos seguir con esta incertidumbre y esta parálisis", añadió.

Starmer participa estos días en la cumbre del G7 en Évian-les-Bains. Preguntado si le preocupaban los movimientos dentro de su partido, declaró que estaba "concentrado en la labor por la que había sido elegido".

Sobre su posible rival, el primer ministro declaró que "Andy es un gran activo para nuestro partido y nuestro movimiento. Espero que gane las elecciones parciales". Aprovechó para tender la mano a su posible rival, sugiriendo que le daría un papel preponderante en su Gobierno si ganaba las elecciones en Makerfield.

El 'rey en el Norte'

Andy Burnham (Aintree, Liverpool, 1970) no es un desconocido de la política británica. Fue miembro del Parlamento por Leigh en 2001 y ocupó varios puestos ministeriales dentro de los Gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown. En mayo de 2017 ganó la Alcaldía del Gran Mánchester para la que fue reelegido en dos ocasiones. La última, con un 63,4 % de los votos.

Los analistas lo definen como un político pragmático que no se deja arrastrar por una corriente ideológica. Esa indefinición le ha servido para posicionarse en un centro moderado dentro del espectro laborista. Sus defensores ven esa flexibilidad como una fortaleza en un contexto de cambio constante, mientras sus detractores la ven como "falta de convicción".

El pragmatismo ha sido su herramienta más eficaz en el ámbito municipal y ha sido ese acento territorial, como fuerte defensor del norte, el que le ha ayudado a consolidar una base de apoyo popular fuerte. Durante el mandato del conservador Boris Johnson, Burnham reclamó más competencias regionales frente a la ineficacia del Gobierno central durante la pandemia.

Su logro más sonoro como gestor municipal fue la consolidación de la red de transporte urbano. Los autobuses amarillos de la Bee Network (red abeja) se han convertido en un símbolo de la ciudad. Hoy forman parte de una identidad urbana dinámica y próspera.

El alcalde Mánchester, Andy Burnham, presenta la nueva red de transporte de la ciudad.abour candidate Andy Burnham applauds on the day he delivers a speech on apprenticeships, ahead of the June 18 Makerfield by-election, in Wigan, Britain, June 13, 2026. REUTERSTemilade.JPG Cedida. Transportes del Gran Mánchester.

Sus críticos le achacan no haber sido capaz de implantar una zona de bajas emisiones. El proyecto de nueva Zona de Aire Limpio de la ciudad tuvo que ser retirado en 2025 tras la oposición pública y las protestas vecinales.

Los sondeos apuntan a un triunfo apretado a favor del actual alcalde. Una encuesta de Opinium vaticina la victoria de los laboristas con un 46 % de los votos. Reform UK, la extrema derecha de Farage, obtendría un 41 % de los sufragios y la ultraderecha radical de Restore Britain se haría con la tercera posición con un 7 %. Los conservadores se quedarían con un exiguo 2 %.

El candidato de Reform UK, Robert Kenyon, es un fontanero de 41 años. Concejal del Ayuntamiento de Makerfield, se define como un "hombre corriente" y destaca su valor como un "chico de pueblo" que se preocupa por los problemas locales.

Rob Kenyon, candidato por Reform UK, respaldado por el líder de su partido, Nigel Farage. Temilade Adelaja. Reuters.

Los analistas destacan que la fragmentación de la derecha entre Reform y Restore favorece a Burnham, pero la ventaja no es tan amplia como para asegurar la victoria. Nigel Farage manifestó a Reuters la semana pasada que esta sería "una carrera de dos caballos". Se refería a que votar por Restore Britain podría llevar a Downing Street al primer ministro más izquierdista de la era moderna".

Andy Burnham se enfrenta a una carrera de obstáculos. Si gana en Makerfield, entrará en la Cámara de los Comunes. Desde ahí, podrá unirse al desafío contra el liderazgo actual. Eso, suponiendo que en este tiempo se asegure el apoyo a la moción de cambio de los 81 diputados del grupo laborista.

Una vez abierto el proceso, se produciría una votación entre los parlamentarios del partido. Los sondeos dicen que Burnham sería elegido nuevo líder laborista. No está claro si Streeting sumará su candidatura al proceso. Las mismas estimaciones vaticinan que sería el tercero en liza, sin opciones a reemplazar a Starmer.

De cumplirse las expectativas, el relevo del primer ministro no estaría asegurado de inmediato, pero la 'cortesía política' establece que un mandatario que no tiene el respaldo como líder de su propio grupo, debe dimitir para dejar paso a su sucesor.

El largo camino de Andy Burnham hacia el número 10 de Downing Street comienza con un paso trascendental en Makerfield. El futuro del Reino Unido está en las manos de los 75.000 votantes de una localidad de residentes obreros al noroeste de Mánchester.