Reino Unido revisa su protocolo antirracismo tras el caso del joven apuñalado por un hombre sij al que la Policía no creyó

La policía de Hampshire se disculpó públicamente; uno de los agentes dimitió y los otros tres están siendo investigados como testigos.

Manifestaciones y disturbios surgieron tras conocerse el caso, con líderes políticos debatiendo sobre racismo, políticas de ecuanimidad racial y el uso político de la tragedia.

El caso ha provocado la revisión de los protocolos policiales antirracismo en Reino Unido, con el primer ministro Keir Starmer exigiendo respuestas sobre posibles sesgos en la actuación policial.

El asesinato de Henry Nowak por Vickrum Digwa en Southampton desató protestas y críticas al accionar policial, ya que los agentes no creyeron a la víctima pese a sus heridas.

La muerte de Henry Nowak, un joven de 18 años apuñalado por Vickrum Digwa, un hombre sij de 23, ha desatado las protestas contra la Policía en Reino Unido. Nowak fue esposado pese a tener una herida de arma blanca y los agentes desoyeron sus peticiones de ayuda, un escándalo por el que el primer ministro, Keir Starmer, ha tenido que responder en el Parlamento.

El crimen ocurrió el pasado diciembre en Southampton, aunque las circunstancias en las que murió Nowak se han conocido durante el juicio. Digwa ha sido condenado a cadena perpetua después de conocerse que mintió a la Policía, asegurando que su víctima le había agredido a él con una motivación racista.

Digwa llevaba consigo un puñal, algo prohibido sin justificación en Reino Unido, pero que cuenta con una excepción religiosa para el sijismo, que incluye la hoja curva -kirpán- entre su liturgia. Acusó a Nowak de haberle quitado el turbante -otro símbolo religioso para los sijs- y de haberle dado un puñetazo en el ojo.

Las cámaras corporales de los agentes grabaron al adolescente tirado en el suelo, diciendo a los policías: "Me han apuñalado". "No, colega, no creo que lo hayan hecho", se escucha decir a uno de ellos. Tampoco le auxilian cuando Nowak se queja de "no poder respirar".

Aunque finalmente avisaron a una ambulancia y realizaron resucitación cardiopulmonar, las heridas provocadas por el apuñalamiento eran incompatibles con la vida, según declararon los forenses durante el juicio.

Nigel Farage, líder del partido populista Reform, interpretó el suceso como una demostración de cómo "las minorías étnicas pisotean los derechos de la mayoría blanca". Según él, los agentes tuvieron miedo de ser expedientados por racismo y dieron por buena la versión de la persona racializada.

"El miedo a ser considerados racistas fue mayor que su obligación de ocuparse del asesinato de Henry Nowak", aseguró Farage, cuyo partido abandera el endurecimiento de las leyes migratorias. "Deberíamos responder con pura rabia fría", instaba a sus seguidores.

El líder de Reform ha comparado el caso con la muerte violenta del estadounidense George Floyd en 2020, asfixiado durante una intervención policial y cuyas últimas palabras, "No puedo respirar", "I can't breathe", se convirtió en uno de los eslóganes del movimiento 'Black Lives Matter' contra la brutalidad policial dirigida a la comunidad negra.

La misma frase que pronunció Nowak fue reivindicada por centenares de manifestantes el martes, junto con su propia versión del movimiento: "All Lives Matter". Hasta once policías resultaron heridos por golpes de botellas y armas improvisadas frente a la Estación Central de Policía de Southampton.

Un montaje con el asesino, Vickrum Digwa (d) y el arma homicida, junto a una imagen del difunto Henry Nowak (i).

Horas antes, el padre de la víctima había leído un comunicado a las puertas del juzgado, lamentando el "trato degradante e inhumano" que sufrió su hijo. Sin embargo, también expresó su deseo de que la muerte de Henry no fuera un pretexto para crear "división, odio o tensión".

La Policía de Hampshire, el departamento al que pertenecían los cuatro agentes involucrados, se ha disculpado públicamente. Según informan, uno de ellos ha dimitido y los otros tres que intervinieron son objeto de investigación en condición de testigos.

Starmer pide "respuestas"

El primer ministro laborista ha reconocido que la muerte de Nowak plantea "serias preguntas" que no deben quedar sin respuesta. Debe dilucidarse, subrayó, si las "alegaciones de racismo indujeron a los responsables de tomar decisiones en este caso".

"Es imposible ver las imágenes y no apreciar que estas preguntas deben contestarse sin falta", declaró Starmer. Sin embargo, deploró los "inaceptables" llamamientos a la violencia que llevaron a las agresiones contra los policías durante las manifestaciones en Southampton.

La portavoz de los conservadores, Kemi Badenoch, también cargó contra Farage, a quien acusó de "azuzar las tensiones" y de "dividir a la sociedad trazando líneas en base a la raza".

Manifestantes se arrodillan cerca del lugar en el que fue asesinado Henry Nowak. REUTERS/Isabel Infantes

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, condenó la actitud de quienes buscan "provecho político de la tragedia", advirtiendo que las amenazas a la Policía y la retórica incendiaria estaban "empeorando la situación". Sin embargo, admitió que los servicios públicos deben determinar únicamente "el riesgo" que plantea un sospechoso, "no su raza o religión".

"No hay justificación alguna para secuestrar esta tragedia y usarla para fomentar la división y la violencia", insistió Mahmood en referencia a las protestas. Aunque admitió que los protocolos policiales debían cambiarse, advirtió que "nadie debe excederse en correcciones que impliquen que ya no seamos todos iguales ante la Ley".

Políticas de ecuanimidad racial

Los departamentos de Policía de Reino Unido cuentan con guías para evitar incidentes racistas, que el Plan Policial de Acción Racial de 2022 articuló con un "lenguaje" que puede ser necesario "corregir y modificar", según reconocen las propias autoridades policiales.

Una interpretación extendida entre los comentaristas afines a las posturas anti-inmigración del entorno de Reform es que estos protocolos, en su afán de "equilibrar" la proporción de tasas de arrestos según la etnia de los detenidos, perjudican a la población blanca y fomentan la vista gorda con otras comunidades.

Elon Musk, que pasó de apoyar a Farage a optar por un partido de extrema derecha más dura todavía, Restore, lo expresaba de esta manera en su cuenta de X: "¿Sabíais que en Reino Unido la política oficial de la Policía les obliga a ser racistas con los blancos?"

Según este discurso, las políticas para alcanzar la ecuanimidad racial y desterrar los incidentes racistas documentados en los cuerpos policiales ha acabado creando un sesgo en sentido contrario. "El miedo a ser llamado 'racista' ha llevado a que las minorías étnicas disfruten de una protección mayor que las demás".

Manifestación frente a la Estación Central de Policía de Southampton REUTERS/Isabel Infantes

El Consejo Nacional de Jefes de Policía ha declarado que ya ha comenzado a revisar estas guías. Según el Plan Racial, se insta a los agentes a no ser "daltónicos" ("colour blind") sobre las razas de los implicados al abordar las intervenciones policiales, y a "tratar a cada etnia de forma diferente".

Estas expresiones "deben ser revisadas", zanjó Sarah Jones, ministra de Políticas Públicas en declaraciones a la prensa. El documento, añadió, es "incorrecto en su redacción actual".

En 1999, una investigación declaró a la Policía Metropolitana de Londres como "institucionalmente racista". Todavía en 2023, nuevos informes alertaron de que el racismo persistía "atrincherado" entre miembros de la institución.