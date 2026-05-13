Farage, líder de Reform UK, será investigado por recibir una donación de 5 millones de libras que no declaró

Las claves

Las claves Generado con IA Nigel Farage, líder de Reform UK, será investigado por no declarar una donación de 5 millones de libras del multimillonario Christopher Harborne. La donación fue supuestamente destinada a la seguridad personal de Farage y no se usó para campaña electoral, según el partido. Reform UK ha logrado un avance significativo en las recientes elecciones municipales y regionales, superando al laborismo en varios territorios. La ley británica exige que los parlamentarios declaren regalos superiores a 300 libras durante el año previo a su elección.

El organismo de control electoral del Reino Unido investigará la donación de 5 millones de libras -más de 5,7 millones de euros- que el multimillonario de la tecnología Christopher Harborne realizó a Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, antes de las últimas elecciones generales.

La donación no fue revelada, y Farage afirmó que el deseo de Harborne es que se utilizase para garantizar su seguridad. Reform UK afirma que el dinero fue un regalo y que el líder del partido no había decidido en aquél momento si se presentaría o no como diputado.

Farage se comprometió a presentarse a las elecciones de 2024 a principios de junio. En las elecciones municipales y regionales de la semana pasada, su formación ha sido la gran triunfadora.

El pasado jueves, el laborismo del primer ministro Keir Starmer perdió 1.496 concejales en municipios ingleses, casi los mismos que ganó Reform UK (1.451 nuevos asientos).

Starmer perdió además 35 escaños en las autonómicas de Gales (Reform ganó 34) y quedó empatado con el partido populista en número de escaños en Escocia.

Un portavoz del partido afirmó que Farage no era miembro del Parlamento en el momento de recibir el regalo y no lo utilizó para hacer campaña. Por ley, todos los parlamentarios deben declarar las dádivas por valor de más de 300 libras durante los 12 meses anteriores a su elección.

Reform UK "no solo lidera los sondeos de opinión, sino que se ha mostrado capaz de convertir ese apoyo en votos de verdad el día de las elecciones", explicó a EFE la analista Sara Hobolt, de la London School of Economics (LSE).