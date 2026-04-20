Finlandia moviliza a reservistas para reforzar la detección de drones mientras Ucrania ataca puertos rusos en el Báltico

Las claves

Las claves Generado con IA Finlandia movilizará reservistas voluntarios para reforzar la vigilancia aérea y la detección de drones tras el accidente de cuatro aparatos ucranianos en marzo. El Ejército finlandés no ha especificado el número de reservistas movilizados ni la duración de la misión, pero subraya que no existe amenaza militar directa contra el país. Las autoridades finlandesas creen que los drones ucranianos entraron en su territorio por error debido a interferencias rusas en las señales GPS. Ucrania ha atacado simultáneamente cuatro instalaciones energéticas en Rusia utilizando drones, causando incendios en varias refinerías y terminales petroleras.

Finlandia movilizará a reservistas voluntarios para reforzar la vigilancia de su espacio aéreo y la detección de posibles drones ucranianos. La decisión se produce después de que se estrellaran en el país cuatro de estos aparatos no tripulados en marzo, según las Fuerzas de Defensa finlandesas.

El Ejército finlandés no quiso dar detalles sobre la cantidad de efectivos que movilizará ni la duración de esta misión "para garantizar la seguridad operativa", y señaló en un comunicado que convocará "al número de reservistas que considere necesario" durante el tiempo que haga falta.



Los reservistas voluntarios serán entrenados para colaborar con los militares en activo en las tareas de vigilancia aérea y protección de la integridad territorial por todo el país.

Según las Fuerzas de Defensa, en estos momentos no existe ninguna amenaza militar contra Finlandia y los incidentes con los drones ucranianos son consecuencia de la "legítima defensa de Ucrania frente a la agresión ilegal de Rusia".



"Los cambios en el entorno de seguridad pueden ser rápidos y su duración, impredecible. Es comprensible que los recientes acontecimientos en el entorno de seguridad de Finlandia, como los incidentes con drones, puedan generar preocupación", afirmó el jefe adjunto del Estado Mayor de Operaciones del Comando de Defensa, Aki Heikkinen.



"Mediante ejercicios de actualización voluntarios, aprovecharemos las competencias de los reservistas según lo requiera la situación, además de garantizar un número suficiente de personal en caso de que la situación se prolongue", añadió.



A finales de marzo, las autoridades finlandesas encontraron los restos de tres drones ucranianos que se estrellaron en los municipios de Kouvola, Luumäki y Parikkala, cerca de la frontera con Rusia.

Los incidentes comenzaron a producirse poco después de que Kiev lanzase una ofensiva con este tipo de aeronaves no tripuladas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.



La semana siguiente fueron hallados los restos de un cuarto dron ucraniano en un bosque del municipio de Iitti (sureste del país), cuya carga explosiva fue detonada de forma controlada.



Las autoridades finlandesas creen que los cuatro drones se estrellaron en las mismas fechas y que todos ellos se adentraron en territorio finlandés por error debido a interferencias rusas en las señales GPS.

Ofensiva ucraniana

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacó este fin de semana cuatro instalaciones de la industria energética de Rusia, causando incendios. "Se han atacado cuatro instalaciones del sector petrolero de la Federación Rusa" y "se han registrado incendios", indicó en su cuenta de Facebook.



"Unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron simultáneamente cuatro importantes instalaciones del sector petrolero de la Federación Rusa", indicó el mensaje. La nota indicó que se produjeron incendios en dos refinerías de la región de Samara, al sureste de Moscú.



A esto se sumaron otros dos incendios en una terminal de carga de petróleo en la región de Leningrado, en el noroeste ruso, y en una estación de bombeo en la región de Krasnodar, en el suroeste del país invasor.

"Se está determinando la magnitud de los daños causados", según el comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero "todas estas instalaciones participan en el abastecimiento de las fuerzas armadas de los ocupantes rusos".



Andrí Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación -organismo gubernamental de Ucrania- informó de uno de los ataques que tuvo por objetivo a una refinería rusa en la ciudad de Syzran, situada a unos 1.000 kilómetros del territorio del país invadido por Rusia.



Según informó el medio digital ucraniano Ukrainska Pravda, este ataque se realizó con drones y, de acuerdo con "análisis preliminares", el incendio "se declaró cerca de un parque de tanques de almacenamiento de la refinería de Syzran".