Joram, el ideólogo antiislam de la ultraderecha en Países Bajos y exsocio de Wilders que se hizo musulmán: "Me arrepiento"

El neerlandés Joram van Klaveren fue el ideólogo antiislámico más influyente de la derecha radical de Geert Wilders y acuñó argumentos que hoy repiten sus sucesores en Países Bajos. Convertido al islam en 2018, recorre ahora escuelas, prisiones y debates para desmantelar la maquinaria del odio que él mismo ayudó a crear.



Van Klaveren, de 47 años y origen cristiano protestante, pasó casi doce años en política contra el islam; fue diputado y portavoz parlamentario del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) entre 2010 y 2014, y llegó a ser considerado "príncipe heredero de Wilders".



Su conversión al islam en 2018 resultó inesperada en un entorno que lo veía como uno de los principales arquitectos del discurso antiislámico en Europa.

Who was Prophet Muhammad ﷺ ? Learn more and visit the #Islam Experience Center: https://t.co/m4idTeUrfQ pic.twitter.com/SVNhDsuMEx — Joram van Klaveren (@JoramvKlaveren) January 30, 2026

"Mi primer día de universidad fue el 11 de septiembre de 2001. Luego, en 2004, el cineasta Theo van Gogh fue asesinado por alguien que se autoproclamaba yihadista. Pensé: esta gente está aún más loca de lo que creía. Tengo que hacer algo para proteger al país de este culto maligno que llaman islam. Por eso me uní al PVV", explica en su entrevista a Efe.



En una entrevista con Efe con motivo de la publicación en inglés de su último libro, Hidden History (Historia oculta), recuerda que su salida del PVV se produjo en 2014 por un choque político, no religioso.

Durante un mitin, Wilders preguntó si los neerlandeses querían "más o menos marroquíes", lo que provocó cánticos de "menos, menos" entre el público y derivó en una condena judicial por insultar a un colectivo.



Van Klaveren, entonces portavoz, asegura que desconocía que Wilders haría esa pregunta, por lo que, tras el acto, preguntó qué ocurriría con miembros del partido de origen marroquí. La respuesta, afirma, fue que serían "daño colateral".



"Estábamos en ese partido por el islam, no por la etnia marroquí", afirma, y señala que, a su juicio, el PVV abandonaba la línea antiislámica para derivar hacia "algo más parecido al racismo clásico".



Al día siguiente dejó el partido, continuó como diputado independiente y emprendió lo que sería su último proyecto político-intelectual: una refutación académica y teológica del islam.



Para ello contactó con un profesor de la Universidad de Cambridge, que aceptó ayudarle con dos condiciones: releer su propia obra antiislámica y estudiar un centenar de libros y artículos que le facilitaría.



Durante casi tres años alternó lecturas en un proceso que describe como "lectura cruzada", y el resultado fue el contrario al previsto.



"Buscaba diferencias y encontraba similitudes. Buscaba lo que hacía al islam malvado y encontraba lo contrario", señala.

El neerlandés Geert Wilders fue uno de los asistentes a la cumbre 'Patriots'. Foto: Ricardo Rubio

Al comunicar su decisión de convertirse, dice que su mujer -cristiana y con la que sigue casado - respondió: "Tendrás que seguir metiendo los platos en el lavavajillas".



La pareja tiene tres hijos, y, en casa, optan por exponer ambas visiones. Transmiten relatos compartidos entre Biblia y Corán y, en el caso de Jesús, explican las diferencias; para la madre es el Hijo de Dios; para él, un profeta.



"Cuando sean mayores, decidirán ellos", señala.



Preguntado por el ascenso del discurso antimigratorio y antiislámico de la derecha radical neerlandesa, Van Klaveren no esquiva su responsabilidad y califica de "peligroso" su pasado. "Me arrepiento al cien por cien", dice.



Hoy, Van Klaveren dirige un centro educativo que ha visitado más de 300 escuelas para desmontar el discurso que él mismo ayudó a construir, y también participa en debates donde, afirma, reconoce argumentos que él mismo formuló.



"Es triste, pero me facilita rebatirlos porque conozco las fuentes", concluye