Putin anuncia una tregua en Ucrania de un día y medio por la Pascua ortodoxa tras rechazar las propuestas de Zelenski

Las claves nuevo Generado con IA Putin declara una tregua de día y medio en Ucrania por la Pascua ortodoxa, desde el sábado por la tarde hasta el domingo. El alto el fuego ordena cesar hostilidades en todos los frentes, pero las tropas rusas estarán preparadas ante posibles provocaciones. Zelenski llevaba días pidiendo una tregua similar y ha confirmado que Ucrania actuará en consecuencia durante la Pascua. El Kremlin asegura que la tregua no está vinculada a negociaciones de paz ni fue discutida previamente con Estados Unidos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha decidido declarar una breve tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa, según anunció el Kremlin a última hora del jueves. En el comunicado se detalla que el alto el fuego arrancará a las 16:00 hora local del sábado y durará todo el domingo.

La nota agrega que el mando militar ruso, integrado por el ministro de Defensa Andréi Beloúsov y el general Valeri Gerasimov, ha recibido "instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período". No obstante, se advierte de que las tropas estarán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llevaba días reclamando una tregua similar. "Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", ha confirmado en un mensaje en redes sociales.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026

"La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua", ha añadido el líder de Kiev. La breve tregua se registra además coincidiendo con el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán en el conflicto de Oriente Próximo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha explicado a la agencia estatal TASS que la propuesta de alto el fuego no se había discutido previamente con la Casa Blanca y que no está vinculada con ningún plan de reanudar las negociaciones tripartitas para resolver una guerra que ha entrado ya en su quinto año.

El Kremlin había rechazado el pasado 31 de marzo la propuesta de Zelenski de declarar conjuntamente una tregua durante la Pascua ortodoxa, y desde entonces la Presidencia rusa se había mostrado reacia a hacer comentarios sobre esta cuestión.

"Repetimos una vez más: Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego", dijo Peskov a finales de marzo. También acusó al mandatario ucraniano de no proponer de manera "precisa" una tregua pascual, sino general, algo a lo que se opone Putin ya que considera que Kiev aprovecharía para rearmarse.

En el pasado, Putin ya ha declarado unilateralmente treguas de un día o más. En la Pascua ortodoxa del año pasado decretó un cese de las hostilidades de 30 horas. En mayo de 2025 hizo lo mismo, durante tres días, con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

Zelenski siempre ha abogado por treguas con una duración de un mes. En el comunicado publicado por Kremlin este jueves se detalla que "partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa".