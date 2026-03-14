Escándalo en Niza: la Policía sospecha que el ataque antisemita que sufrió el alcalde Estrosi fue un montaje electoral

El caso surge en plena campaña electoral, con Estrosi enfrentando a Éric Ciotti, líder derechista apoyado por Marine Le Pen.

La investigación apunta a una posible manipulación de pruebas, sin que se haya determinado aún si Estrosi estaba al tanto de la operación.

Dos detenidos, un exagente convertido en detective privado y un empresario vinculado a Estrosi, habrían actuado en coordinación con una colaboradora del alcalde.

La policía sospecha que el ataque antisemita al alcalde de Niza, Christian Estrosi, podría haber sido un montaje organizado desde su entorno.

La aparición de una cabeza de cerdo el pasado 27 de febrero frente a la vivienda del primer edil de Niza, Christian Estrosi, podría haber sido un montaje orquestado desde su propio entorno, según indican las últimas investigaciones judiciales.

Esta agresión fue denunciada inicialmente por Estrosi como un ataque antisemita debido a que su mujer es judía. Sin embargo, la investigación ha dado un giro inesperado después de que la justicia francesa pusiera este viernes a disposición judicial a dos hombres detenidos en el marco del caso.

Este incidente se produjo el último sábado de febrero cuando apareció una cabeza de cerdo colgada en la verja de la vivienda de Estrosi. Estaba acompañada de un cartel con su rostro, una estrella de David y un insulto hacia la comunidad judía.

El alcalde denunció este hecho como un ataque antisemita y la fiscalía abrió una investigación por incitación al odio religioso y violencia agravada contra un cargo público. Pero el caso ha culminado con un giro de guión inesperado.

El incidente provocó la detención de dos hombres. El más mayor, de 79 años, es un antiguo agente de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) reconvertido en detective privado. Por otro lado, un empresario de 40 años vinculado políticamente a Estrosi en el pasado.

Según varias fuentes cercanas al procedimiento, los investigadores estudian ahora como hipótesis principal la posibilidad de que todo el caso se tratara de una posible manipulación vinculada al entorno del propio alcalde.

Las investigaciones revelan que ambos detenidos habrían actuado en coordinación con una colaboradora de Estrosi, encargada de comunicación digital. Esto ha llevado a los jueces a considerar la hipótesis de una manipulación de las pruebas.

La investigación policial también ha puesto el foco en otros implicados. La semana pasada, dos ciudadanos tunecinos fueron imputados y enviados a prisión provisional después de que las cámaras de videovigilancia los situaran cerca del lugar donde apareció la cabeza de cerdo.

El análisis del teléfono móvil de uno de ellos reveló comunicaciones con la colaboradora cercana al alcalde, lo que llevó a los investigadores a examinar los posibles vínculos entre los sospechosos y el equipo político de Estrosi.

Por el momento, la justicia no ha determinado si el propio edil tenía conocimiento de los hechos ni si tuvo alguna participación en una eventual operación para escenificar el ataque.

Christian Estrosi, actual alcalde de Niza, junto a Éric Ciotti, su principal rival en las urnas. AFP

El caso ha estallado además en un momento políticamente delicado. Estrosi, miembro del partido del centro derecha Horizons —aliado del presidente francés Emmanuel Macron— aspira a un cuarto mandato al frente de la alcaldía de Niza en las elecciones municipales de este fin de semana.

Sin embargo, según varios sondeos demoscópicos, llega por detrás de su principal rival, Éric Ciotti, líder del partido derechista UDR (Unión de la Derecha para la República) y candidato apoyado por el Rassemblement National de Marine Le Pen.

Denunciado por difamar

El propio Estrosi, tras producirse este ataque, criticó a la ultraderecha francesa. Calificó al empresario Pierre‑Édouard Stérin, cercano a Marine Le Pen, de "antisemita", responsabilizándolo del presunto altercado. Llegó a decir que el grupo que había realizado este acto era cercano ideológicamente al multimillonario francés. Esto provocó que Stérin denunciara al alcalde de Niza, por difamación.

El principal rival de Estrosi por la alcaldía de Niza es el derechista Éric Ciotti, uno de los principales líderes conservadores en la política local francesa y anterior miembro de los Republicanos.

Ciotti terminó siendo expulsado del partido por pretender alcanzar un acuerdo electoral en 2024 con Le Pen, de cara a las legislativas francesas. En la actualidad, Ciotti es el presidente de la formación UDR, un partido situado en la órbita de la derecha radical francesa que también cuenta con el apoyo de Agrupación Nacional de cara a estos comicios municipales.

Al respecto de estas investigaciones, el propio Estrosi ha rechazado cualquier implicación en el caso y ha denunciado lo que califica como una “maquinación absolutamente ignominiosa”. “Quiero conocer la verdad sobre este caso", aseguró, "y cuanto antes llegue, mejor”, remató el alcalde durante una rueda de prensa celebrada esta semana.