Francia derriba drones iraníes dirigidos a Emiratos y envía su flota a proteger Chipre pese a las críticas de Macron a Trump

Las claves nuevo Generado con IA Francia envía buques con capacidad antiaérea y el portaaviones Charles de Gaulle para proteger Chipre de ataques con drones iraníes. La base aérea británica de Akrotiri en Chipre fue atacada por drones Shahed lanzados supuestamente por Hezbolá desde Líbano; uno impactó en la pista y dos fueron interceptados. Francia y Reino Unido han interceptado drones dirigidos a Emiratos Árabes Unidos y refuerzan la defensa conjunta en el Mediterráneo Oriental junto a Grecia y España. Macron critica la unilateralidad de EEUU e Israel en su operación contra Irán, mientras España se niega a apoyar logísticamente a la coalición y enfrenta tensiones diplomáticas con EEUU y Alemania.

Francia anuncia el envío de buques con capacidad antiaérea para sumarse a la flota de Reino Unido y Grecia que protege Chipre de los ataques de Irán en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

La base aérea británica de Akrotiri fue atacada el lunes por la mañana por un dron Shahed fabricado en Irán y lanzado presuntamente por Hezbolá, milicia aliada del régimen de los ayatolás, desde el Líbano. El artefacto impactó en la pista mientras que otros dos lograron ser interceptados.

La base es suelo territorial británico y la mayoría de sus habitantes son chipriotas, por lo que el ataque constituye una agresión tanto para ciudadanos de la UE como para aliados de la OTAN. En un discurso televisado en la noche del martes, Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia, reafirmaba su compromiso con la defensa común.

Macron anunció que el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, el buque insignia de la flota francesa, partiría del Báltico en donde se encuentra participando en maniobras disuasorias frente a Rusia para redirigirse al Mediterráneo. Su objetivo es formar una "coalición militar" que proteja el comercio y tránsito en la zona.

A bordo del buque se encuentran cazabombarderos de clase Rafale, sistemas de defensa antiaérea y un radar aerotransportado. Además, el Elíseo ha estado en contacto con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, para enviar a la isla baterías de sistemas de protección contra los misiles y los drones, de los que Chipre carece.

La fregata Languedoc se sumará a este despliegue, uniéndose a la flota británica y griega ya presente en el Mediterráneo Oriental. Londres ha enviado el destructor HMS Dragon, equipado con el sistema de misiles Sea Viper, y dos helicópteros Wilcat con capacidad para lanzar misiles Martlet.

Grecia, por su parte, ha enviado cuatro cazas F-16 y dos fregatas armadas con sistemas Centauros de neutralización de drones. Estos dispositivos son capaces de incapacitar los artefactos incluso cuando vuelan a baja altitud para evitar el radar.

España también coopera con el escudo antimisiles de la OTAN operando una batería Patriot en la base de Incirlik, en el sur de Turquía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba que ejercen su función "con normalidad".

Además, tanto Reino Unido como Francia han estado participando activamente en la defensa de los territorios del Golfo Pérsico agredidos por los ataques de represalia iraní. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, ha confirmado que cazas Rafale interceptaron drones dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las Reales Fuerzas Aéreas (RAF) británicas llevan por su parte participando en la interceptación de aeronaves iraníes desde el comienzo de la operación 'Furia épica'. En las últimas 24 horas, sus cazas F-35B han combatido sobre Jordania por primera vez.

Críticas a Trump y defensa común

Las órdenes militares para participar en la protección de objetivos atacados por la ofensiva de Irán no han sido óbice para que Macron criticase duramente la unilateralidad con la que EEUU e Israel han conducido su operación. Ambos se han situado "al margen del derecho internacional", condenó, "algo que no podemos aprobar".

No obstante, el presidente francés responsabilizaba al régimen de los ayatolás por persistir en su programa nuclear. "La Historia nunca llora a los verdugos de su pueblo. Ninguno será lamentado", zanjaba. Y aunque advertía a Israel sobre el peligro de inestabilizar Oriente Medio con una ocupación del sur de Líbano, responsabilizaba de ello a Hezbolá.

Esta actitud de cooperación no incondicional evidencia el contraste de la negativa de España a prestar apoyo a la operación incluso desde el punto de vista logístico. El gobierno de Pedro Sánchez se negó a poner a disposición de los aviones cisterna estadounidenses las bases de Rota y Morón, obligándolos a desplazarse a otras instalaciones.

La decisión ha desatado la cólera del presidente de EEUU, que aprovechó su reunión con Friedrich Merz, canciller alemán, para calificar a España de "aliado terrible". Donald Trump amenazaba incluso con usar sus poderes para "parar todo comercio" entre ambos países e incluso mencionaba una posibilidad de "embargo".

Sánchez ahondaba en el choque diplomático en la mañana del miércoles equiparando la operación 'Furia épica' con la invasión de Irak hace 23 años. "No se puede responder a una ilegalidad con otra, así comienzan los mayores desastres de la humanidad", declaraba, al tiempo que se mostraba desafiante frente a las amenazas a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, Sánchez tampoco se ha querido sumar al nuevo plan de disuasión nuclear para Europa que abandera Macron. Y ha entrado en conflicto en las últimas horas con Alemania por la actitud de Merz en el encuentro con Trump. El canciller avaló tácitamente las amenazas del estadounidenses al reprochar a España que no aumente su cuota del PIB destinada a la OTAN.