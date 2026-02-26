La guerra en Ucrania superará el medio millón de soldados muertos en combate en su quinto año según los analistas

Ambos países mantienen en secreto sus cifras oficiales de bajas, mientras Ucrania enfrenta dificultades para reponer tropas y Rusia mantiene su capacidad militar.

Ucrania habría perdido cerca de 150.000 soldados y unos 600.000 habrían resultado heridos desde el inicio de la invasión.

Rusia ha sufrido las mayores pérdidas humanas en combate desde la Segunda Guerra Mundial, con entre 200.000 y 325.000 soldados muertos, según distintas fuentes.

La guerra en Ucrania podría superar el medio millón de soldados muertos en su quinto año, según estimaciones de analistas.

Las cifras de muertes en el campo de batalla estremecen incluso a los analistas más curtidos. Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania, las fuerzas rusas han sufrido las mayores pérdidas humanas que haya experimentado una gran potencia militar en un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.

Esto sucede en un contexto en el que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, celebra los avances realizados por las tropas rusas en el frente, con progresos limitados en la región de Zaporiyia, así como en territorios clave como Donetsk, Sumy y Dnipropetrovsk.

A pesar de que el número de soldados muertos continúa siendo un secreto guardado por parte de ambos países, algunas estimaciones indican que Ucrania ha perdido más soldados en proporción a su población, aunque las pérdidas rusas serían muy superiores en términos absolutos.

El recuento más conservador de combatientes rusos muertos lo está realizando el medio ruso independiente Mediazona, con el apoyo del servicio ruso de la BBC. Con este cómputo se han verificado hasta la fecha 200.186 soldados rusos muertos.

Este registro de fallecidos elaborado por este medio independiente del ejecutivo ruso se basa en esquelas, enterramientos en cementerios, publicaciones en redes sociales de familiares, registros sucesorios y otros datos oficiales rusos.

Recuento de soldados rusos fallecidos en la guerra de Ucrania. BBC, Mediazona BBC, Mediazona

En todo caso, de parte de los periodistas encargados de realizar esta cuantía se advierte de que esta cifra es "solo un suelo, no un techo", por lo que apuntan a que ha habido un mayor número de fallecidos.

Las cifras más duras proceden del estudio realizado por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), con sede en Washington, que aporta un número mucho más duro en cuanto a pérdidas humanas.

Su último informe estima que Rusia podría haber sufrido hasta 325.000 muertos en el campo de batalla y un total de 1,2 millones de bajas si se suman heridos y fallecidos. Seth Jones, coautor del estudio, ha asegurado que "es impactante" la cantidad de muertos provocados por esta guerra.

“Ninguna gran potencia ha sufrido pérdidas cercanas a estas desde la Segunda Guerra Mundial”, ha recalcado en declaraciones al New York Times.

Esta semana, la agenda del presidente ruso ha estado cargada de actos relacionados con este conflicto bélico. El lunes se reunió en el Kremlin con viudas de soldados caídos, con la intención de mostrar su respeto por "defender heroicamente a la patria".

En paralelo, este martes conmemoró el cuarto aniversario de la guerra con un discurso ante el Servicio Federal de Seguridad (F.S.B.), en el que aseguró que la inteligencia rusa debe hacer más para proteger el territorio nacional frente a ataques ucranianos.

Por parte del gobierno ruso, se mantiene la capacidad militar para hacer frente a esta contienda, según el informe presentado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en inglés) al presentar su memoria anual Balance Militar 2026.

"Hay pocos indicios de que Rusia pierda fuerza en su quinto año de conflicto y la amenaza para el continente está creciendo", ha afirmado el director del IISS, Bastian Giegerich, al cumplirse cuatro años de la invasión rusa de la antigua república soviética.

Kiev sufre escasez militar

La situación para el ejecutivo ucraniano no se presenta muy diferente a la que tiene que enfrentar el Kremlin. Las autoridades de Kiev, al igual que las rusas, se mantienen herméticas respecto a las pérdidas militares.

Desde el gobierno de Ucrania se ha restringido el acceso a los datos demográficos del país, siguiendo la estrategia rusa de ocultar el número real de muertes.

Una persona conmemora un memorial por las víctimas caídas en conflictos bélicos en Kiev. Reuters

El informe de CSIS hace una estimación en la que alrededor de 600.000 soldados ucranianos habrían resultado heridos desde el inicio de la invasión. Según este mismo estudio, la cifra de muertos se aproximaría a los 150.000, visiblemente por debajo de la cuantía de fallecidos rusos.

La principal adversidad a la que se apunta que tienen que hacer frente las autoridades de Kiev es a la escasa capacidad para reponer las pérdidas que sufren en el frente de batalla, según ha advertido Jones en declaraciones recogidas por el NYT.

"El principal problema para Ucrania es su bajo número de efectivos. No hay dudas al respecto", recalcó.

En la actualidad, el sistema de reclutamiento efectuado por Kiev avanza con lentitud y las deserciones tensionan aún más la disponibilidad de efectivos.

Un estudio realizado por Eurostat estima que entre 600.000 y 850.000 hombres ucranianos en edad de servicio militar (aproximadamente entre 18 y 60 años) han salido de Ucrania hacia países europeos desde el comienzo de la guerra, pese a las restricciones de salida impuestas por las autoridades.

Por parte del gobierno ucraniano, la estrategia es la de tratar de asestar el mayor número de pérdidas al ejército ruso, haciendo que Rusia no pueda mantener en el tiempo esta guerra de desgaste.

Además, en paralelo a esto, el ministro ucraniano Mijailo Fedorov aseguró que en diciembre Rusia perdió o sufrió heridas graves en 35.000 efectivos, una cifra similar al promedio mensual de reclutamiento ruso el pasado año.

Ucranianos residentes en Turquía sostienen retratos de soldados ucranianos desaparecidos y prisioneros para exigir la intervención de la comunidad internacional. Reuters

El objetivo declarado por Kiev es elevar ese desgaste hasta 50.000 bajas mensuales, con la intención de "imponer unos costes que Rusia no pueda asumir", resumió Fedorov.

Para compensar la desventaja respecto a la capacidad de reponer combatientes al ritmo al que lo hace Moscú, Ucrania ha tratado de infligir pérdidas al enemigo a un ritmo igual o superior al que Rusia puede reponer.

Pese a que ese objetivo fue esquivo durante buena parte de la guerra, funcionarios ucranianos y europeos sostienen que el equilibrio podría estar cambiando.

En enero, 225 soldados rusos resultaron muertos o heridos por cada milla cuadrada de territorio conquistado, según un estudio elaborado por el Institute for the Study of War.

Mientras Putin conmemoró el inicio de la guerra, desde Kiev se realizaron actos en homenaje a las víctimas y diversas autoridades europeas fueron a acompañar a Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.

El mandatario ucraniano recibió en la capital, Kiev, al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, donde Zelenski recalcó que Ucrania "no ha claudicado" y harán todo lo posible para lograr "la paz y garantizar la justicia", declaró en un discurso matutino.

También visitó un memorial improvisado en honor a las víctimas de la guerra, donde expresó su deseo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita al territorio ucraniano, para que visualice de primera mano el sufrimiento causado por la guerra.