Sánchez se queda fuera de la minicumbre económica de la UE organizada por Alemania, Italia y Bélgica

En la reunión, defendió la preferencia europea para proteger la industria, apoyó condiciones a la inversión extranjera y propuso una nueva emisión de deuda conjunta europea para sectores estratégicos.

Sánchez, bajo presión por su política migratoria, apenas participó en los debates previos y no presentó documentos propios, lo que refleja su creciente aislamiento en la escena europea.

La reunión se centró en reforzar la competitividad europea, abordando prioridades como la culminación del mercado único, la simplificación regulatoria y la reducción de los precios de la energía.

Pedro Sánchez ha quedado excluido de la minicumbre económica de la UE organizada por Alemania, Italia y Bélgica, en la que participaron 19 países y las principales potencias europeas.

Nuevo episodio de aislamiento de Pedro Sánchez en la escena europea. El presidente del Gobierno se ha quedado fuera de la minicumbre económica organizada este jueves por Alemania, Italia y Bélgica, antesala de la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en el castillo de Alden Biesen.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado el retiro de Alden Biesen para debatir las medidas urgentes que debe adoptar la UE para reforzar su competitividad y no seguir perdiendo terreno ante Estados Unidos y China

En la minicumbre previa organizada por el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni y el belga Bart de Wever ha participado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y un total de 19 países, entre ellos todas las grandes potencias europeas salvo España.

Además de los tres organizadores, en la minicumbre han estado los líderes de Francia, Polonia, Países Bajos, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, que mantiene posiciones antagónicas con Alemania e Italia en materia económica, ha decidido sumarse a la minicumbre pese a no estar en el comité organizador.

Desde Moncloa han eludido explicar los motivos de la ausencia de Sánchez. A diferencia de la mayoría de los líderes, el presidente del Gobierno tampoco ha querido pararse a hablar con la prensa a su llegada al castillo de Alden Biesen.

Según ha informado el Gobierno italiano, la minicumbre ha servido como reunión inaugural de un nuevo grupo de trabajo informal dedicado a los temas de la competitividad europea.

Giorgia Meloni y Friedrich Merz conversan durante la minicumbre de este jueves Gobierno italiano

El debate de los líderes se ha centrado en las tres prioridades definidas en el documento de debate elaborado por Italia, Alemania y Bélgica: la culminación del mercado único; la simplificación regulatoria y la reducción de los precios de la energía; y una política comercial "ambiciosa y pragmática".

Los jefes de Estado y de Gobierno han hablado en particular de las medidas más urgentes para "relanzar la industria europea", empezando por la revisión de los mecanismos de fijación del precio del carbono (tanto el sistema de comercio de emisiones como la tasa de carbono en frontera).

Los participantes en la minicumbre se han comprometido a garantizar un "seguimiento rápido y fiel" de las prioridades políticas en materia económica fijadas por el Consejo Europeo.

Los líderes han acordado celebrar una segunda reunión antes del Consejo Europeo de finales de marzo con el fin de "mantener alta la atención sobre las cuestiones de competitividad y contribuir a la definición de objetivos concretos y plazos precisos".

Presionado por sus problemas internos y la polémica que ha desatado en la UE su política de regularización de migrantes, Sánchez, apenas ha participado en los debates previos de la reunión de Alden Biesen, y, a diferencia de otros socios, no ha aportado ningún documento propio.

La mesa de la minicumbre previa organizada por Italia, Alemania y Bélgica a la que no ha asistido Sánchez Gobierno italiano

Durante su primer mandato, el presidente del Gobierno se labró un perfil protagonista en Bruselas y jugó un papel destacado para sacar adelante iniciativas como los fondos Next Generation o la 'excepción ibérica' en materia de electricidad.

Sin embargo, Sánchez ha descuidado en los últimos tiempos su perfil europeo, lo que le ha conducido a un creciente aislamiento en debates como la ayuda a Ucrania o la política migratoria.

El punto de inflexión fue la cumbre de la OTAN en La Haya, donde el presidente del Gobierno firmó el compromiso de aumentar al 5% el gasto en Defensa, pero anunció a continuación que no lo cumpliría, lo que provocó la indignación general entre sus aliados europeos.

Según han explicado fuentes de Moncloa, Sánchez ha defendido en la reunión de Alden Biesen la idea de preferencia europea como mecanismo para proteger a la industria comunitaria, en particular en sectores estratégicos como el acero bajo en carbono que se hace en España.

El Gobierno también apoya el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave para garantizar empleo de calidad, integración en cadenas de valor locales y transferencia de conocimiento y tecnología.

El presidente se ha situado del lado de Macron -y contra Merz y Meloni- en la defensa de una nueva emisión de deuda conjunta europea para sectores estratégicos. Finalmente, Sánchez está a favor de avanzar en una Europa a varias velocidades en aquellos ámbitos en que no sea posible un acuerdo a 27.