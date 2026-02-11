Trump fuerza a Zelenski a convocar elecciones antes del 15 de mayo o no firmará las garantías de seguridad

Volodímir Zelenski y el primer ministro polaco Donald Tusk la semana pasada en un homenaje a los muertos en Kiev. Reuters

La Administración Trump apremia y Volodímir Zelenski se ve obligado a mover ficha. El mandatario ucraniano ultima la convocatoria de elecciones presidenciales y de un referéndum sobre el acuerdo de paz pese a que sigue sin darse una línea roja marcada como imprescindible: el alto el fuego en todo el frente.

Zelenski, que podría anunciar la decisión en una o dos semanas, tiene como límite el 15 de mayo. Una fecha que le ha marcado el Gobierno estadounidense, según informa el Financial Times, bajo la amenaza de no firmar el acuerdo de garantías de seguridad para Kiev y perder así su mayor paraguas de protección ante una hipotética renovada agresión de la Rusia de Vladímir Putin.

Hace unos días la agencia Reuters detalló que cualquier acuerdo de paz sería sometido a un referéndum por los ciudadanos ucranianos. La convocatoria se aprovecharía además para renovar la confianza en Zelenski o elegir un nuevo presidente a través de unas nuevas elecciones, pese a que la Constitución de Kiev no permite celebrar comicios bajo la ley marcial.

El plan que traza Zelenski y su equipo se enmarca en las últimas presiones efectuadas desde la Administración Trump, que el propio mandatario ucraniano reveló el pasado viernes, para firmar todos los documentos antes de junio y poner fin a la guerra más duradera en Europa desde la II Guerra Mundial.

"Dicen que quieren tener todo listo para junio… para que la guerra termine", explicó Zelenski, citando el deseo de la Casa Blanca de centrarse en las midterms estadounidenses de noviembre. "Y quieren un calendario claro".

Logística complicada

El mandatario ucraniano lleva meses repitiendo que celebrar elecciones bajo las circunstancias actuales y sin al menos un alto el fuego sería imposible ya que el país cuenta con millones de refugiados, decenas de miles de soldados sostienen la extensa línea del frente y alrededor del 20% del territorio se encuentra bajo ocupación rusa.

Según el Financial Times, que cita a fuentes europeas y ucranianas conocedoras del plan, Zelenski pretende anunciar la convocatoria electoral y del referéndum el próximo 24 de febrero, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión de las fuerzas de Putin. No obstante, el calendario será difícil de cumplir ya que en última instancia depende de los pasos que quiera dar el autócrata ruso hacia la paz.

Un soldado ucraniano en el frente de Donetsk. Iryna Rybakova Reuters

El movimiento del mandatario ucraniano, no obstante, subraya el deseo de maximizar sus perspectivas de reelección -el apoyo popular ha caído en los últimos meses por los escándalos de corrupción y el cansancio de cuatro años de guerra- mientras manifiesta a Trump que Kiev no es quien está poniendo impedimentos para el cese de las hostilidades.

La Administración Trump ha indicado a Ucrania que el acuerdo de garantías de seguridad, que según Zelenski está "100% listo" para su firma, depende de alcanzar una paz que, ahora mismo, contempla la entrega a Rusia de la región del Donbás. El FT señala que Washington ha dado hasta el 15 de mayo como plazo máximo, aunque el mandatario estadounidense ha fijado otras fechas límite que nunca ha cumplido.

Según el borrador del plan, el parlamento de Ucrania dedicaría los meses de marzo y abril a trabajar en los cambios legales necesarios para permitir la votación en condiciones de guerra. Algunas voces de la esfera política ucraniana ya han manifestado su rechazo, como Vitali Klitchkó, alcalde de Kiev y rival de Zelenski: "El pulso político durante la guerra es negativo, podemos destruir el país desde dentro".