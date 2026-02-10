El embajador de Trump en la OTAN reclama a Sánchez el 5% en Defensa: "Si lo pueden hacer más barato, que nos enseñen"

El aumento del gasto militar será uno de los temas principales en la próxima reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, donde participará la ministra Margarita Robles.

El Gobierno español defiende su compromiso con la OTAN y argumenta que aumentar el gasto más allá del 2% afectaría al Estado de bienestar.

Whitaker duda que España pueda cumplir con las capacidades militares prometidas a la OTAN con el actual gasto del 2% del PIB y reta a demostrar cómo lo lograría con menos recursos.

El embajador de Trump ante la OTAN, Matthew Whitaker, exige a Pedro Sánchez que eleve el gasto en Defensa de España al 5% del PIB, cumpliendo el compromiso de la cumbre de La Haya.

Washington mantiene la presión sobre España. El embajador de Donald Trump ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha insistido de nuevo este martes en que Pedro Sánchez debe cumplir el compromiso de subir al 5% del PIB el gasto en Defensa, acordado en la cumbre de La Haya, para responder a las amenazas que afronta la Alianza Atlántica.

Whitaker pone en duda que España vaya a ser capaz de financiar las capacidades militares prometidas a la OTAN con el actual nivel de inversión del 2%, tal y como sostiene el Gobierno de Sánchez.

"Evidentemente, firmaron el compromiso de Defensa de La Haya y creemos que las capacidades a las que se han comprometido requieren un 3,5% en gasto real y duro en Defensa, más otro 1,5% en resiliencia e infraestructuras. España discrepa y sostiene que puede hacerlo por menos", ha explicado el embajador de EEUU en rueda de prensa.

"El mensaje a España ha sido muy claro: nuestra expectativa son los objetivos de capacidades. Si pueden hacerlo más barato, fantástico. No creemos que sea posible, pero si lo consiguen, que nos enseñen a todos cómo hacerlo, porque creemos que tenemos bastante claro cuánto cuestan la artillería, los tanques y los soldados", afirma Whitaker.

En todo caso, el embajador de Trump ante la OTAN ha señalado que "a corto plazo, creo sinceramente que España está haciendo grandes progresos" tras la fuerte subida del gasto militar en 2025 para llegar al 2%.

"Considero a España un aliado comprometido y estamos manteniendo estas conversaciones de forma continua y regular, tanto con el personal internacional (de la OTAN) como, desde luego, conmigo y con mi equipo aquí", destaca Whitaker, que este mismo martes se ha reunido con el embajador español ante la Alianza, Federico Torres Muro.

Pese a las reiteradas críticas de destacados miembros de la administración Trump y del propio presidente de EEUU, el Gobierno de Sánchez se mantiene firme en su intención de limitar el gasto en Defensa al 2% del PIB, cifra que se alcanzó por primera vez en 2025. Sánchez alega que ir más allá obligaría a hacer recortes en el Estado de bienestar.

El Ejecutivo español defiende, no obstante, su compromiso absoluto con la OTAN y subraya que atiende de forma regular sus demandas, tanto en el refuerzo del flanco Este como en la ayuda militar a Ucrania a través del programa PURL, que facilita a los aliados europeos la compra de armamento estadounidense para su envío a Kiev.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho además que España está abierta a participar en la nueva misión Centinela del Ártico que se dispone a lanzar la Alianza Atlántica para enfriar los planes de Trump de hacerse con Groenlandia.

El aumento del gasto militar es uno de los platos principales del menú de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este jueves en Bruselas, a la que está previsto que asista la propia Robles.

Whitaker ha puesto como ejemplos a seguir a Alemania y los países bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) y se ha quejado de que los países más alejados del frente de guerra en Ucrania siguen arrastrando los pies.

"Todavía hay algunos aliados que tienen que dar un paso al frente, especialmente los que están geográficamente más alejados del flanco oriental de la OTAN. No están avanzando tan rápido como deberían y, en última instancia, esperamos que hagan más", ha reclamado el embajador de Trump.

El primer gran examen a todos los aliados en materia de gasto en Defensa se realizará durante la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara a principios de julio.