Conmoción en Reino Unido: un adolescente, condenado a 13 años de cárcel por matar a un niño que seleccionó al azar

El niño de 12 años apuñalado por un adolescente de 15 años en Inglaterra en enero del 2025. Policía de West Midlands

Al azar. Así seleccionó a su víctima, un niño de apenas 12 años, un adolescente británico de 15 años que fue condenado este martes en un tribunal de Birmingham (Inglaterra) a un mínimo de trece años de cárcel tras matarlo a puñaladas en enero de 2025.

El adolescente, que no puede ser identificado por ser menor de edad, tenía 14 años cuando atacó sin razón aparente al pequeño que regresaba a casa, en el momento en que atravesaba un parque.

El niño fue apuñalado en el estómago varias veces hasta la muerte.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital y murió horas después, pese a los intentos de los servicios de emergencia por salvarle la vi

Ese mismo día, el adolescente atacó también en el parque a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar.

Además, ha quedado probado que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.

Según el magistrado, queda claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".

Según los medios presentes en la sala, el adolescente escuchó la condena sin inmutarse, mientras que la familia de acogida del niño asesinado no podía reprimir las lágrimas.

El caso ha conmocionado a Reino Unido y, en particular, a la comunidad de Birmingham, donde el menor es considerado una de las víctimas más jóvenes de la ola de violencia con armas blancas en la región de West Midlands.

La sucesión de ataques, la elección aleatoria de la víctima y la frialdad mostrada por el adolescente durante las pesquisas han reavivado el debate sobre el aumento de los crímenes con arma blanca cometidos por menores y sobre cómo detectarlos y prevenirlos a tiempo

Mientras tanto, la familia de la víctima ha subrayado que su vida de Leo "debería estar empezando" y que ninguna condena podrá reparar la pérdida de su hijo.