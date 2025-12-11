Dimite en bloque el Gobierno de Bulgaria tras las protestas multitudinarias lideradas por la Generación Z por la corrupción

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno tripartito de Bulgaria, encabezado por Rosen Zhelyazkov, ha dimitido tras protestas multitudinarias lideradas por jóvenes de la Generación Z. Las manifestaciones, motivadas por acusaciones de corrupción y críticas a los Presupuestos de 2026, exigían la renuncia del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones. Figuras del partido GERB, como Boiko Borisov y Delian Peevski, sancionado internacionalmente, fueron el foco de las críticas durante las protestas en todo el país. El presupuesto propuesto, el primero en euros, incluía subidas de impuestos y pensiones, además de un mayor endeudamiento, lo que generó más descontento social.

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, ha anunciado este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de varias protestas multitudinarias, la última anoche, lideradas por la Generación Z y en las que decenas de miles de ciudadanos han exigido su renuncia entre acusaciones de corrupción y críticas a los Presupuestos de 2026.



"Hemos oído la voz de la sociedad", ha afirmado el primer ministro, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba por tres partidos, entre ellos el conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo GERB.

Figuras como Boiko Borisov, líder del GERB, y Delian Peevski, antiguo empresario de medios de comunicación que apoya al GERB y que está sancionado internacionalmente por Estados Unidos y Reino Unido por supuestos casos de corrupción, soborno y malversación de fondos, se han convertido en el centro de las críticas de las protestas no sólo en la capital Sofía, también en varias ciudades búlgaras.

Generación Z

La protesta de anoche, la tercera en los últimos días convocada por la plataforma Seguimos el Cambio-Bulgaria Democrática y el opositor partido europeísta PP-DB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.

Entre las críticas al Gobierno de Zhelyazkov también está su incapacidad de elaborar un Presupuesto que aborde las reformas estructurales y profundas que necesita el país ante la falta de transparencia.

Estas cuentas públicas son las primeras que se han elaborado en euros, ya que Bulgaria adoptará la divisa comunitaria a partir del 1 de enero de 2026.

Este proyecto presupuestario incluía subidas de impuestos y pensiones y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público que para muchos es un intento de ganarse la lealtad de la Administración y las fuerzas de seguridad.

Ya el pasado 2 de diciembre, el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, reclamó la dimisión del Gobierno, así como nuevas elecciones, tras estas movilizaciones.

"Los búlgaros alzaron la voz contra la corrupción y la anarquía", dijo en un discurso dirigido al país en el que ha destacado cómo "miles de personas" desbordaron las plazas del país exigiendo la dimisión del Gobierno del primer ministro, Rosen Zheliazkov.