La caída por corrupción de la mano derecha de Zelenski debilita su posición en la negociación con EEUU y Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su hasta ahora jefe de la oficina presidencial Andrí Yermak. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Andrí Yermak, mano derecha y principal negociador de Volodímir Zelenski, dimite tras verse envuelto en un megaescándalo de corrupción que sacude al Gobierno ucraniano. La salida de Yermak debilita la posición de Ucrania en las negociaciones clave con Estados Unidos y Rusia sobre el plan de paz propuesto por la Casa Blanca. Yermak, figura de máximo poder tras Zelenski desde 2019, está implicado en una presunta trama de comisiones ilegales en la empresa pública de energía atómica, conocida como el 'caso Midas'. La crisis interna llega en un momento crítico, mientras medios estadounidenses apuntan que Washington podría aprovechar la debilidad del gobierno ucraniano para presionar concesiones territoriales a Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, perdió este viernes a Andrí Yermak, el fiel lugarteniente que le ha asesorado desde que llegó a la Presidencia en 2019.

Con su caída a causa del megaescándalo de corrupción que azota a su Gobierno, Zelenski pierde además a su principal negociador complicándose, aún más si cabe, las decisivas conversaciones que Kiev mantiene con EEUU sobre el plan de paz que la Casa Blanca propone para zanjar la guerra con Rusia y que comprometen seriamente la unidad territorial de Ucrania.

“Siempre tuvo una posición patriótica”, defendió el propio Zelenski este viernes sobre el desempeño en estos contactos con EEUU de Yermak, que lideró la delegación ucraniana en las últimas reuniones con emisarios de la Casa Blanca en Ginebra. “Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones”, agregó en un discurso a la nación tras anunciar su dimisión.

El mandatario ucraniano anunció que representantes de los servicios de inteligencia, del Ministerio de Exteriores, del Ejército y del Consejo de Seguridad Nacional que integraban junto a su hasta ahora mano derecha el equipo negociador seguirán representando a Ucrania en la próxima reunión con los estadounidenses, que debe tener lugar, según dijo, “en el futuro más próximo”.

Con este 'cortafuegos', Zelenski trata de no comprometer la posición de Ucrania en las negociaciones cruciales que Kiev mantiene con EEUU sobre el plan de paz que propone la Casa Blanca y que negoció a sus espaldas con Moscú.

Sin embargo, esta crisis le estalla en su peor momento. Según algunos medios estadounidenses, el renovado empuje a las conversaciones de la Administración Trump en las últimas semanas buscaría aprovechar la debilidad del Gobierno de Zelenski provocada por el escándalo de corrupción para que rebaje algunas de sus líneas rojas, como la cesión a Moscú de los territorios orientales de Ucrania.

Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU; durante su reunión en Ginebra. Reuters

La salida de Andrí Yermak representa también el final de una era para la Administración del presidente Zelenski.

Durante toda la guerra, Yermak ha sido la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores.

Inseparable de Zelenski

Según un perfil publicado por The Financial Times, Zelenski y Yermak han vivido juntos desde el comienzo del conflicto y compartían casi todas sus jornadas, trabajando o jugando a tenis de mesa, viendo clásicos de cine o haciendo ejercicio juntos en el poco tiempo libre que tienen.

La relación de ambos se extiende a mucho antes de su llegada al poder. Yermak abogado y productor cinematográfico, trabajó durante años con Zelenski ofreciéndole servicios jurídicos e incluso fundando una productora, Garnet Media Group, cuando éste aún era actor y comediante.

Cuando Zelenski asumió la Presidencia, en 2019, Yermak pasó a convertirse en su asesor de política exterior. En ese cargo y en ese mismo año, obtuvo uno de sus primeros logros políticos tras negociar un intercambio de prisioneros con Moscú, en el que regresaron más de treinta ucranianos capturados por los rebeldes prorrusos en el Donbás.

Con el inicio de la invasión rusa en febrero de 2020, Yermak asumió un papel más relevante al ser nombrado jefe del Gabinete.

Desde entonces, la figura de Yermak había escalado hasta el punto de eclipsar a todos los ministros y ejercer un control casi absoluto sobre la agenda de reuniones del presidente.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su hasta ahora jefe de gabinete y mano derecha, Andrí Yermak. Reuters

Su posición también se reforzó a nivel externo. Así, fue quien dirigió la delegación ucraniana en las conversaciones con Estados Unidos, encabezadas por Marco Rubio, en Ginebra el pasado fin de semana sobre una posible solución a la guerra en Ucrania.

Ante las críticas a su excesivo protagonismo, tanto Yermak como Zelenski habían argumentado hasta ahora que la dedicación completa y la lealtad sin fisuras de su 'mano derecha' es exactamente lo que necesita el antiguo cómico para ejercer el papel de jefe de Estado que le corresponde sin tener que ocuparse de los asuntos más fastidiosos.

Cercado por la corrupción

Aunque la Oficina Anticorrupción (NABU) ucraniana no ha aclarado por ahora en relación a qué caso ha efectuado los registros de este viernes al domicilio y el despacho de Yermak, medios de Kiev los vinculan a su posible implicación en la trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica, conocida en el país como el ‘caso Midas’.

La trama -que fue destapada por la NABU este mes y provocó un terremoto político- estaría liderada por el exsocio empresarial de Zelenski Timur Mindich, que habría utilizado su influencia sobre el entonces titular de Energía, Svitlana Grinchuk, y al menos el ministro de Justicia Herman Galushchenko, ambos ya despedidos, para lucrarse obligando a pagar sobornos a cambio de acceso a contratos con la empresa.

Según la NABU, la red blanqueó al menos 100 millones de dólares obtenidos por estos medios.

Yermak es mencionado en las conversaciones interceptadas con el alias de 'Alí Babá' que se le dio por las iniciales de su nombre y su patronímico, Andrí Borísovich. Por el momento no ha trascendido en calidad de qué aparece en las grabaciones y la NABU no ha declarado públicamente que tenga intención de imputarle.

Tras destaparse este mes la supuesta trama de sobornos, colaboradores de Zelenski y diputados de su propio partido le pidieron ya entonces que se deshiciera de su lugarteniente por los rumores de su supuesta implicación en este escándalo.

El presidente desoyó esos consejos en un primer momento, y la conmoción que provocaron en Ucrania las demandas rusas -de que Ucrania se retire del territorio que aún controla en su región del Donbás y que renuncie a cualquier tipo de protección en la posguerra de los países de la OTAN- incluidas en el plan de paz de la Casa Blanca desplazaron la atención hacia las negociaciones con EEUU.

Pero los registros de la NABU a Yermak este viernes por la mañana volvieron a poner en el disparadero al hombre de confianza de Zelenski, que ha dado finalmente su brazo a torcer y ha elegido disociarse de su colaborador más fiel.