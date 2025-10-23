Nueva provocación de Moscú en territorio de la OTAN: dos aviones militares rusos violan el espacio aéreo de Lituania

Nueva violación del espacio aéreo de territorio OTAN por parte de Moscú. Dos aviones militares rusos entraron este jueves en el espacio aéreo de Lituania durante unos 18 segundos, informó el ejército del país báltico en un comunicado.

Las dos aeronaves, un caza Su-30 y un avión cisterna Il-78, posiblemente estaban en una misión de entrenamiento de reabastecimiento de combustible cuando violaron la frontera, ingresando a Lituania desde la región de Kaliningrado.

En respuesta, aviones Eurofighter Typhoon de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN fueron desplegados y están patrullando la zona, señaló el Ejército lituano.

Lituania ha experimentado recientemente numerosas violaciones de su espacio aéreo, incluyendo incursiones de drones rusos y avistamientos de aviones militares.

Como respuesta, ha intensificado la vigilancia aérea y autorizado a sus fuerzas a derribar drones que violen el espacio aéreo, además de recibir interceptaciones de aviones de la OTAN en su frontera.

Recientemente, el aeropuerto de Vilna tuvo que cerrar temporalmente en la noche del pasado martes al miércoles debido a la presencia de globos de contrabando de tabaco.