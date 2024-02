La madre de Navalny ve el cadáver de su hijo y Rusia la presiona para firmar que fue muerte natural

La madre de Alexei Navalny, Liudmila Navalnaya, ha declarado en un vídeo subido este jueves al canal de YouTube de su hijo que el miércoles por la noche la habían llevado a un depósito de en el que pudo ver el cadáver del opositor ruso, fallecido el pasado 16 de febrero. Navalnaya ha añadido que ha sido obligada a firmar que su hijo murió por causas naturales.

Liudmila ha denunciado "chantajes" por parte de las autoridades rusas desde la muerte de Alexei, y que el Kremlin le exigía organizar el entierro de su hijo a cambio de dejar a la madre ver el cuerpo del difunto. "Según la ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexei de inmediato, pero no lo han hecho hasta ahora. En lugar de eso, me están chantajeando, poniéndome condiciones sobre dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado Alexei. Esto es ilegal", acusa. Y dice: "Quieren llevarme a las afueras del cementerio a una tumba fresca y decirme: 'Aquí yace tu hijo'", expresa en el vídeo.

Entre las condiciones impuestas por las autoridades, Navalnaya añade que se le pide un funeral secreto si no quiere que "hagan algo" con el cadáver de Navalny. La madre del activista ruso declara: "Mirándome a los ojos, me dicen que si no acepto un funeral secreto, harán algo con el cuerpo de mi hijo. El investigador Voropaev me dijo abiertamente: 'El tiempo no está de tu parte, el cadáver se está descomponiendo'".

Vídeo publicado en el canal de YouTube de Alexei Navalny en el que habla su madre, Liudmila.

Los ayudantes de Navalny han destacado que el certificado de defunción indicaba que el político opositor había fallecido por causas naturales. "Los investigadores afirman que conocen la causa de la muerte, tienen preparados todos los documentos médicos y legales, que yo vi, y firmé el certificado médico de defunción", dice Navalnaya en el vídeo, vestida de negro y aparentemente tranquila.

Navalny murió la semana pasada con 47 años en una colonia penitenciaria de la región del Ártico. Su equipo y su familia han alegado que el Kremlin lo asesinó, una acusación que el Kremlin ha rechazado airadamente. Los funcionarios rusos dicen que Occidente se ha apresurado a culpar a Putin sin esperar pruebas. El Kremlin ha denunciado que la reacción de Occidente a la muerte de Navalny es inaceptable e injustificada.

